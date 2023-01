Die Kapuziner verlassen Olten: Kloster wird 2024 aufgelöst

Wechselvolle Geschichte Das Kloster wird aufgelöst: Die fast 400-jährige Präsenz der Kapuziner in Olten wird an Ostern 2024 enden Die Schweizer Kapuzinerprovinz hat beschlossen, das Kapuzinerkloster Olten an Ostern 2024 zu verlassen. In einer wechselvollen Geschichte wirkten die Kapuziner fast vier Jahrhunderte im Kloster Olten. Urs Huber Jetzt kommentieren 27.01.2023, 11.26 Uhr

Stille Oase in Olten: Der Garten des Kapuzinerklosters. Patrick Lüthy

«Natürlich ist es eine traurige Nachricht.» Und wie er das sagt, tönt er doch überraschend heiter, Bruder Josef Bründler, mit 79 Jahren der zweitjüngste Bruder Kapuziner in Olten. «Unser Durchschnittsalter hier in Olten beträgt 84 Jahre», sagt er noch. Der älteste der acht hier noch beheimateten Kapuzinerbrüder ist deutlich über 90-jährig. «Für uns kommt die Schliessung nicht überraschend», so Bruder Josef weiter. Das Thema sei schon seit einigen Jahren gegenwärtig.

Josef Bründler, Guardian im Kapuzinerkloster Olten. Franz Beidler

Wo sich die Brüder künftig wiederfinden werden, steht derzeit noch aus. Darüber wird im September entschieden. «So viele Orte kommen in der Schweiz nicht mehr in Frage», sagt Bruder Josef. Luzern, Schwyz, Wil, Rapperswil, Mels. Josef Bründler kam vor 21 Jahren nach Olten und sieht der Herausforderung doch gelassen entgegen. «Wir glauben an die Auferstehung», sagt er. So pflegen Kapuziner Zuversicht auszudrücken. Nach Ostern 2024 werde geräumt und umgezogen.

Situation radikal verändert

Das Kloster wurde 1646 gegründet. In den 1920er-Jahren wurde das Haus in Olten zur «Drehscheibe» der Mission und bildete die «Heimat-Basis» für Kapuzinermissionare, die in Afrika, Indonesien und Südamerika wirkten. In Tansania allein waren jahrzehntelang über hundert Kapuziner gleichzeitig im Einsatz.

Heute hat sich die Situation radikal verändert. Im Kloster Olten leben noch acht ältere Brüder. Ebenso wenige Schweizer Brüder wirken noch in Tansania und Indonesien. «Aber dort sind inzwischen einheimische, junge und blühende Kapuzinergemeinschaften herangewachsen», ist der Medienmitteilung des Provinzials der Schweizer Kapuziner zu entnehmen. Damit gehe die Aufgabe von Olten als Basisort für die Schweizer Missionskapuziner zu Ende.

Ähnlich in Fluss sei die Situation der Kapuziner in ganz Europa. «Sie versuchen, sich im europäischen Raum neu zu vernetzen und im deutschen Sprachgebiet einige neue Schwerpunkte zu setzen», so die Medienmitteilung weiter.

Kloster wurde immer grosszügig unterhalten

Der religiöse und gesellschaftliche Wandel, der auch das Ordensleben trifft, veranlasst nun die Kapuziner, den Standort Olten zu verlassen, obwohl das Kloster in den letzten Jahrzehnten immer sehr grosszügig vom Kanton als Besitzer unterhalten und von vielen Seiten wohlwollend unterstützt wurde. «Das gab uns Kapuziner die Möglichkeit, die Kräfte umso intensiver im Dienst an der Bevölkerung einzusetzen», gibt Provinzial-Bruder Josef Haselbach zu verstehen.

Klostergartenfest im Jahr 2018. Bruno Kissling

«Mit der gepflegten Kirche in angenehmer Grösse sowie dem offenen Garten wirkte das Kloster als Magnet und Treffpunkt für verschiedenste Bevölkerungsgruppen und Anlässe. Diese Kontaktmöglichkeit haben die Oltner wie auch die Brüder sehr geschätzt.»

Noch bis Ende Jahr «im Dienst»

Die Kapuziner von Olten übernehmen noch bis Ende 2023 wie gewohnt Einsätze und Aushilfen in der Umgebung. Ab Neujahr 2024 bis Ostern werden die Gottesdienste und seelsorgerischen Angebote im Kloster selbst noch aufrechterhalten. Ab Ostern 2024 wird dann die Präsenz der Kapuziner beendet. Das Kloster wird geräumt und dem Kanton übergeben.

Die sogenannte «Missionsprokura», die sich unterdessen zu einer Service-Dienststelle der Provinz entwickelt hat und im Haus nebenan – am Amtshausquai 7 – untergebracht ist, ist von diesem Entscheid nicht unmittelbar betroffen, wie Bruder Josef Haselbach zu verstehen gibt. Und: «Die guten Erinnerungen und Beziehungen werden die Brüder an ihre neuen Orte mitnehmen und so weiter mit ihnen verbunden bleiben.»

