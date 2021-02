WANGEN BEI OLTEN «Einen Verrückten wie mich hab’ ich noch nie getroffen»: Ueli Schenk jagt «Bähnli» Ueli Schenk aus Wangen bei Olten hat innert dreier Jahre 301 Seilbahnen besucht. Was es mit der «Bähnli-Jagd» auf sich hat. Fabio Baranzini 13.02.2021, 06.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ueli Schenk zur Abfahrt bereit mit der Seilbahn Mettlen-Flühmattli im Engelbergertal. Zvg / Oltner Tagblatt

Ende November sass Ueli Schenk zum letzten Mal in einer Seilbahn. Damals fuhr er von Erstfeld nach Wilerli im Kanton Uri. Das war keine «normale» Seilbahn, wie wir diese in touristischen Bergregionen klassischerweise antreffen, sondern es handelte sich dabei um ein «Niederberger Schiffli» – eine Konstruktion aus der Innerschweiz, die ursprünglich für den Warentransport entwickelt wurde und Alp-Betriebe erschlossen hat. Später wurde sie auch für den Transport von Personen erweitert.

Eine ziemlich abenteuerliche Bahn

Gemessen an heutigen Standards moderner Seilbahnen ist jene, die von Erstfeld nach Wilerli führt, ziemlich abenteuerlich. Eigentlich ist es bloss eine «Holzkiste» mit Metalldach und Baujahr 1955, die Platz bietet für drei Personen – keine Fenster, keine Türen, kein Neigungsausgleich bei den Masten.

Genau solche Seilbahnen sind es, die für Ueli Schenk den Reiz seines aussergewöhnlichen Hobbys ausmachen. «Wenn man einmal in einem solchen Niederberger Schiffli gesessen ist, will man wieder damit fahren», sagt er.

Ueli Schenk ist seit drei Jahren pensioniert. Der gelernte Mechaniker aus Wangen bei Olten hatte sich für seinen Ruhestand schon früh vorgenommen, dass er die Schweiz bereisen will.

«Wir leben in einem so schönen Land, aber haben kaum etwas davon gesehen»,

findet Schenk, der sich seit vielen Jahren intensiv für den FC Dulliken engagiert und den Verein seit 2014 präsidiert. Also begann der Neu-Rentner zu reisen. «Am Anfang war ich vor allem mit Zug, Postauto und Schiffen unterwegs und habe die Gewinner-Restaurants der TV-Serie ‹Mini Beiz, dini Beiz› besucht», erzählt er. «Dabei habe ich immer häufiger auch Bergbahnen genutzt. Je länger, je mehr begannen mich diese zu faszinieren.»

Umfangreiches Dokument aufgesetzt

Diese Faszination führte dazu, dass Ueli Schenk ein umfangreiches Excel-Dokument aufsetzte. Darin befinden sich alle 500 Seilbahnen, die schweizweit im Sommer aktiv sind. So führt Ueli Schenk Buch, welche Bahnen er besucht hat. Fein säuberlich notiert er das Datum seines Besuchs, seine Begleitperson, die Attraktionen in der Region, bewertet das Restaurant und notiert die Höhe von Tal- und Bergstation. Seit seiner Pensionierung hat er jedes Jahr 100 verschiedene Seilbahnen benutzt.

Damit das gelingt, braucht es natürlich eine gute Planung. Denn wenn Ueli Schenk «Bähnli jagt», wie er es nennt, benutzt er pro Tag mehr als eine Seilbahn. Sein Rekord liegt bei zwölf Bahnen an einem Tag. Das war in der Aletscharena.

Nicht hetzten von einer Bahn zur anderen

Wer jetzt aber glaubt, dass Ueli Schenk einfach von einer Bahn zu nächsten hetzt, liegt falsch. Er verbindet seine Ausflüge sehr oft mit längeren Wanderungen und Restaurantbesuchen. Den Gipfel des Schönen erklommen «Was gibt es Schöneres, als auf über 3'000 Meter auf der Terrasse eines Bergrestaurants ein Fondue zu essen und dann weiter zu wandern?», sagt er.

Dennoch: Wenn er «Bähnli jagt», ist er zumeist alleine unterwegs. Bei den gemütlicheren Touren kommen auch hin und wieder Kollegen, seine Frau oder seine beiden Kinder mit. Und wenn möglich kombiniert er seine Leidenschaft für die Seilbahnen mit seinem zweiten Hobby, dem Fussball. Der passionierte YB-Fan besucht praktisch alle Spiele seiner Mannschaft – auch auswärts. «Die Auswärtsspiele verbinde ich dann oft mit einem Tagesausflug und wenn es in der Region noch eine Seilbahn hat, besuche ich die natürlich auch», erzählt er.

Wer Ueli Schenk dabei zuhört, wie er Anekdoten seiner Ausflüge auf den Schweizer Seilbahnen zum Besten gibt, der erkennt schnell, mit welcher Leidenschaft der Mann sein Hobby ausübt. Hat er denn auf seinen vielen Ausflügen Gleichgesinnte gefunden? «Einen so Verrückten wie mich habe ich noch nicht getroffen», sagt er lachend. «Aber in Nidwalden gibt es den Verein Freunde der Kleinseilbahnen. Dort bin ich jetzt neu Mitglied und da gibt es sicher auch ein paar richtige Bähnli-Fans.»

Komplett gestoppt von der Coronawelle

Im Moment stoppt Corona die nächsten Seilbahn-Besuche von Ueli Schenk. Dennoch ist er zuversichtlich, dass er dereinst alle 500 Seilbahnen besuchen wird. Welches die letzte sein wird, weiss er auch bereits: die Materialseilbahn Obermatt–Unter Zingel. «Das ist eine Luftseilbahn mit 150 Steigungsprozenten. Das wird mich dann richtig Überwindung kosten», weiss Ueli Schenk.

Vorher warten aber noch fast 200 weitere Seilbahnen auf ihn. Viele davon an abgelegenen Orten im Tessin und in Graubünden. Doch das stört Ueli Schenk nicht. «Diese Ausflüge werde ich dann einfach mit einer Übernachtung kombinieren. Dann kann ich sie richtig geniessen.»



Rund um die besonderen Seilbahnen aus der «Sammlung» von Ueli Schenk

Gelmerbahn: in Guttannen zu Hause. zvg

Gelmerbahn: «Die Gelmerbahn ist die steilste offene Standseilbahn in ganz Europa. Die Steigung beträgt bei dieser Bahn 106 Prozent. Wenn man oben ankommt, findet man dort einen schönen See. Die Wanderung rund um den See herum dauert etwa zwei Stunden und dann kann man wieder mit der Bahn runterfahren.»

Das Niederberger Schiffli. zvg

Silenen-Chilcherbergen: «Von Silenen nach Chilcherbergen fährt man mit einem Niederberger Schiffli. Die Bahn wird von einem 60-jährigen Mann betrieben, der ganz allein auf dieser Alp lebt und bereits dort aufgewachsen ist. In seiner Jugend gab’s die Bahn noch nicht und er musste jeden Tag 600 Höhenmeter zu Fuss zurücklegen, um die Schule zu besuchen.»

Auch Freiburg hat seine Attraktion. zvg

Standseilbahn Fribourg: «Diese Bahn in Fribourg ist die einzige Standseilbahn, die mit Wasserbalast betrieben wird. Dafür wird jeweils bei der Kabine, die oben ankommt, Wasser in einen Tank gefüllt. Durch dieses zusätzliche Gewicht wird die untere Kabine nach oben gezogen. Verwendet wird dafür Abwasser, was man in der Umgebung der Bahn definitiv riecht.»

Im Toggenburg wird eng. zvg

Alp Selun: «Auf die Alp Selun im Toggenburg fährt man mit einer sogenannten Kastenbahn. Diese Bahn lohnt sich gleich doppelt: Einerseits hat man eine sehr schöne Aussicht und andererseits ist der Kasten, in dem man hochfährt, angeblich der schmalste Kasten überhaupt. Der Platz ist wirklich ziemlich knapp.»