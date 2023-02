Wangen bei Olten: Darum ist Sanierung Hinterbüel 2 nötig

Wangen bei Olten Schulhaus Hinterbüel 2 soll für knapp 4 Millionen Franken saniert werden – so viel Energie kann künftig eingespart werden Am 12. März entscheidet die Stimmbevölkerung von Wangen bei Olten über die Gesamtsanierung des Schulhauses Hinterbüel 2. Bei einem allfälligen Volksnein müssten trotzdem Massnahmen ergriffen werden. Fabian Muster Jetzt kommentieren 24.02.2023, 18.30 Uhr

Das Schulhaus Hinterbüel 2 (rechts im Bild) muss saniert werden. Bruno Kissling

Das Schulhaus Hinterbüel 2 in Wangen bei Olten wurde 1968 gebaut. Das Gebäude aus Sichtbeton entspricht nicht mehr den heutigen Standards in Sachen Energieeffizienz, Brandschutz, Barrierefreiheit und Erdbebensicherheit. So wird die Liegenschaft derzeit etwa in die Energieeffizienzkategorie F bis G eingeteilt, was «sehr wenig energieeffizient» bedeutet, wie es in den Unterlagen zur Volksabstimmung heisst.

Daria Hof, Gemeindepräsidentin Wangen bei Olten. Zvg / Oltner Tagblatt

In den nächsten drei Jahren soll das Gebäude daher saniert werden. Die Gesamtkosten dafür betragen 3,745 Millionen Franken. Dieser Betrag beinhaltet auch eine Kostenreserve von 10 Prozent. Laut Gemeindepräsidentin Daria Hof ist dies die oberste Limite, die ausgegeben werden soll – inklusive einem Puffer für die derzeitige Teuerung. Weil zusätzlich Fördermittel von insgesamt 116’000 Franken fliessen werden, belaufen sich die Nettokosten für die Gemeinde auf 3,629 Millionen Franken.

Vergangenen Dezember wurde das Sanierungsprojekt an der Gemeindeversammlung diskussionslos mit nur einer Enthaltung angenommen. Am 12. März entscheidet nun die Stimmbevölkerung an der Urne über das Vorhaben.

Bauarbeiten sollen bereits diesen Sommer starten

Nimmt das Projekt die Volkshürde, starten die Bauarbeiten bereits diesen Sommer. In einer ersten Etappe werden das Dach saniert und die Oberlichter erneuert, neue Fluchttreppen erstellt und die Photovoltaikanlage installiert. In einer zweiten Etappe im Sommer und Herbst 2024 wird die Gebäudehülle gedämmt. Und in einer dritten Etappe im Sommer und Herbst 2025 werden Massnahmen zum Brandschutz und zur Erdbebensicherheit umgesetzt. Zudem muss das Gebäude barrierefrei gestaltet werden; Lifte werden ein- und die WC-Anlagen im Keller umgebaut.

Ursprünglich sollte die Gesamtsanierung in einem Zug durchgeführt werden, was diese auf höchstens fünf Monate beschränkt hätte. Doch weil die Arbeiten ausserhalb der Schulferienzeit für den Unterricht vor allem bezüglich Lärm zu störend gewesen wären, hätte dies Schulprovisorien von bis zu einer halben Million Franken bedingt. So kam die Idee der Etappierung auf.

Energie und Kosten werden eingespart

Urs Elber in seinem Wohnhaus in Wangen bei Olten. Fabio Baranzini

Nach der Sanierung resultiert eine «deutliche jährliche Kosteneinsparung bei Strom- und Heizenergie», heisst es in den Stimmunterlagen. Laut Urs Elber, Präsident der Infrastrukturkommission, werden danach jährlich 40 Prozent der Heizenergie gespart, was konkret 179'000 Kilowattstunden oder 18'000 Litern Öl entspricht.

«Die Einsparungen sind gross genug, um die derzeit in Planung befindliche Erweiterung des Schulstandortes Hinterbüel auf der Länteli-Wiese mit Wärme zu versorgen, ohne dass dafür eine eigene neue Heizung erstellt werden muss», schreibt Elber auf Anfrage. Das erwähnte 10-Millionen-Ausbauprojekt soll bereits im kommenden Juni an die Urne gelangen.

Zudem wird die neue Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 100 Kilowattpeak zusammen mit anderen Massnahmen wie etwa der neuen LED-Beleuchtung mengenmässig rund 60 Prozent des Stroms des gesamten Schulstandorts Hinterbüel liefern.

Was passiert, wenn Vorlage abgelehnt wird?

Die Vorlage ist im politischen Wangen bei Olten unumstritten. Selbst die häufig finanzkritisch eingestellte SVP stehe dahinter, wie Gemeinderat Christian Riesen auf Anfrage sagt. Im Gemeinderat wurde die Sanierung einstimmig abgesegnet.

Trotzdem: Was passiert, falls das Geschäft vom Volk abgelehnt würde? Gemeindepräsidentin Daria Hof sagt, dass der Gemeinderat dann über die Bücher müsse und voraussichtlich mit einzelnen Massnahmen nochmals kommen würde. «Gewisse Sanierungen können nicht mehr aufgeschoben werden.» Zudem stiegen die jährlichen Energie- und Unterhaltskosten weiter an.

