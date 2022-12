So war das erste Wochenende im Oltner Adventsdorf

Weihnachtsstimmung Met, Eierpunsch und Schlittelbahn: Das war das erste Wochenende im Oltner Adventsdorf Am Samstag um 11 Uhr öffnete in Olten das Adventsdorf. Die Marktstände und Neuanschaffungen zogen viele Leute an. Der Weihnachtsmarkt überzeugt mit regionalen Produkten, besonders Essensstände gibt es viele. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 04.12.2022, 22.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schlittelbahn ist die Attraktion. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Töne der Stadtmusik Olten waren bereits von weitem zu hören. Mit ihrer Musik sorgten sie am Samstagnachmittag im Oltner Adventsdorf für weihnachtliche Stimmung. Schon am frühen Nachmittag flanierten viele Familien durch den Weihnachtsmarkt. Während bei den Kindern vor allem die Schlittschuh- und Schlittelbahn ganz oben auf der To-do-Liste stand, schlenderten die Erwachsenen durch die 40 Marktstände, genehmigten sich einen Glühwein oder verweilten beim Kerzenziehen.

In den Markthäuschen gibt es viele regionale Schlemmereien und Kostbarkeiten zu kaufen. Unter den Marktbetreibenden sind die Lernenden der Schule für Mode und Gestaltung, einer Ausbildungsschule für Fachleute in der Bekleidungsgestaltung aus Olten, zu finden. Sie bieten unter anderem Damenkleider, Krawatten oder Handschuhe an. «Alles wurde von Lernenden angefertigt», erklärte Chiara Hauri.

Nur wenige Häuschen entfernt gibt es Met und Honig zu kaufen. «Seit drei Jahren verkaufe ich Met. In diesem Jahr besuche ich die Weihnachtsmärkte in Olten und Liestal», so Mischa Glarner. Weil Met bei vielen unbekannt ist, ermöglicht Glarner im Vorfeld eine kleine Degustation. Den Honig verkauft Franz Berger aus Kestenholz, der über 100 Bienenvölker besitzt. «Seit über 60 Jahren bin ich als Imker tätig.»

Die Schlittelbahn ist die Attraktion für Kinder. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Am Samstagabend hatte es viele Besucherinnen und Besucher. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Es gibt diverse regionale Stände - und viel zu essen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Schlittschuhbahn. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Ein zweites Standbein neben der Arbeit im Zirkus: Jennifer und Thomas Studhalter-Gasser bieten Fonduedog und Eierpunsch an. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Besetzt: Das Zügli durch den Weihnachtsmarkt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Impressionen vom Start des 2. Oltner Adventsdorfs. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Impressionen vom Start des 2. Oltner Adventsdorfs. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Stand der Schule für Mode und Gestaltung mit Mina Trinkler und Ciara Hauri. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Gute Tat: Auch der Lions Club war dieses Wochenende präsent. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Stadtmusik wartete mit festlichen Klängen auf. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Unterwegs auf dem Weihnachtsmann-Sonderzug. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Doch auch frische Köstlichkeiten dürfen nicht fehlen. So verkauft Thomas Peter Schokofrüchte aus dem Becher. Beim Marktstand des Rothrister Schaustellers fallen einem die drei Schokospringbrunnen auf. «Diese Schokobrunnen sind in der Schweiz sehr selten.»

Nicht minder selten ist das Angebot von Jennifer und Thomas Studhalter-Gasser aus Zürich. Die beiden feiern im Adventsdorf in Olten ihre Feuertaufe. Wobei sich Jennifer Studhalter-Gasser bereits gut mit Feuer auskennt:

«Eigentlich mache ich beim Zirkus Gasser Feuershows.»

Wegen der Pandemie habe sie sich jedoch gemeinsam mit ihrem Mann ein zweites Standbein aufgebaut. Neben Fondue-Dogs bieten sie Eierpunsch an. «Der Eierpunsch, auch als Eggnog bekannt, kommt aus England und ist dort ein typisches Weihnachtsgetränk.»

Nur am Samstag anwesend war der Lions Club Olten. «Letzte Woche haben wir 55 Kilogramm Guetzli und 150 Grittibänzen gebacken», erklärt Max Berger. Der Gewinn werde dem Oltner Chinderhuus Elisabeth gespendet. In den kommenden drei Wochen werden noch so einige Marktstände ihren Besitzer wechseln.

Zudem ist an den kommenden beiden Wochenenden von Freitag bis Sonntag das Adventsdorf am Oberen Graben mit Marktständen, einem Streichelzoo und einer Märchenecke geöffnet. Damit ist bei wiederkehrenden Gästen für Abwechslung gesorgt.

«Grossartig, dass es dies in Olten gibt»

Die besonderen Highlights sind in diesem Jahr jedoch das Zügli und die Schlittelbahn, welche die Schlittschuhbahn und das Karussell ergänzen. Beide Attraktivitäten sind am Samstag begehrt. Das neue Zügli dreht ohne Unterbruch seine Runden durch das Adventsdorf. «Ich bin stets unterwegs, es gibt immer wieder wartende Kinder mit Eltern», sagt Eventmanager Sacha Strauss.

Auch die Schlittelbahn zieht viele Kinder an. «Ich will noch mal», heisst es bei vielen Kindern, die soeben die 36 Meter lange Schlittelbahn unter Beobachtung ihrer Eltern hinter sich gebracht haben. Vereinzelt lassen sich auch Erwachsene den Spass nicht entgehen.

Wie im vergangenen Jahr zieht das Adventsdorf auch in diesem Jahr nicht nur Einheimische an. Roger Ziörjen und Jimena Peres, die am Samstagnachmittag beim Kerzenziehen anzutreffen waren, reisten aus Biel an. «Mir gefällt der Oltner Weihnachtsmarkt sehr gut», sagt Ziörjen.

Ähnlich tönte es bei Oltnerinnen und Oltnern. «Ich finde es grossartig, dass es in Olten so etwas gibt», sagte etwa Sibylle Bärtschi. Positiv aufgefallen ist ihr, dass das Adventsdorf im Vergleich zum letzten Jahr grosszügiger eingerichtet wurde. Dies sei schöner zum Flanieren. Doch einen Kritikpunkt hatte Bärtschi doch: «Für meinen Geschmack hat es zu viele Essensstände.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen