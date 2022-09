Was ist neu? Corona hinterlässt an der Jubiläums-MIO in Olten noch deutlich Spuren Mike Zettel, Geschäftsführer der Messe in Olten, spricht von «verhaltenem Zuspruch» bei den Ausstellenden. Auch der Pilzverein fehlt. Urs Huber Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Messeleiter Mike Zettel sagt: «Nächstes Jahr ist das Riesenrad an der MIO dabei.» Bruno Kissling

Es wäre eigentlich seine zehnte MIO als Geschäftsführer. Mike Zettel nickt. Aber klar: Die Auflagen 2020 und 2021 fielen der Coronapandemie zum Opfer. Und noch jetzt wirkt diese nach. Denn einige unter seinen Kunden etwa haben gar nicht erst mit einer Messe im Herbst 2022 gerechnet. «Also haben sie auch kein Budget erstellt und sind in Olten deshalb nicht präsent», sagt der Geschäftsführer.

70 Prozent der Ausstellenden waren mindestens schon einmal an der MIO

So vermeldet er in einen leicht «verhaltenen Zuspruch», wie er es nennt. Gut 100 Ausstellende und Gastrobetriebe machen die 75. Ausgabe der MIO aus. Immerhin: Rund 70 Prozent von ihnen haben bereits mehr als einmal an der Messe teilgenommen. Zettel nennt sie «treue Kundschaft».

Corona hat, zusammen mit andern Zeiterscheinungen, noch weitere Spuren hinterlassen und Kunden von einer Teilnahme ferngehalten: Personalmangel, Lieferschwierigkeiten. «Das bekomme ich als Begründung immer wieder zu hören», erklärt der Geschäftsleiter.

Noch neun Gastrobetriebe zählt die MIO 22

Korrigiert hat Zettel in seiner Amtszeit den Vorhalt, die MIO sei ein Beizlifest. Noch knapp zehn Betriebe sind an der Gastro-Front aktiv. «Für mich stimmt das so», sagt der Mann. Heuer etwa ist der Betrieb des Metzgereipersonals nicht mehr dabei. Und auch die Gugge Papapalagi mit ihrem Röstizelt fehlt im Vergleich zu 2019.

Zufrieden ist Zettel dennoch. Denn erst im vergangenen Mai konnte mit der Akquisition von Ausstellenden begonnen werden.

«Ich bin mir sicher, dass auch heuer viele Leute den Weg an die MIO finden.»

Die etwas geringere Anzahl an Ausstellenden werde nicht zu spüren sein.

Zwei, drei Attraktionen allerdings entfallen: etwa das in Aussicht gestellte Riesenrad oder die legendären Pilzschnitten des Vereins für Pilzkunde Olten und Umgebung. 2019 war der Verein noch dabei gewesen. Inoffiziellen Angaben zufolge fehlen ihm unter anderem die personellen Kapazitäten, um die viertägige Messe zu bestreiten. Und das Riesenrad? «Das wird im nächsten Jahr sicher dabei sein», sagt Zettel. Terminkollisionen haben dessen Anwesenheit in der Jubiläumsausgabe verhindert.

Diese Chilbiattraktion war schon für 2020 vorgesehen, der MIO-Perimeter wäre voll geworden damals: mit Riesenrad, MIO-Bähnli, Ausstellenden. «Meine Idealvorstellung der MIO», wie Zettel hinterherschickt.

Lunapark, fahrende Bierkisten und Co.

Der Lunapark für Kinder, die fahrenden Bierkisten, der Streichelzoo und weitere Attraktion gehören zum MIO-Bild der jüngeren Vergangenheit. Und natürlich hat eine Jubiläumsausgabe auch Höhepunkte jenseits des herkömmlichen MIO-Bildes aufzuweisen.

Voilà: Am Freitagabend performt auf der MIO-Bühne die Strassenband «Viktor del Ponte und Friends», am Samstag «Grüezi Italia» mit Roberto de Luca und ab 22.30 Uhr konzertiert «Fribi & Band» sowie ein spezieller Gast. Wer kommt? Zettel schmunzelt: «Das bleibt eine Überraschung», sagt er verheissungsvoll.

Messe in Olten: 23. bis 26. September 2022 im Bifang; mehr Infos unter www.mio-olten.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen