Der Glockenturm in Wangen bei Olten wird saniert

Wangen bei Olten Sie verstummt bis Ostern: Der Glockenstuhl und das Uhrwerk im Turm der St.-Gallus-Kirche werden saniert und restauriert Die römisch-katholische Kirchgemeinde in Wangen saniert und restauriert den Glockenstuhl in ihrem Kirchturm. Die Kosten von 300'000 Franken vermag sie zwar selber zu tragen – finanzielle Unterstützung dürfte es dennoch geben. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 27.12.2022, 12.02 Uhr

Bleiben bis Gründonnerstag stumm: die Glocken im Kirchturm St.Gallus in Wangen bei Olten. Bruno Kissling

«Mit dem Glockenstuhl ist alles in Ordnung», sagt Anton Fleischli und ergänzt: «Dennoch sollte so eine Generalüberholung alle paar Jahrzehnte stattfinden.» Er ist Projektverantwortlicher für die Restaurierung und Sanierung des Glockenstuhls und des Uhrwerks im Kirchturm der St.-Gallus-Kirche der römisch-katholischen Kirchgemeinde in Wangen bei Olten.

Die Gemeinde informierte kürzlich über das Projekt. Dessen Umsetzung hat mit der Errichtung des Gerüstes am Kirchturm und der Inbetriebnahme eines Lastenliftes kurz vor Weihnachten begonnen. Währenddessen bleiben das Glockengeläut und der viertelstündige Glockenschlag der Turmuhr bis Gründonnerstag aus. Auch das Endläuten, also das Läuten der Glocken bei Todesfällen, fällt aus. Fast pünktlich zu Ostern, am Gründonnerstag, sollen sie wieder ertönen.

Über 100-jährige Anlage bleibt erhalten

Die Glocken werden in der zweiten Januarwoche abgehängt und der Glockenstuhl ins luzernische Triengen gebracht. Dort wird die über 100-jährige Anlage von der Firma Muff durch Sandstrahlen vom Rost befreit und anschliessend mehrschichtig behandelt. Der Glockenstuhl bleibe derselbe, so Fleischli: «Es werden keine Stahlträger ersetzt.»

Die Schrauben werden mehrheitlich abgefräst, die Löcher ausgebohrt und neue Schrauben montiert. «Im Moment sind noch die ursprünglichen von vor 100 Jahren verbaut. Sind sie so alt, dass man sie anders gar nicht demontieren und ersetzen könnte», erklärt Fleischli weiter und fügt an: «Das Uhrwerk befindet sich bereits bei der Firma Muff und wird ebenfalls von dieser überholt.» Während der Überholung bleiben die Zeiger auf zwölf Uhr gestellt.

Eine Investition in die Zukunft

Rund 300'000 Franken koste das Ganze, sagt Fleischli auf Nachfrage – angesichts der schweizweit schwindenden Zahl an Kirchenmitgliedern eine stolze Summe. Für die Gemeinde, welche die Überholung als Investition in die Zukunft betrachte, sei das aber kein Problem, so der Projektverantwortliche: «Die Kirchgemeinde finanziert sie fast gänzlich aus Eigenmitteln.»

Mit Unterstützung rechnet die Kirchgemeinde durch die Synode des Kantons Solothurn, welche sich voraussichtlich mit einem Beitrag im einstelligen Prozentbereich der Kosten beteiligen wird. Auch die kantonale Denkmalpflege dürfte sich an den Kosten beteiligen, weil sie die Kirche als schützenswert einstufe, so Fleischli: «Ob sie Gelder spricht, wird voraussichtlich Ende Februar entschieden.»

