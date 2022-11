Weihnachtsbeleuchtung Photovoltaik, Reduktion oder Verzicht: So gehen die Gemeinden in der Region mit der Weihnachtsbeleuchtung um Wegen der drohenden Strommangellage verzichten viele Gemeinden auf die Weihnachtsbeleuchtung, reduzieren sie oder stellen sie gar auf Photovoltaik um. Der Effekt ist laut einem Energieexperten nicht zu unterschätzen, allerdings auf eine andere Weise, als man vielleicht meinen würde. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 28.11.2022, 16.00 Uhr

Der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz in Hägendorf wird dieses Jahr erstmals mit Solarenergie erleuchtet. Patrick Lüthy

Anders als viele andere Gemeinden in der Amtei Olten-Gösgen liess sich Hägendorf viel Zeit, um zu entscheiden, wie die Gemeinde dieses Jahr mit der Weihnachtsbeleuchtung umgehen will.

«Die Gemeinde kann sich einer Verantwortung und Vorbildfunktion nicht entziehen», sagt Michel Guldimann. Er präsidiert die Hägendörfer Kulturkommission und sitzt für die SVP im Gemeinderat. Deshalb habe sich der Gemeinderat entschieden, auf den grössten Teil der Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten.

Beleuchtungsdauer hängt von Batterie ab

Nicht verzichten wollte eine Mehrheit des Gemeinderates auf eine Beleuchtung des Weihnachtsbaumes. Die zuständige Kulturkommission wollte die Wasserkraft des Dorfbachs für die Beleuchtung nutzen, was aber aufgrund der Wassermenge und des niedrigen Gefälles nicht möglich war.

So rückte die Solarenergie in den Vordergrund. «Panels und Batterie wurden in diesen Tagen montiert. Hierfür stellt uns Coop das Vordach zur Verfügung. Für diese Zusammenarbeit sind wir sehr dankbar», sagt Guldimann.

Wie lange der Baum beleuchtet wird, weiss die Gemeinde nicht. «Die Beleuchtung wird jeweils so lange andauern, bis die Batterie leer ist.»

So machen es die anderen Gemeinden in der Region

Auch in anderen Gemeinden gab es Entscheide zur Beleuchtung. So liess zwar die Stadt Olten ihre Weihnachtsbeleuchtung in der Kirchgasse und der Altstadt sowie im Bifangquartier montieren, doch die tägliche Leuchtdauer wird um 2,5 Stunden reduziert – was rund einem Viertel der Brenndauer entspricht.

Ganz verzichten wollte die Stadt nicht auf die Beleuchtung, weil man «gerade wegen aller Herausforderungen der heutigen Zeit eine Weihnachtsstimmung für die Bevölkerung und das lokale Gewerbe» ermöglichen wolle, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lostorf verzichtet auf eine durchgehende festliche Beleuchtung, wie die Gemeinde kürzlich mitgeteilt hat. Die Weihnachtsbäume werden wie üblich mit Lichterketten geschmückt, die aber nur an Tagen des Weihnachtsmärets eingeschaltet werden oder wenn die Gemeinde ihr Adventsfenster präsentiert.

Gretzenbach verzichtet ebenfalls auf Weihnachtsbeleuchtung, wie die Gemeinde kürzlich mitteilte. Dies, obwohl sie dieses Jahr nach einem eigens dafür auf die Beine gestellten Fundraising zum ersten Mal hätte stattfinden sollen.

In Schönenwerd will der Gemeinderat ebenfalls Strom sparen, wie er sagt. Hier soll die Dekoration zwar aufgestellt werden, aber ausgeschaltet bleiben. «Der Rat ist sich einig, dass auch ohne Licht eine weihnachtliche Stimmung geschaffen werden kann. Dieses Jahr wird die Weihnachtsbeleuchtung hängen, jedoch bleiben die Lichter aus», lässt er sich zitieren.

Die beiden Erlinsbach wiederum schränken die Beleuchtung räumlich ein, indem sie diese auf die Zentrumsbereich um den Dorfplatz und um das Restaurant Rössli reduzieren. Zudem wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, auf private Weihnachtsbeleuchtung entweder ganz zu verzichten oder sie zumindest zu reduzieren.

Was bringt die Reduktion der Weihnachtsbeleuchtung?

Stellt sich die Frage, wie viel das Ganze denn bringt. Die Experten des Erlinsbacher Energieversorgers Eniwa schätzten, dass die Weihnachtsbeleuchtung deutlich weniger als ein Prozent des gesamten Verbrauchs beträgt, wie Mediensprecherin Andrea Portmann erklärt.

Felix Nipkow, Co-Leiter Fachbereich Klima und erneuerbare Energien bei der Schweizerischen Energie-Stiftung, bestätigt, dass die Weihnachtsbeleuchtung «nicht der grosse Brocken» ist, weist aber darauf hin, dass auch eine symbolische Wirkung in Betracht gezogen werden müsse.

«Weihnachtsbeleuchtungen werden von der Bevölkerung wahrgenommen – damit verbundene Massnahmen, also zum Beispiel die Reduktion der Beleuchtungsdauer oder Ersatz durch LED oder Verzicht, können auch ein Zeichen sein, dass die Gemeinde es ernst meint mit dem Energiesparen», so Nipkow weiter. Und er ergänzt: Strom zu sparen, sei sicher in diesem Winter sinnvoll, aber auch in allen kommenden Wintern.

«Deshalb macht es Sinn, solche Massnahmen nicht nur kurzfristig umzusetzen, sondern idealerweise gleich als bleibende Massnahmen einzuführen.»

Ein Gedanke, den man in Hägendorf offenbar auch schon hatte, wie Gemeinderat Guldimann sagt: «Wir wollen nun diesen Weg gehen und daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen.»

