Wiedereröffnung «The Guest» in Olten: Auf Thai Red Curry folgen jetzt Fagottini und die internationale Küche Das Wirtepaar Perez hat in Olten das Restaurant The Guest übernommen. In Lostorf führen die beiden bereits seit 2019 auch die «Sonne».

Frida und Wilfer Perez, die neuen Gastgeber im «The Guest». Bruno Kissling

Die Küche, sagt die Wirtin, sei international. Denn: «Italienische Restaurants gibt’s genug.» Was aber nicht heisst, dass die italienische Küche komplett aussen vor bleibt. Pizze stehen ebenso auf dem Speiseplan wie Fagottini, während ein Rindsfilet dann eher für die internationale Küche steht. Tapas, Tacos und Burger kommen ebenso auf dem Speiseplan vor. Plus Crostini und Cocktails zum Feierabend.

Selbst vegetarische Gerichte bietet das Haus an der Ringstrasse an. Und bei wem gibt's dies? Bei Frida Perez und ihrem Mann Wilfer Perez; die beiden sind die neuen Gastgeber im «The Guest», wo vormals der «Goldene Ochsen» zu Hause war, ab 2012 «The Guest» als Thai House einzog. Der Name «The Guest» bleibe, sagt Frida Perez. Der habe sich in der Region eingebürgert, sei bekannt, ein Brand sozusagen. «Und er gefällt uns», lächelt die Wirtin noch.

Klassische Gastrofamilie mit zwei Standbeinen

Die Familie Perez: eine klassische Gastrofamilie mit gar zwei Standbeinen. Sie führt in Lostorf seit 2019 noch die «Sonne», wo sich allerdings die Hoffnung auf einen regen Betrieb über Mittag zerschlagen hat. Auf der Homepage der «Sonne» lässt das Wirtepaar seine Gäste wissen:

«Wir haben in den fast drei Jahren festgestellt, dass unser Mittagsangebot nicht so sehr gefragt ist, wie wir uns das anfangs vorgestellt haben.»

Aus diesem Grund hätten sie sich «widerwillig» zwar, aber dennoch entschlossen, dieses nicht länger anzubieten und das Restaurant mittags jeweils geschlossen zu lassen und werktags nur noch ab 16.30 offen zu halten, sonntags von 11 bis 22 Uhr. So wurden Kapazitäten frei - und Lostorf vielleicht hinfällig? Gar nicht. «Es ist klar», sagt Frida Perez, «auf der ‹Sonne› bleiben wir trotz unseres Engagements in Olten.»

Ein paar Dinge umorganisiert

Doch zurück zum neuen Schauplatz an der Oltner Ringstrasse: Im Oktober letzten Jahres hatte das Paar dort erstmals einen Augenschein genommen. Ihr Vermieter in Lostorf machte sie auf diese Möglichkeit aufmerksam. «Das Lokal hat uns gefallen», sagt Frida Perez.

Natürlich hätte man ein paar Dinge umorganisieren müssen. Die Atmosphäre wurde auf’s Etikett «gepflegt» getrimmt. Der Tresen etwa befindet sich jetzt in der Gaststube.

Bemüht um Gäste und Betrieb

«Ich will’s gut machen», sagt die Wirtin bestimmt. Gut machen will sie’s auch beim Personal. Für das zusätzliche Engagement in Olten mussten Leute gesucht werden; mit Erfolg, was derzeit nicht ganz einfach ist. Natürlich sei’s aktuell schwierig, gute Leute zu finden, resümiert Frida Perez. Aber ihnen sei dies gelungen. «Kontakte sind eben wichtig», so die Wirtin.

Mehr als eine Hand voll Menüs bietet «The Guest» über Mittag an. 22 Sorten Weine aus Spanien, Italien und der Schweiz obendrein. «Wir schauen jetzt mal, welche gut gehen», sagt Frida Perez. Was wenig nachgefragt wird, werde ersetzt.

Ab Ende Mai wir draussen serviert

Bis Ende Mai läuft der Betrieb noch drinnen, dann wird auch draussen in der Strassenwirtschaft serviert und aufgetischt. «So lange müssen wir warten», gibt Frida Perez zu verstehen. Das Gesuch sei von der Stadt aber positiv beantwortet worden.

Es sei enorm wichtig, draussen servieren zu können. Ist das Wetter im Freien angenehm, würden die Kunden auch dort sitzen wollen. «Aktuell kommen sie ins Restaurant, fragen, ob sie draussen sitzen könnten und gehen dann wieder, wenn’s nicht möglich ist», sagt die Wirtin, die aus einer italienisch-dominikanischen Familie kommt, in Rimini aufwuchs, wo ihre Eltern ebenfalls einen Gastrobetrieb führten.

Die Gastrobranche liege ihr am Herzen und im Blut, sagt sie abschliessend. Und verweist noch auf jenen Gastrobetrieb der ihr zum grossen letzten Schliff verholfen habe. «S’Burehus» in Veltheim nämlich.

Start in Olten geglückt

Mit dem Start in Olten seit Mitte/Ende April ist Frida Perez zufrieden. Sie sagt:

«Nichts geht von heute auf morgen.»

Alles brauche seine Zeit. Und sie wirkt dabei überraschend geduldig. Das Paar will übrigens an beiden Standorten möglich oft präsent sein.

In Olten ist der Betrieb jeweils sonntags den ganzen Tag und montags ab 14 Uhr geschossen, Dienstag bis Samstag von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Im «Ristorante mit Pizze», wie Frida Perez «The Guest» jetzt en passant nennt.

