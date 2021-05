Wangen bei Olten Waschanlage, Tiefgarage, Solardach: Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu legt Grundstein für Zukunft Die Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau im Busdepot Wangen bei Olten ist erfolgt. Zum Jahreswechsel 2022/23 wird das Projekt fertiggestellt sein. Urs Huber 19.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grundsteinlegung: vl. Martin Wey (Präsident Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu); Christoph Arpagaus (GL Architektur Itten Brechbühl), Daria Hof (Gemeindepräsidentin Standortgemeinde Wangen bei Olten), Peter Schafer (VR-Präsident BOGG), Marco Dätwyler (Präsident Bauausschuss) und Toni von Arx (Direktor Betrieb BOGG). Bruno Kissling

Geschäftsberichte aus den letzten zwei, drei Jahren, Kursbücher, Linienpläne, Uniformenteile der Chauffeure und Chauffeusen sowie zwei Ausgaben des «Oltner Tagblatts»: Ingredienzien des eigentlichen Grundsteins zum Erweiterungsbau des Busdepots in Wangen bei Olten. Das Projekt ist rund 22 Mio. Franken schwer und wurde am Dienstagmorgen lanciert.

Kein Grundstein, sondern ein «Grundsteinlegungskoffer»

Das heisst: Ein Grundstein wurde nicht gelegt, mehr ein «Grundsteinlegungskoffer», wie Peter Schafer, Verwaltungsratspräsident der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu AG (BOGG), in Anwesenheit von Vertretenden des Aktionariats, des Verwaltungsrates und weiteren Gästen zu verstehen gab.

Man hätte sich in Baumontur werfen und über Leitern in die imposante Tiefe des bereits vollzogenen Aushubs steigen müssen, um einer Grundsteinlegung im traditionellen Sinn gerecht werden zu können. Und dies alles erst noch bei höchst labilem Wetter.

Peter Schafer erklärt, wie das Projekt des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu in Wangen bei Olten ausschaut und was sich im Grundsteinlegungskoffer befindet:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So zogen die Verantwortlichen vernünftigerweise eine durchaus zivil anmutende «Grundsteinlegungskoffer» im Trockenen vor. «Der Koffer wird an einer der tiefstgelegenen Stellen des Bauwerk platziert», so Schafer und präsentierte gleich noch die passende Plakette dazu. Als Erinnerungssymbol gewissermassen.

Sie wird dereinst in unmittelbarer Nähe des eingemauerten «Grundsteinlegungskoffers » angebracht. «Damit sich die nachfolgenden Generationen in 100 Jahren bei einem allfälligen Abbruch der Baute vom heutigen Geschehen auch ein Bild machen können», wie Schafer meinte.

Für 15 Jahre ist der Bedarf nun gedeckt

«Weil das Grundstück nicht beliebig gross ist, bauen wir in die Tiefe.»

So begründete Betriebsdirektor Toni von Arx den imposanten Aushub im Norden des Grundstücks. Das jetzt umzusetzende Vorhaben wird für rund 15 Jahre genügen. Ist die Erweiterung fertiggestellt, so verfügen die Angestellten über eine Tiefgarage, bietet das Erdgeschoss neu Platz für zwei Dutzend Linienbusse (2600 Quadratmeter, mehr als anderthalb mal soviel wie zuvor ) und eine Waschanlage.

Der Umstand, dass im bisherigen Depot nicht mehr alle Fahrzeuge im Trockenen untergebracht werden konnten, war ein Grund, der zur Erweiterung der Infrastrukturanlagen führte.

Der Oltner Stadtpräsident Martin Wey spricht bei der Grundsteinlegung zur Depoterweiterung der BOGG in Wangen bei Olten. Bruno Kissling Peter Schafer, Verwaltungsrats-Präsident der BOGG spricht bei der Grundsteinlegung zur Depoterweiterung der BOGG in Wangen bei Olten. Bruno Kissling Eindrücke von der Grundsteinlegung zur Depoterweiterung der BOGG in Wangen bei Olten. Bruno Kissling Geschäftsberichte, Kursbücher, Linienpläne, Uniformenteile und zwei Ausgaben des «Oltner Tagblatts» wurden vergraben. Bruno Kissling Eindrücke von der Grundsteinlegung zur Depoterweiterung der BOGG in Wangen bei Olten. Bruno Kissling

Ebenfalls ausgebaut wird der im Osten gelegene Administrations- und Garagenteil. Er wird aufgestockt, zur Hauptstrasse hin verlängert und mit diversen Raumeinheiten versehen, die nicht nur für innerbetriebliche Zwecke genutzt werden können. Zudem wird die Bushaltestelle «Kleider Frey» neu unmittelbar vor den Eingang des Hauptgebäudes zu liegen kommen.

Ende 2022 werden im Übrigen die ersten 5 Elektrobusse des BOGG in Betrieb genommen und auf den Stadtlinien verkehren. Dazu passt, dass im Zuge des Erweiterungsbaus eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes installiert wird.

Die BOGG und die Banken

Die Kosten des Projekts wird der BOGG AG mit Hilfe von Finanzinstituten eigenständig bewältigen können. «Keine der Vertragsgemeinden wird zur Kasse gebeten», so Schafer. Gemäss Jahresbericht 2019 gehören 24 Gemeinden sowie der Kanton Solothurn zum Aktionariat.

Mit Ausnahme von Aarburg liegen sämtliche Gemeinden in den Bezirken Olten, Gösgen und Gäu, wobei die Stadt Olten (8646 Aktien) mit Abstand grösste Miteignerin ist, gefolgt vom Kanton Solothurn (5185), Trimbach (1732), Dulliken (1039) sowie der Depotstandortgemeinde Wangen bei Olten mit 962 Aktien.