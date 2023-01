Myidea-Wettbewerb: Wer demaskiert Fake News am besten?

Wettbewerb Wer findet die beste Lösung zur Demaskierung von Fake News? In Olten werden gute Ideen dagegen ausgezeichnet Lernende der Berufsfachschulen aus der ganzen Schweiz können ihre Ideen zur Bekämpfung manipulativer Nachrichten einbringen. In Olten werden sie im kommenden April in der Schützi ausgezeichnet. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.01.2023, 12.00 Uhr

Wer lässt den Fake-News-Ballon platzen? zvg

Fake News sind laut Duden «in den Medien und im Internet, besonders in den sozialen Netzwerken, in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen». Eine ambitionierte Idee des Wettbewerbs also: Da darf man mit Recht auf überraschende, unternehmerische Resultate gespannt sein. Am 5. April 2023, wenn in der Schützi Olten die Preisverleihung stattfindet, lüften sich die Schleier.

Challenge? Herausforderung? Wer so eine anzunehmen bereit ist, der liegt hier goldrichtig. Wo? Beim Ideenwettbewerb «myidea-Challenge» der Berufsfachschulen aus allen Landesteilen der Schweiz. Erstmals sind beim Wettbewerb, den das Schweizerische Zentrum für Unternehmerisches Denken und Handeln (szUDH) zum dritten Mal lanciert, neben den Sparten Business Idea und Real Market auch Geschäftsideen zur Bekämpfung von Fake News gefragt.

Die szUHD versucht als gemeinnütziger Verein, das unternehmerische Denken und Handeln in der Bildung zu stärken. Der Fokus liegt auf Berufslernenden und Berufsfachschulen.

Wenig schulische Vertiefung bislang

Georg Berger. Bruno Kissling

Georg Berger, Präsident des szUDH und der schweizerischen Direktorenkonferenz, ist mit dieser Einschätzung durchaus einverstanden. «Das ist sicher eine anspruchsvolle Aufgabe», meint er. Allerdings gibt er auch zu bedenken, dass beim ersten Anlauf die Erwartungen eher tief gehalten werden müssen. «Zum einen ist die Sparte, wie erwähnt, erstmals im Wettbewerb aufgeführt. Und zum anderen ist das Thema bislang wenig schulisch eingebettet.»

Natürlich sei kritisches Denken beziehungsweise die Anleitung dazu ein permanenter Auftrag von Gesellschaft und Bildungsinstitutionen, so Berger, der auch als Direktor des Berufsbildungszentrums Olten wirkt. Aber eine gewisse Vertiefung in diesen Themenbereich sei schon notwendig, um mit Geschäftsideen rund um die Bekämpfung von Fake News und Desinformation aktiv werden zu können.

Damit muss eine Berufsschülerin oder ein Berufsschüler wohl erst mal gezielt konfrontiert und etwa in Projektarbeit dafür sensibilisiert werden. In anderen Ländern, etwa in Österreich, sei die Sensibilisierung für dieses Thema weiter fortgeschritten. «Dort finden gar regelmässig Diskussionsrunden dazu statt», so Berger.

High-End-Produkt-Lösungen sind nicht zu erwarten

Der Boden müsse schon bereitet sein. Denn technische Lösungen, welche vor Fake News und bewusster Desinformation gezielt schützen, sieht Berger allenfalls im High-End-Bereich, also in hoch ausgereifter technischer Infrastruktur. «Damit kann beim Wettbewerb sicher nicht gerechnet werden», gibt er zu verstehen. Allenfalls mit höchst elementaren Komponenten, mit deren Anwendung verbreitete Falschmeldungen einzugrenzen sind.

Zumindest der technologische Kampf gegen Fake News und bewusste Irreführung bestimmter Bevölkerungsgruppen steckt also noch in den Kinderschuhen. Oder noch nicht einmal dort. Und dennoch: Das Thema ist virulent.

Die doch recht branchenspezifische Wettbewerbskategorie Fight Fake News ist denn auch in Zusammenarbeit mit SRG SSR, dem Verband Schweizer Medien und der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone SDA entstanden. Faktenbasierter, unabhängiger Journalismus sei wichtig für eine direkte Demokratie, geht die Meinung.

Ein gängiges Narrativ. «Darum liegt der SRG die Bekämpfung von Fake News besonders am Herzen», lässt sich Larissa M. Bieler, Geschäftsleitungsmitglied der SRG, zitieren. Die Umfragen von SRG liessen auch den Schluss zu, dass gerade junge Menschen von der SRG in diesem Bereich ein starkes Engagement erwarten. Die SRG beteiligt sich auch finanziell am Projekt.

Auch eine methodische Herausforderung

Was vielleicht auch nicht ganz einfach sei: «Die Mitwirkenden müssen ihr Projekt über ein Video präsentieren», sagt Berger. In diesem sollte die Geschäftsidee, wie übrigens in allen Segmenten des Wettbewerbs, auf den Punkt gebracht werden. Auch eine methodische Herausforderung.

Schülerinnen und Schüler aus dem BBZ Olten sind übrigens regelmässig erfolgreich beim Ideen-Wettbewerb «myidea». Im Jahr 2021 wurde in der Kategorie Social Business Idea der zweite Platz erreicht, im Jahr darauf belegten ausschliesslich Schülerinnen und Schüler von kantonalen Berufsfachschulen (BBZ Olten und BBZ Grenchen) die ersten drei Plätze in dieser Kategorie.

Und im letzten Sommer holten drei Berufsmaturanden aus der Region Olten mit ihrer Erfindung und Entwicklung von «Triton», einem wasserbetriebenen Ladegerät für Handyakkus, am Nachfolgewettbewerb den ersten Platz in einem europäischen Jugendunternehmerpreis.

