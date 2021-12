Das war 2021 in Olten und Umgebung

Was war 2021 prägend? Jahresrückblick für die Region Olten: Der Stadtrat rutscht 2021 nach links und gewinnt im Kampf ums neue Schulhaus im Kleinholz eine klare Mehrheit Noch ein Bürgerlicher in der städtischen Exekutive, Abstimmungen an der Urne und Festival-Absagen bis zur Schmerzgrenze. Das auslaufende Jahr hielt einige Überraschungen bereit. Urs Huber Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Das Jahr 2021 geht langsam zur neige. Zeit, um auf das Jahr zurückzublicken. Diese Themen waren in aller Munde, haben berührt oder verwundet, geärgert oder versöhnt. Ein Überblick nach Monaten.

Januar

Hans Gerny, Bischof emeritus der Christkatholiken, verstirbt im Januar. Zvg / OLT

In Kürze

Der gebürtige Oltner, der christkatholische Bischof emeritus Hans Gerny, stirbt im Alter von 84 Jahren.

Die erste virtuelle Sitzung des Oltner Gemeindeparlaments muss wegen technischer Probleme abgebrochen werden.

Februar

Start im Corona-Impfzentrum in der Stadthalle Olten Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

In Kürze

Das Impfzentrum im Oltner Kleinholz wird eröffnet. Vorerst bleibt der Andrang Impfwilliger mangels verfügbarer Impfportionen eher bescheiden.

Der Oltner Architekt und Urbanist Massimo Hauswirth stirbt überraschend 76-jährig.

März

Der neue Stadtrat von Olten (von links nach rechts): Nils Löffel, Marion Rauber, Benvenuto Savoldelli, Thomas Marbet (Stadtpräsident) und Raphael Schär-Sommer. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die « Fab Five» sind bestimmt

Im März deutet sich an, was einen Monat später zur Gewissheit wird. Die fünfköpfige Oltner Exekutive, in Insiderkreisen in Anlehnung an die «Beatles» auch als «Fab Five» bezeichnet, besteht für die neue Amtsperiode 2021 bis 2025 aus noch einem bürgerlichen Vertreter (Benvenuto Savoldelli, FDP). Die zweite bürgerliche Kraft, die CVP nämlich, die seit acht Jahren mit Martin Wey das Stadtpräsidium besetzt hielt, ist in der neu bestimmten Exekutive nicht mehr dabei. Damit schlägt auch in Olten der politische Trend durch, dass sich in Städten zunehmend grün-rot-alternative Gruppierungen in der Exekutive durchsetzen.

Bereits im ersten Wahlgang erreichten mit Marion Rauber und Thomas Marbet (beiden SP) zusammen mit Raphael Schär-Sommer (Grüne) das absolute Mehr. Nils Löffel (Olten jetzt!) war im ersten Wahlgang bester Nichtgewählter, noch vor Beat Felber (CVP) und dem bisherigen Benvenuto Savoldelli. Mit deutlichem Rückstand folgten schliesslich David Plüss (FDP), Thomas Rauch (parteilos) und Rolf Sommer (SVP).

Der Wahlausgang Ende April klärte noch die offene Frage, ob allenfalls Nils Löffel von einer bürgerlichen Wählerschaft auf die Plätze verdrängt würde. Er wurde nicht. Dicht hinter Savoldelli erreichte der Vertreter von Olten jetzt! den zweiten Platz. Auf der Strecke dagegen blieb Beat Felber von der CVP, der das bisherige Mandat des zurücktretenden Martin Wey nicht halten konnte. Die Kandidaten Rauch und Sommer landeten abgeschlagen auf den hinteren Rängen. Mit Ausnahme von David Plüss hatten sich alle Nichtgewählten aus dem ersten Wahlgang erneut um ein Mandat beworben. Im Juni dann wird Thomas Marbet zum Oltner Stadtpräsidenten gewählt. Damit steht erstmals in der Geschichte des Stadtpräsidiums ein Sozialdemokrat der Stadt vor.

In Kürze

In Wangen bei Olten denkt laut über ein neues Gemeindezen­trum nach.

In Olten wird das Haus der Fotografie eröffnet.

April

Krematorium bleibt der Stadt erhalten

Das Krematorium der Stadt Olten. Bruno Kissling

Nichts wird’s mit der Auflösung des Kremationsbetriebs in Olten. Im April sagen an der Urne 53,9 Prozent Ja zum Referendum und damit Nein zum vom Gemeindeparlament gutgeheissenen stadträtlichen Vorschlag, den Kremationsbetrieb im Sinne von Sparmassnahmen und einem ausreichenden Angebot in der Umgebung aufzugeben.

Das Referendumskomitee um Rolf Sommer landet einen Punktsieg: «Es gibt das Krematorium seit 1918 und es gehört einfach zum Friedhof dazu. Das ist für die Bürger klar», so Sommer zum Abstimmungsergebnis. Der Entscheid macht Investitionen in Millionenhöhe notwendig.

In Kürze

In Gunzgen werden die Arbeiten zur Sanierung Mittelgäustrasse angegangen.

Parlamentswahlen in Olten: FDP und SP/Junge SP bleiben grösste Fraktionen.

Mai

Vorbereitungen für die Badi-Eröffnung in Olten in der Corona-Saison 2021 mit Bademeister Thomas Müller. Bruno Kissling

In Kürze

Die Badi Olten öffnet mit ausgedehnter Maskenpflicht.

Eine Stimme ist verstummt

Christian Schenker. Bruno Kissling

Der Kinderliedermacher Christian Schenker aus Kappel stirbt im Alter von 50 Jahren. Er erlag einem Hirntumor. Seine «Lieder für Kinder und solche, die es werden wollen» und die vielseitige musikalische Umsetzung sprechen Kinder und Erwachsene gleichermassen an. Der Ursprung seiner Karriere als Kinderliedermacher liegt in seinem früheren Beruf als Kindergärtner. 1992 schrieb er während seiner Ausbildung erste eigene Kinderlieder. «Malo», ein Hit, welcher seither bei keinem Konzert fehlte, entstand fürs Diplompraktikum.

Juni

Projekt Windmolen, Schulhaus Kleinholz Nightnurse Images Gmbh / nightnurse images GmbH

Ja zu Schulprojekt im Kleinholz Olten

Mit 71,3 Prozent aller abgegebenen Stimmen sagt das Volk im Juni an der Urne Ja zum Schulhausneubau im Kleinholz samt neuer Dreifachturnhalle. Das Projekt ist mit knapp 40 Mio. Franken veranschlagt und löst die Schulräumlichkeiten Hübeli und Zementi sowie den bisherigen Kindergarten im Kleinholz ab. Das Projekt war in politischen Kreisen umstritten; weniger der Klassenräumlichkeiten als der mit dem Bauvorhaben verbundenen Dreifachturnhalle wegen. Die Meinung, eine Doppelturnhalle würde ausreichen, setzte sich nicht durch. Das Haus soll zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 den Betrieb aufnehmen.

In Kürze

Alex Capus erhält den Kunstpreis der Stadt Olten.

Boningen erhält eine Weihnachtsbeleuchtung.

Stimmbevölkerung von Wangen bei Olten lehnt Neubau der Unterführung an der Urne deutlich ab.

Juli

Das Parkleitsystem Olten ging im Juli in Betrieb. Bruno Kissling

In Kürze

Olten nimmt Parkleitsystem in Betrieb.

Impfzentrum im Kleinholz Olten wird abgebaut.

Beschwerde gegen Fulenbacher Gemeinderat in Sachen Kauf des Restaurants Linde wird vom Solothurner Regierungsrat abgewiesen.

August

IPFO Nr. 3 gastiert in der Stadt

Das IPFO-Logo vor der Stadtkirche in Olten Patrick Luethy

Ende August geht die 3. Ausgabe des Internationalen Photo Festivals Olten über die Bühne. Noch nie in der bisherigen Geschichte der Veranstaltung gab’s für das Publikum so viel Fotografisches zu sehen. Eine Neuheit der Ausgabe 2021: PhotoVille4600. Kuben auf dem ­Munzingerplatz dienen als Ausstellungsorte für die Werkschau der Schweizer Fotografie, das Haus der Fotografie seinerseits beherbergt die Ausstellung World Press Photo. Normalerweise werden die besten Bilder eines Jahrgangs jeweils im Landesmuseum Zürich ausgestellt.

In Kürze

Hallenbadsanierung in Hägendorf abgeschlossen.

September

Ein Jahr mit Absagen bis zur Schmerzgrenze

Höubi Chöubi der Oltner Guggi Zunft auf der Schützenmatte. Patrick Luethy

Die Begründungen: immer dieselben. Ob in der Stadt oder ihrem Umland. Entweder konnten die Organisatoren die Auflagen zur Durchführung ihres Anlasses nicht erfüllen. Oder aber die Durchführung war aufgrund der dringlichen Sicherheitslage überhaupt nicht möglich. Nun: Als Erstes wurde die Fasnacht abgesagt; zwei, drei Aktionen deuteten deren vermeintlichen Auftakt an, Teile der Sälizunft etwa hatten zum Konfetti-Intermezzo geladen. Sonst: Stille in der Stadt.

Dann verschob der Stadtrat das Schulfest aufs Jahr 2022. Eine gänzliche Absage wollte er sich verkneifen. Auch die Chilbi Mitte August: gestrichen. Das heisst, zum Trost liess der Stadtrat das Riesenrad auffahren, welches für gut drei Wochen seine Runden drehte. Etikette: Spurenelemente von Chilbistimmung. Und die Guggi Zunft organisierte eine gut besuchte «Höubi Chöubi» auf der Schützi, bevor die letzte Festseele definitiv auszutrocknen drohte. Dass der Kunstmarkt auf der Holzbrücke und die MiO ebenfalls nicht gegeben wurden: nur das Tüpfelchen auf einem komplett missratenen Festival-i. (hub)

In Kürze

Stefan Goerre, Mitglied des SAC Sektion Olten, wird Präsident des SAC.

Oktober

Christkatholisches Kirchgemeindehaus Olten . Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

In Kürze

Christkatholiken wollen ein Teil des Pfarrhauses in Olten an Modekette vermieten.

November

Auf Zigarettenverpackungen sollen jetzt Gartenmöbel, Velos und Co. folgen

Die Zibatra AG Rickenbach (hinten links ) hat sich neu in den ehemaligen Räumlichkeiten von Amcor (Rentsch) AG in Rickenbach für eine dreijährige Zwischennutzung eingemietet. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Wo früher einst Zigarettenschachteln bedruckt wurden, der Amcor Betriebsstätte in Rickenbach, entsteht auf befristete Zeit eine Lagerstätte für Fahrräder, Haushaltgeräte, Gesichtsmasken und Outdoorprodukte wie etwa Gartenmöbel. Die Nutzfläche beträgt rund 7500 Quadratmeter. Die an sich zonenfremde Nutzung soll maximal drei Jahre Gültigkeit haben.

In Kürze

Oltens Bürgerschaft will keine Fusionsbestrebungen mit der Einwohnergemeinde angehen.

Dezember

Adventsdorf: eine Premiere für Olten

Weihnachtsstimmung und Lichtermeer im Oltner Adventsdorf Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Noch zwei Tage vor dem 3. Dezember, dem eigentlichen Eröffnungstag des Oltner Adventsdorfs ist ziemlich Betrieb auf und rund um die Kirchgasse. Administrator Mike Zettel ist zünftig beschäftigt; viele Dinge müssen vor Ort entschieden sein: Wohin mit dem grossen Abfallcontainer? Mit welchem Schlüssel lassen sich die Verkehrspoller im Boden versenken? Wo steckt dieser oder jener? Stehen die Chalets, die noch auf ihre Schmückung warten, wirklich schön im Lot nebeneinander? Letzteres beantwortet Zettel nach kritischem Blick eher negativ: «Es sieht nicht danach aus.»

25 Chalets stehen vom 3. bis 23. Dezember bereit. Rund ein Drittel davon sind permanent vom gleichen Anbieter bestellt, ein weiteres Drittel ist über die ganze Dauer des Markts von unterschiedlichen Anbietern besetzt; ein weiteres Drittel ist tageweise besetzt. «Ein paar Daten sind noch offen», sagt Zettel. Hinzu kommen gastronomische Angebote wie etwa jenes aus dem «Wisse Rössli», wo man sich im Terminus-Style verwöhnen lassen kann.

Zu den Attraktionen gehört auch eine rund 60 Quadratmeter grosse Kunststoffeisbahn. Tassilo Schwarz, einstiger Crack des EHC Olten, hat dafür rund drei Tonnen Material samt Schlittschuhen nach Olten gebracht und montiert eben die Banden rund um den Kunststoffring.

