Mehr Besuchende als erwartet: 67000 Leute an Oltner Adventsdorf

Trotz Corona-Pandemie hat sich der Mut der Organisatoren gelohnt: Mehrere Zehntausend Menschen vergnügten sich im Adventsdorf in der Oltner Innenstadt. Region Olten Tourismus sieht bei der Vermarktung sogar noch Steigerungspotenzial.

Das Oltner Adventsdorf mit der Glühweinbar in Pyramidenform zog Leute aus der ganzen Schweiz an. Bruno Kissling

Über dem Oltner Adventsdorf hing seit dem Start vor drei Wochen das Damoklesschwert des Lockdowns: Die Organisatoren waren Anfang Dezember nicht sicher, ob es am Ende doch noch zum Worst-Case-Szenario kommt und der Bundesrat der erstmals durchgeführten Veranstaltung vorzeitig den Stecker zieht.

Doch der Mut von Gewerbe Olten und von Mike Zettel mit seiner Firma Kein Ding GmbH haben sich gelohnt. Das zeigt sich unter anderem in den Besucherzahlen: Mit mindestens 20'000 Leuten hat man gerechnet; hochgerechnet mit dem letzten Abend am Donnerstag geht Zettel von rund 67'000 Besuchenden aus, die den Weg in die Oltner Kirchgasse gefunden haben.

Die Glühweinbar in Pyramidenform macht sich gut vor der Kulisse der Stadtkirche. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Im Adventsdorf ist 3G-Pflicht. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Um der Sitzpflicht bei der Konsumation nachzukommen, haben die Organisatoren viele Festbänke aufgestellt im Gelände. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Besucherinnen und Besucher stehen Schlange vor dem Eingang zum Adventsdorf, wo das Covid-Zertifikat geprüft wird. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Der Glühwein ist bei den Besuchenden bereits ein Renner. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Ebenfalls beliebt: das Bullenreiten. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Eisbahn mit Kunststoffplatten ist bei den Kinder schon beliebt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Mark von Erlach verkauft die nächsten drei Wochen warme Suppen an seinem Marktstand. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Luc Nünlist vom Drei Tannen Bier ist auch mit einem Markthäuschen vor Ort. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt «Terminus»-Wirt Nicolas Ambrosch betreibt am Adventsdorf das Restaurant «Zum wisse Rössli» mit durchsichtigem Zelt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die vier Kantischüler vom Start-up TryNew bieten ihren Mini-Kräutergarten für drinnen an (von links: Gregor von Rohr, Yves Troxler, Gavin Porcelli und Arman Göktas. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Hanna Flükiger (links) und Marlyse Fässler aus Wolfwil bieten ihre selbst gemachten Taschen, Mützen und Handschuhe feil. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Karin Attinger bietet ihr Kunsthandwerk erstmals einem breiten Publikum an. Auf der Website aufandriart.ch sind ihre Produkte ebenfalls zu kaufen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Dementsprechend zeigen sich die Organisatoren zufrieden. «Wir haben unter den schwierigen Rahmenbedingungen das Bestmögliche herausgeholt und sind sehr glücklich mit der Durchführung», sagen die beiden Co-Präsidenten Darko Bosnjak und Andreas Jäggi vom Gewerbeverein unisono. Und Mike Zettel ergänzt:

«Wir haben Menschen aus der Region, aber auch aus der ganzen Deutschschweiz und sogar aus dem angrenzenden Ausland angezogen.»

Für die grosse Resonanz macht er mehrere Gründe geltend. Zum einen seien wegen Corona einige Veranstaltungen abgesagt worden, die Werbung, die auch auf nationalen Plattformen geschaltet wurde, und die gute Mundpropaganda der Besuchenden. Zettel: «Jene Leute, die schon hier waren, haben positiv über das Adventsdorf gesprochen.»

Wartezeiten von über einer halben Stunde

Der Besucherandrang hat dazu geführt, dass es an den beiden Eingängen zu Wartezeiten von teilweise über einer halben Stunde kam. Wegen der Pandemie war das Gelände abgesperrt, und das Kontingent auf dem Areal auf 700 Personen beschränkt. Die Leute hätten das aber gut akzeptiert, auch die 3G-Regelung. An den Beschränkungen hat Zettel nichts zu mäkeln. Wahrscheinlich fühlten sich gewisse Leute deswegen sogar sicherer und hätten das Adventsdorf trotz der angespannten Coronasituation besucht, mutmasst er.

Zwei andere Auflagen der Stadt Olten machten Zettel zuerst mehr zu schaffen: Nämlich die Pflicht zu einem Bändeli für jeden Besuchenden und die Pflicht bei einer Konsumation zu sitzen. In beiden Fällen hat die Stadt aber eingelenkt: Nur wer für mehrere Tage Einlass wollte, musste sich ein Bändeli holen und so ein gültiges Zertifikat bis zum Ende der Veranstaltung vorweisen; und die Sitzpflicht hat die Stadt letztlich nicht durchgesetzt und so als Auflage quasi wieder zurückgenommen.

Mehrkosten für Auflagen von 40'000 Franken

Trotzdem kam es für die Organisatoren mit den Auflagen der Stadt zu grösseren Zusatzkosten. Das Gesamtbudget für die abgespeckte Version Adventsdorf beläuft sich auf 200'000 Franken. Davon mussten 40'000 Franken aufgewendet werden für die Auflagen der Stadt wie die Abschrankungen des Areals, die Bändelis, das Zählsystem bei den beiden Eingängen und mehr Sicherheits-Personal. Der Gewerbeverband und Mike Zettel, die gemeinsam das finanzielle Risiko tragen, hoffen trotzdem auf eine« rote Null», wie Andreas Jäggi sagt.

Bereits klar ist, dass es nächstes Jahr zu einer Neuauflage des Adventsdorf kommen soll. Wie Darko Bosnjak beim Start der Veranstaltung vor den versammelten Sponsoren und Gönnern angekündigt hat, will man wachsen und etwa das Gebiet Oberer Graben in der Altstadt oder der Platz der Begegnung zusätzlich ins Adventsdorf einbeziehen. Bei der diesjährigen Ausgabe wurden auch nur rund die Hälfte der Markthäuschen verwendet, nämlich 25 der rund 50 Stück.

Ziel ist es, das lokale Gewerbe noch stärker einzubinden. Es soll aber «keine zweite Chilbi» werden, heisst es. Man setze mehr auf Qualität und den Charme des Kleinen. Bevor erste Entscheide für die Ausgabe 2022 gefällt werden, will Gewerbe Olten aber seine Mitglieder und die Marktstandbetreibenden und Schaustellenden befragen.

Region Olten Tourismus sieht noch mehr Marketingpotenzial

Profitiert vom Adventsdorf haben auch die umliegenden Läden, wie Rückmeldungen beim Gewerbeverein zeigen. Stellvertretend dafür sagt Urs Bütler von der Buchhandlung Schreiber:

«Sobald um 15 Uhr das Adventsdorf geöffnet wurde, hatte es schlagartig viel mehr Leute.»

Das habe man auch im Laden gespürt. Negativ beurteilt er die Einzäunung des Areals. Es sei schwieriger gewesen, zur Buchhandlung zu gelangen. Er selbst sei zweimal angestanden.

Für Stefan Ulrich von Region Olten Tourismus hat das Oltner Adventsdorf mit seiner Dauer von drei Wochen ein grosses Marketingpotenzial. Das Ambiente sei wunderbar mit der Altstadt, der illuminierten Stadtkirche und der Weihnachtsbeleuchtung – letztgenannte müsse einen Vergleich mit anderen Kleinstädten nicht scheuen. Zudem spreche das vielfältige Angebot mit den Marktständen, der Gastronomie und weiteren Unterhaltungsmöglichkeiten wie dem Bullenreiten viele Zielgruppen an.

«Wichtig ist, dass es nächstes Jahr zu einer Fortsetzung kommt.» Weil lange nicht klar war, ob die Erstauflage überhaupt stattfindet, und weil noch kein Bildmaterial vorhanden war, konnte Ulrich das Werbepotenzial noch voll ausspielen. Für die Reportage in der Wochenzeitschrift «Schweizer Familie» wurden etwa Bilder vom verschneiten Olten und dem früheren Weihnachtsmarkt in der Altstadt verwendet.

