Widersprüchliche Aussagen Unfall in Olten – beide Fahrer wollen bei grün gefahren sein In Olten ereignete sich am Sonntagabend, 24. April, ein Unfall zwischen zwei Autos. Verletzt wurde niemand. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der beiden Fahrer sucht die Polizei nun nach Zeugen. 25.04.2022, 12.37 Uhr

Beide Autofahrer gaben gegenüber der Polizei an, bei grün gefahren zu sein. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Sonntag, 24. April, war ein Autofahrer um 20.35 Uhr mit einem weissen BMW X3 auf der Unterführungstrasse in Olten in Richtung Dulliken unterwegs. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, kam es bei der Ampel an der Unterführungsstrasse/Von-Roll-Strasse zu einer Kollision mit einem dunklen VW Golf, welcher von der Von-Roll-Strasse herkommend in die Unterführungstrasse einbog.