Wangen bei Olten Wieder aufgetauchtes Gemälde zeigt Teil der abgerissenen Kirche – Kirchgemeinde will Schenkung aber nicht annehmen Der ursprünglich aus Wangen bei Olten stammende Markus Husy will der katholischen Kirchgemeinde ein Bild schenken, dass den Chor mit Hauptaltar der 1919 definitiv abgerissenen Kirche zeigt. Doch deren Gemeinderat lehnt die Schenkung ab.

Bei den beiden Seitenaltären aus der alten abgerissenen Kirche könnte sich Markus Husy das Gemälde von Paul Schürch vorstellen. Bruno Kissling

Markus Husy ist in Wangen bei Olten aufgewachsen. Nach der Lehre und der Unteroffiziersschule im Militär verliess er sein Heimatdorf Richtung Zürich, wo er auf einer Bank Karriere machte. Inzwischen ist der 79-Jährige pensioniert und lebt mit seiner Familie in Wettswil ZH. Der Kunstinteressierte blieb aber immer mit Wangen bei Olten verbunden. In seiner Sammlung hat es Gemälde des Gunzger Malers Bernhard Studer (1832–1868), über den er eine Biografie geschrieben hat, des Oltner Malers Hans Grütter (1900–2000), aber auch des Malers Paul Schürch (1886– 1939), der aus Wangen bei Olten stammte und mit seinen Landschaftsbildern, Porträts und Stillleben einem grösseren Kreis bekannt wurde.

Markus Husy. zvg

Vor ein paar Wochen entdeckte Husy ein Gemälde von Schürch auf der Auktionsplattform Ricardo, das einen Teil des Chors samt Hauptaltar mit Statuen und Beichtstuhl der alten Kirche zeigt, die vergangenes Jahrhundert abgerissen wurde (siehe Box). Husy konnte das auf das Jahr 1909 datierte Bild günstig ersteigern. «Obwohl keine weiteren Angaben zu Maler und Motiv gemacht wurden, erkannte ich spontan, dass es sich um das alte Wangner Altarbild handelt», schreibt Husy in einem E-Mail an diese Zeitung. In der von August Pfefferli verfassten Dorfchronik namens «Wangen im Buchsgau» aus dem Jahr 1975 ist zudem auf Seite 181 ein Foto des Bildes mit schönem Originalrahmen zu finden. Seither war es verschollen und geriet in Vergessenheit.



Foto der alten, abgebrochenen Kirche Wangen, die sich zwischen der heutigen Kirche und dem Pfarrhaus befand. Bruno Kissling

Die alte katholische Kirche stand bis 1919 Endgültig eine eigene Pfarrei wurde Wangen bei Olten ab dem Jahr 1610. Vorher waren die Wangner Katholiken in Hägendorf kirchengenössig – mit einem Unterbruch zwischen 1428 und 1543, währenddessen es schon einmal eine eigene Pfarrei gab. Die alte Kirche wurde 1625 gebaut, deren Käsbissen-Turm allerdings erst 1645 so erstellt. Bis 1909 diente die Kirche als Gotteshaus. Sie wurde aber erst 1919 definitiv zurückgebaut, weil eine Minderheit gegen den Abriss war und Beschwerde beim Solothurner Regierungsrat eingereicht hatte. Wegen grosser Baufälligkeit der alten Kirche wurde 1907 mit dem Bau der heutigen neuromanischen Kirche begonnen, deren Einweihung am 23. Mai 1909 stattfand. Sie wurde vom Architekten Augustin Hardegger aus St. Gallen entworfen, der auch die Oltner St.-Martins-Kirche konzipiert hatte. (fmu) Quelle: Willy Schönenberger, Lokalhistoriker in Wangen bei Olten

Warum das Bild von einer türkischen Familie, die auf Hausräumungen spezialisiert ist, auf Ricardo zum Kauf ausgeschrieben wurde, kann Husy nicht mehr genau rekonstruieren. Er vermutet, dass das Gemälde, das einst im Besitz des Dorfarztes Paul Willi war, nach dessen Tod auf seine Schwester übertragen wurde und so schliesslich bei einer Person landete, deren Hausrat nach deren Tod geräumt werden musste.



So sieht das Bild von Paul Schürch aus, das den Chor der alten abgerissenen Kirche in Wangen bei Olten zeigt. zvg/Markus Husy

Der Heimweh-Wangner Husy will das Bild aber nicht für sich behalten, sondern der Öffentlichkeit zugänglich machen. Er hat es daher der katholischen Kirchgemeinde zur Schenkung angeboten. Dies mit der Bedingung, dass es in der jetzigen Kirche präsentiert wird. Husy sähe an der rückseitigen Kirchenwand den richtigen Platz – genau dort, wo die historischen Seitenaltäre aus der alten Kirche seit der letzten Renovation der neuen Kirche stehen. Dort würde «dem Betrachter sehr anschaulich ein Gesamtbild der drei Altäre mit Chorraum der alten Kirche vermittelt», schreibt er im E-Mail an die Redaktion.



Geschenktes Bild führte zu einem «Stilbruch»

Die Kirchgemeinde will das Gemälde allerdings nicht annehmen, wie Husy enttäuscht feststellen musste. «Anstatt sich für die Schenkung zu bedanken und zu freuen, hat das für Kulturhistorisches offenbar wenig Verständnis aufbringende Gremium des Kirchgemeinderates das Angebot abgewiesen», schreibt er. Auf Anfrage begründet Kirchgemeindepräsident Bernhard Kissling die ablehnende Antwort: Mit dem geschenkten Bild käme es zu einem «Stilbruch» in der Kirche. Nach der letzten Renovation vor rund 20 Jahren habe man versucht, eine gewisse Einheitlichkeit im Stil einzuhalten. Das Bild passe daher nicht in die Kirche, sagt er. Das sei nicht bösartig gemeint, so Kissling zum einstimmigen Entscheid des Kirchgemeinderats.

Er könne sich aber vorstellen, dass es an einem anderen Ort, etwa im Pfarramt oder im Alterszentrum Marienheim, bei dem die katholische Kirche un- ter anderem zur Trägerschaft gehört, einen geeigneten Platz für das Gemälde gebe. Zudem ist es laut Kissling für Husy auch möglich, an der nächsten Kirchgemeindeversammlung einen entsprechenden Antrag mithilfe einer Vermittlerperson zu stellen.



Markus Husy, welcher der Kirche jeweils einen Besuch abstattet, wenn er in Wangen weilt, ist enttäuscht. Das Gemälde passe «wunderbar zu den Barockaltären, die noch aus der alten Kirche stammen». Es sei in diesem Stil gemalt und kein zeitgenössisches Gemälde. Das Bild an einem anderen Ort aufzuhängen, hält er nicht für angebracht.

Was er nach der abgelehnten Schenkung nun zu tun gedenkt, ist für Husy noch nicht klar. An Private verkaufen will er das Bild auf keinen Fall, «weil es dann wieder verloren gehen könnte». Entsprechende Interessenten gäbe es natürlich – auch aus Wangen bei Olten. Er hofft nun, dass es eine an- dere Möglichkeit gibt, das einmalige Kunstobjekt zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.