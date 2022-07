Buchfestival Olten: Schreibwettbewerb findet wieder statt

Wettbewerb Buchfestival Olten: Die Stadt sucht wieder junge Schreibtalente Das Buchfestival Olten schreibt zum sechsten Mal einen Kurzgeschichten-Wettbewerb aus. Die beste Werk wird als Hörspiel zwischen jenen von Pedro Lenz und Alex Capus auf dem Schweizer Schriftstellerweg ausgestellt werden. Rahel Künzler 06.07.2022, 12.00 Uhr

Mit der selbstverfassten Geschichte kann jeder und jede am Wettbewerb teilnehmen. Eine ehemalige Gewinnerin ist jetzt Jungautorin. zvg

Norden. Bitter. Profil. Diese drei Worten gilt es, in eine originelle, berührende oder spannende Geschichte mit maximal 2700 Zeichen (inklusiv Leerzeichen) zu verpacken. So lautet der Aufruf des Buchfestivals Olten zum diesjährigen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Dieser findet bereits zum sechsten Mal statt.

Auch in diesem Jahr wird der Wettbewerb vom Buchfestival Olten, der Bildungsstadt Olten sowie Region Olten Tourismus gemeinsam organisiert. Das Veranstaltungsteam fordert junge Menschen auf, einen Stift zu zücken oder in die Tastaturen zu hauen und ihre Erfahrungen, Gedanken oder Erinnerungen in einer Geschichte zu verewigen.

Teilnehmen kann jede und jeder ab 18 Jahren. Interessierte sind eingeladen, ihre selbstverfasste Geschichte noch bis am 30. September 2022 an manueladiemer@icloud.com zu senden. Die Preisverleihung wird während des Buchfestivals am 29. Oktober 2022 stattfinden.

Wettbewerb-Gewinnerin hat Buch veröffentlicht

Für die Gewinnerin oder den Gewinnern winkt eine Hörstation auf dem Schweizer Schrifterstellerweg. Das eigene Werk würde dort zwischen den Werken von Pedro Lenz, Franz Hohler oder Alex Capus eingereiht. Die beste Geschichte in den vier Kategorien Berufsbildung, Kantonsschule, Fachhochschule und Öffentlichkeit wird zudem in einer Lesung am Buchfestival vorgetragen.

Der Oltner Schreibwettbewerb habe sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Newcomer-Contest unter angehenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern entwickelt, schreibt Manuela Diemer, Mitorganisatorin des Buchfestivals Olten.

So habe Jungautorin Rebekka Salm den Kurzgeschichten-Wettbewerb als Sprungbrett auf die Literaturbühne genützt. Mit ihrem Romandebüt «Die Dinge beim Namen» habe sie im vergangenen Frühjahr für Furore gesorgt. Das primäre Ziel des Wettbewerbs sei es, junge Menschen zu animieren, sich in der Schreibkunst zu versuchen.