Rundgang im Café Ring an der Wiedereröffnung

Neue Öffnungszeiten, neues Aussehen: Das Café Ring in Olten erstrahlt an der Wiedereröffnung unter der Thommen Gastronomie AG in gänzlich neuen Farben und mit einem neuen Take-away-Konzept. Verwaltungsratsmitglied Michael Thommen hat uns durch das «neue» Café Ring geführt.

23.01.2023, 19.00 Uhr