Coop will in Rickenbach 85 Millionen Franken investieren

Wangen bei Olten/Rickenbach Coop will 85 Millionen Franken in den Ausbau des nationalen Verteilzentrums investieren Ein neues Hochregallager, die Erweiterung der Bahnhalle Süd und Umbauten bei der Gleisinfrastruktur: Das sind die Eckwerte der geplanten Erweiterung auf Rickenbacher Boden. Frühestens im Herbst 2026 soll alles betriebsbereit sein. Urs Huber Jetzt kommentieren 02.02.2023, 17.35 Uhr

Zum Projekt gehört der Zubau eines zweiten Hochregallagers, mit gleichen Massen wie das hier im Bild gezeigte. Bild: Bruno Kissling

Seit mehr als 60 Jahren ist Coop mit seiner nationalen Verteilzentrale (NVZ), mittlerweile grenzübergreifend situiert, in Wangen bei Olten und Rickenbach zu Hause. Die gemeinsame Grenze der beiden benachbarten Dörfer verläuft mitten durch die Räumlichkeiten des Verteilzentrums.

Seit knapp 20 Jahren ist der Gebäudekomplex baulich nicht mehr erweitert worden. Jetzt aber stehen doch markante Vorhaben an, die mit einem Investitionsvolumen von rund 85 Millionen Franken veranschlagt sind. «In etwa die Hälfte davon fliesst in lokale Unternehmungen», lässt die Medienstelle von Coop auf Anfrage verlauten.

Einst mit 460 Mitarbeitenden in Wangen gestartet

Derzeit sind gut 800 Mitarbeitende in Wangen/Rickenbach beschäftigt. Zur Frage, ob der Ausbau zur Schaffung weiterer Stellen führe, wollte sich Coop aktuell nicht äussern. In den Dokumenten zur Planauflage in Rickenbach, die noch bis zum 10. Februar läuft, ist davon die Rede, dass der Ausbau der Sicherung der aktuellen Mitarbeiterzahl diene. Gestartet war der seinerzeitige Betrieb in den frühen 1960er-Jahren mit rund 460 Mitarbeitenden. Damals gehörte noch die Belegschaft der Produktion von Schuhen der Eigenmarke «Diana» dazu.

«Die bestehende Infrastruktur der NVZ Wangen ist an ihrer Kapazitätsgrenze, was die Investitionen unabdingbar macht», schreibt die Medienstelle weiter. Der Ausbau des Standorts sorge für eine langfristige Sicherstellung einer vollständigen und permanenten Auslieferung.

Und: «Durch die Erhöhung der Kapazitäten von zusätzlichen Bahnanlieferungen bei gleichbleibenden LKW-Fahrtenzahlen ermöglicht der Ausbau ausserdem künftig einen effizienteren und ressourcenschonenderen Betrieb.» Gesamthaft werden rund 20'000 verschiedene Artikel von der NVZ Wangen in die Schweiz verteilt.

Nicht mehr Lastwagenverkehr als bisher

Erweitert werden im aktuellen Projekt die Bahnhalle Süd und das Hochregallager; die verschiedenen Aussenlager werden reduziert. Bis im Herbst 2026 soll, so alles unter optimalen Bedingungen verläuft, das Ausbauvorhaben abgeschlossen sein und in Betrieb genommen werden. Der seit 1983 existierende Gestaltungsplan wird durch das Vorhaben nur unwesentlich tangiert. Die Gebäudehöhe von 20 Metern wird nicht überschritten.

Unverändert bleibt auch die Anzahl der täglich rund 450 LKW-Fahrten. Detail: Bis in rund 10 Jahren verkehren, so Coop, die meisten der LKW wasserstoffbetrieben. Zunehmen dagegen wird, dafür ist die Erweiterung der Bahnhalle auch gedacht, der Warenumschlag über Güterwaggons. Werden heute täglich 35 Waggons bedient, so sollen es ab 2026 deren 60 sein. Fast eine Verdoppelung also. Selbstredend gehört auch ein Umbau des Bahnanschlusses zum Projekt.

7000 Quadratmeter für Spedition und Bahnhalle

Mit einer Länge von rund 120 Metern und einer Tiefe von rund 30 Metern kommt ein zweites Hochregallager hinzu, welches sich südlich des bereits bestehenden Hochregallagers nahtlos anfügt. Die Höhe der gedeckten Bahnhalle, heute gemäss Gestaltungsplan 10 Meter hoch, fällt neu 6 Meter geringer aus als jene des Hochregallagers. Spedition und Bahnhalle nehmen neu gut 7000 Quadratmeter in Anspruch.

Der Warenumschlag per LKW erfolgt nach Abschluss der Bauarbeiten auf der Westseite der Erweiterungsbauten. Bislang erfolgte dieser auf der Südseite des in den späteren 1980er-Jahren realisierten Hochregallagers. Mit Verschiebungen von Lärmimmissionen ist also zu rechnen.

Rückbau des Hochhauses ist derzeit kein Thema

Gemäss einer Empfehlung der Bau- und Werkkommission Rickenbach sollen zwei Drittel der Dachfläche mit Solarpanels ausgestattet werden. Wie eine Visualisierung des Projekts zeigt, wird nahezu die ganze Dachfläche des NVZ mit Panels ausgestattet.

Vor ein paar Jahren stand in der NVZ Wangen bei Olten auch der Abriss des Coop-Hochhauses zur Diskussion. Zur Frage, ob das Thema vom Tisch sei oder sich inzwischen konkretisiert habe, äussert sich Coop zurückhaltend. «Ein Abriss des Verwaltungsgebäudes ist im derzeit öffentlich aufliegenden Baugesuch kein Thema», so die Medienstelle dazu.

