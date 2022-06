Wiedereröffnung In der «Linde» gibt's jetzt auch Pizza «Fulenbach» Am Freitag lädt die Pächterfamilie Yildirim zum Eröffnungsapéro ins neu lancierte Restaurant Linde an der Dorfstrasse in Fulenbach. Urs Huber Jetzt kommentieren 23.06.2022, 13.00 Uhr

Kemal und Hatice Yildirim-Cicek sind das neue Pächterehepaar auf der «Linde» in Fulenbach. Bruno Kissling

Mit Unterstützung eines Gastrokenners habe man das Restaurant Pizzeria Linde ausgeschrieben. So hat die Einwohnergemeinde Fulenbach als Besitzerin der Liegenschaft die Dorfbevölkerung kürzlich informiert. 13 Besichtigungen hätten zwischenzeitlich stattgefunden, nachdem das Restaurant im Herbst 2021 geschlossen worden war. Und dann: «Der Gemeinderat konnte aus dem Bewerberkreis ein neues Wirte-Ehepaar finden.»

Mitglieder einer Gastrofamilie übernehmen

Kemal und Hatice Yildirim-Cicek sind die neuen Pächter der «Linde» und stammen aus einer Gastrofamilie. «Drei Brüder, zwei Schwestern, alle in der Gastrobranche tätig», lächelt Kemal Yildirim. Deren Wirkungsfeld: breit. Die «Sonne» in Herzogenbuchsee, der «Sternen» in Lohn-Ammannsegg, der «Bären» in Bern, das «Pangäa» ebenfalls.

«Wissen Sie», sagt Kemal Yildirim, «wir freuen uns, hier in Fulenbach etwas mitgestalten zu können.» Die Umgebung sei sehr gut, die Infrastruktur auch. «Denken Sie nur an die Gartenterrasse mit über 60 Plätzen.» Yildirims sind gekommen, um zu bleiben.

Sechs bis acht Personen werden in der «Linde» tätig sein. «Natürlich ist’s aktuell schwierig, Personal zu finden», sagt Yildirim. Aber letztlich, so tönt es, ist alles bloss eine Frage der Organisation. «Es gibt im Geflecht von Familien und Bekanntenkreis immer eine Lösung», sagt er. Voilà.

Pizza Fulenbach als Angebot

Speckstein-Spezialitäten gehören zu den begehrten Attributen der «Linde». Fleisch auf heissem Speckstein serviert, eskortiert von Saucen und gemischtem Salat. Oder Pasta. Und natürlich: die Pizze aus dem Holzofen. Über 20 Sorten warten, von der «Margherita» bis hin zur «Salmone». Allesamt in zwei Grössen und hin und wieder mit heimatlich anmutenden Namen versehen. Wo sonst gibt’s denn eine Pizza «Fulenbach» mit Tomaten, Schinken, Pilzen, Schweinefleisch, grünem Pfeffer und Co.?

Das Linde-Team mit dem Ehepaar Yildirim-Cicek vor dem Restaurant, welches sich im Besitz der Gemeinde Fulenbach befindet. Bruno Kissling

«Aber wir bieten natürlich auch bürgerliche Küche an», sagt Yildirim. Und er präzisiert, was darunter zu verstehen ist. «Ja, was die Leute halt sonst so im Alltag essen und mögen.» Rösti und Bratwurst, Schnitzel mit Pommes frites und Salat? «Genau», sagt der Mann und lächelt.

Dass man in der «Linde» – wie anderswo auch – soweit als möglich mit lokalen Anbietern und Produzenten zusammenarbeitet, versteht sich eigentlich schon fast von selbst. Ebenso der Umstand, dass eines von jeweils zwei Tagesmenüs ein vegetarisches ist.

Die «Linde» als Dorfrestaurant

Yildirims werden die «Linde» als Dorfrestaurant führen. Mit Öffnungszeiten, wie man sie aus früheren Gastrozeiten kennt: 8.30 bis 23.30 Uhr an Werktagen, samstags und sonntags von 9 bis 22.30 Uhr. «Natürlich gibt’s nicht durchgehend warme Küche», sagt der Pächter.

Aber das «kalte Plättli», wie der Volksmund so schön sagt, das wird die Linde hergeben, als «Linde Apéro-Platte». Donnerstags bleibt das Restaurant traditionsgemäss geschlossen. «Wir haben diese langjährige Praxis des Hauses übernehmen wollen», erklärt der Pächter.

«Wissen Sie, wir ordnen unsere Bedürfnisse auch andern unter und arbeiten nicht, wie es uns gefällt», sagt der 52-Jährige. Deshalb scheut man sich auch nicht, auf etwas spätere Abendwünsche der Gäste einzugehen. «Um halb elf noch eine Pizza backen? Ja, das ist doch kein Problem», sagt Yildirim. Vereine? Gerne! Überhaupt Gäste. «Wir machen da keinen Unterschied.» Gast sei Gast, basta. Und das tönt absolut glaubwürdig.

Bei Bedarf stellen die Pächter auch die beiden Sitzungszimmer im oberen Stock zur Verfügung. Und den Saal für Bankette sowieso, den natürlich auf Vorbestellung. Yildirim lacht. «Klar», sagt er dann. Service? Den verstehe man zu organisieren.

Nicht 120 Weinsorten

Die «Linde» hat das Zeug zum Landgasthof mit überregionalem Ruf. Nicht 120 Weinsorten, nein. Ein Dutzend Rot-, dazu Weiss- und Roséweine. Schön assortiert aus der Schweiz, Italien, Spanien.

Ein bisschen nervös sei man schon, verrät Yildirim ein paar Tage vor der offiziellen Eröffnung. Am Freitag, 24. Juni ab 15 Uhr ist es so weit: Eröffnungsapéro für die Bevölkerung. «Wir haben das für eine gute Idee gehalten. Also machen wir’s», sagt Kemal Yildirim zufrieden.

