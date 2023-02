Ansturm auf Finissage: «Kunst und Krempel» im Museum Olten

Wertermittlung «Kunst und Krempel» im Museum: «Wir wollten die privaten Schätze der Oltnerinnen und Oltner präsentiert bekommen» Der Ansturm zur Finissage bei der Ausstellung «Oltens Tafelsilber» war gross. Fast alle wollten ihre persönlichen Sammelobjekte den Experten vom Auktionshaus Zofingen und der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts vorlegen. Dabei wurde Detektivarbeit geleistet. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 26.02.2023, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Experten begutachteten Gemälde und Kunstobjekte von Privatpersonen. José R. Martinez

Am frühen Sonntagnachmittag schreitet eine Besucherin ins Kunstmuseum Olten. Mit dabei hat die Winznauerin ein teilweise vergoldetes Jesuskreuz. An der Finissage «Kunst und Krempel» will sie den Wert des Kreuzes einschätzen lassen. Denn wegen eines Umzugs von einem Einfamilienhaus in eine Wohnung muss sie sich von diesem Erinnerungs- und Erbstück aus ihrer Kindheit trennen.