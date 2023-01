Oltner Café Ring ist wiedereröffnet nach dreiwöchigem Umbau

Wiedereröffnung Mit dem Café Ring erhält eine Oltner Institution ein neues Aussehen: Das ruft bei der Stammkundschaft auch Kritik hervor Am Montag eröffnete das Café Ring unter dem neuen Betreiber, der Thommen Gastronomie AG, nach einer dreiwöchigen Umbauzeit. Die Stammkundschaft war als erste vor Ort: Vor allem eine Neuerung kommt gar nicht gut an. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.01.2023, 19.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführer Juri Sidler (links) und Verwaltungsrat Michael Thommen hinter der neuen Take-away-Theke gleich beim Eingang. Bruno Kissling

Wer am Montagmorgen das Café Ring betritt, dem fällt die grösste Neuerung gleich beim Eingang auf: Nach der ersten Schiebetüre steht man vor einer Verkaufstheke, die einen mit frisch zubereiteten Sandwiches, Salaten und Süssem empfängt. Damit wollen die neuen Pächter, die Thommen Gastronomie AG, das Take-away-Geschäft ankurbeln. Die Laufkundschaft muss das Café damit gar nicht mehr betreten.

«Wir wollten so den Strom der Gäste entflechten», sagt Verwaltungsratsmitglied Michael Thommen. Mit dem ausgebauten Angebot will die Firma auf den Zeitgeist mit schnellem Essen reagieren und damit auch neue Gäste ansprechen. «Der dreiwöchige Umbau seit Anfang Jahr war sportlich», sagt Thommen. Einzelne Arbeiten sind daher noch nicht ganz abgeschlossen. Rund eine Viertelmillion Franken haben die neuen Pächter und die Familie Engler, die weiterhin das Lokal besitzt, gemeinsam investiert.

Die neue Lounge-Ecke mit der Glasfront zur Ringstrasse. Bruno Kissling

Wer links weitergeht durch die zweite Schiebetüre, findet sich vor einem Beispiel der zweiten grossen Neuerung: einer Wand. Im wiedereröffneten Café Ring wurden deren vier neu hochgezogen. Hinter der ersten gleich beim Eingang haben die neuen Betreiber eine Lounge-Ecke eingerichtet. Die beiden weiteren rund zwei Meter hohen Wände befinden sich hinter dem Buffet, die so den Gästebereich rechts im Café abschirmen. Eine weitere Wand wurde zur Grenzziehung zum neuen Sitzbereich rechts hinten im Lokal errichtet, wo sich früher die Kaffeemaschine befand.

Rundgang durch das wiedereröffnete Café Ring mit Michael Thommen. Video: Gülpinar Günes

Die neuen Wände sind der Hauptkritikpunkt

Die treue Stammkundschaft, die zum Teil schon seit Jahrzehnten in der Oltner Café-Institution verkehrt, wollte sich als erste das aufgefrischte «Ring» ansehen – und spricht Lob aus, aber hält sich auch mit Kritik nicht zurück. Am meisten echauffiert sich Thomas Studer aus Kappel. Am stärksten missfallen ihm die neuen Wände. Wieso diese so hoch sein müssten, der obere Teil zum Beispiel nicht aus Glas sein könnte, kann er überhaupt nicht verstehen. «So habe ich keine Übersicht mehr, wer kommt und geht», sagt Studer. Zudem müsse man nun durchs ganze Café laufen, um zu sehen, welche Bekanntschaft schon hier sei.

Thomas Studer im neu erstellten Gästebereich: Er regt sich über die vielen neuen Wände auf. Bild: Bruno Kissling

Eine ältere Frau am Nebentisch, die seit ihrer Kindheit das Café besucht, pflichtet ihm bei: Das «Ring» sei ein Ort, wo man hingehe, um den Kontakt mit Gästen zu pflegen. Mit den neuen Wänden wirke es zum Teil wie «hermetisch abgeriegelt». Zudem werde man vom Servicepersonal weniger gut gesehen.

Am Stammtisch werden die neuen Wände ebenfalls diskutiert. Einer meint sogar, das sei eine «Katastrophe»: Er sehe nun vom Stammtisch nicht mehr nach draussen. Und ein anderer fügt hinzu: Wenn schon Wände, dann müssten diese weniger kahl sein – es fehle noch die Kunst als Farbtupfer.

Stammkunde Harri Wicki gefällt der neu abgetrennte Bereich. Bild: Bruno Kissling

Der neu abgetrennte Bereich im östlichen Teil des Cafés wird aber auch geschätzt. So freut sich Stammkunde Harri Wicki darauf, es hier nun etwas ruhiger nehmen zu können, weil er weniger abgelenkt werde.

Das sagt der neue Gastgeber zur Kritik

Dem neuen Gastgeber Michael Thommen ist die Kritik der Stammgäste nicht entgangen. «Ich kann diese zum Teil verstehen», sagt er. Doch mit der Vergrösserung des Buffets in der Mitte des Lokals seien Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Co. hinzugekommen. Als Sicht- und Lärmschutz hätte man daher beim Buffet die beiden dünnen Wände hochgezogen. Man habe sich überlegt, ein Fenster einzubauen, so Thommen; doch wegen der erwähnten Geräte hätte man trotzdem kaum den Durchblick gehabt.

Der Stammtisch bleibt an seinem Ort mitten im Lokal, wie dies bisher der Fall war. Bruno Kissling

Was bei der Stammkundschaft hingegen gut ankommt, ist der neue in Mint-Farbe gehaltene Anstrich des Lokals. Das sei freundlicher und heller, urteilt ein Gast am Stammtisch. Es wirke entstaubt und modern, sagt ein anderer. Auch das zum Teil erneuerte Mobiliar mit neuen Holztischen und Ledersofas sowie die neu eingerichtete Geschichtenecke mit alten Zeitungsartikeln und Menükarten finden Lob. Nichts zu bemängeln gab es vom mit dem Umbau verschwundenen Fumoir, weil der Rauch immer wieder bis weit ins Lokal drang.

Die Ahnenecke mit alten Zeitungsartikeln und Menükarten im neu geschaffenen Gästebereich. Bruno Kissling

Neues Mittags- und Zmorgeangebot

Ebenfalls angepasst wurde das Getränke- und Essensangebot. Neu gibt es über Mittag eine feste Karte mit Burgern, Salaten und Mahlzeiten in der Schüssel. Jeden Morgen locken vier verschiedene Zmorge, eins davon sogar vegan, die auch am neu geöffneten Sonntag von 9 bis 17 Uhr bestellt werden können.

Auch wenn auf den ersten Blick das «Ring» den Eindruck erweckt, man befinde sich in einem neuen Café, so ist doch einiges gleich geblieben, wie auch Michael Thommen erwähnt: Der Stammtisch existiert nach wie vor, die Mitarbeitenden mit Geschäftsführer Juri Sidler wurde von der Ära Engler übernommen und das Ringgipfeli wird weiterhin serviert.

Allerdings sieht dieses leicht anders aus: Es wird neu von der Bäckerei Brot & So hergestellt – ein Ersatz für die Bäckerin, die per Ende 2022 gekündigt hat, konnte bisher wegen des Fachkräftemangels nicht gefunden werden. Gewisse Waren, wie zum Beispiel der Zopf, werden aber nach wie vor im «Ring» gebacken. Und auch der Preis hat beim Ringgipfeli wegen der Teuerung – wie auch bei anderen Produkten – leicht aufgeschlagen: Neu kostet es mit Fr. 1.80 30 Rappen mehr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen