Gartenbauverein Wangen-Rickenbach: 100-jährig und putzmunter

Wangen bei Olten-Rickenbach Der Obst- und Gartenbauverein wird 100-jährig – ist aber mit 250 Mitgliedern noch längst kein Kompost Der Obst- und Gartenbauverein Wangen bei Olten-Rickenbach feiert Geburtstag. Vom einstigen Baumschnittkursverein hat er sich zum regelrechten Gartenmehrzweckverein gemausert – und ist einer der grössten seiner Art in der Schweiz. Urs Huber Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Jubiläum des Obst- und Gartenbauvereins Wangen-Rickenbach (von links): Petra Buri, Claudia Krapf, Bruno Schöpfer, Maria Mauron, Judith Pfefferli, Fraenzi Moll, Anita Näf und Lisa Leu. zvg

Seine Mitgliederzahl – beachtlich. An die 250 Personen sind dabei, vielleicht eher mehr Frauen als zu Gründerzeiten, wie man heute so schön sagt. «60 zu 40», schätzt Bruno Schöpfer, seit mehr als 20 Jahren im Vorstand dabei. Die Rede ist vom Obst- und Gartenbauverein Wangen-Rickenbach. «Wir gehören schweizweit sicher zu den mitgliederstärksten Vereinen dieser Art», sagt er.

Jetzt feiert dieser Verein seinen 100. Geburtstag. Wie dessen Chronik weiss, waren bei der Gründung 1923 rund 50 Männer aus den beiden benachbarten Dörfern Wangen bei Olten und Rickenbach dabei. Ausschliesslich Männer übrigens. Erst 1964 wurde die erste Frau in den Vorstand gewählt. Als Aktuarin. Die klassische Rollenvergabe eben.

Sie blieb nur ein Jahr, der Beizen wegen

Notiz am Rande: Sie blieb nur ein Jahr. Nicht des Vereins wegen, nein. Sondern? Auszüge aus dem Protokoll verraten den Grund: «Während des vergangenen Jahres jedoch kam die Aktuarin zur Überzeugung, dass sich speziell für einen Gartenbauverein, welcher seine Versammlungen doch meistens in Restaurants abhalten muss, eher Männer als Vorstandsmitglieder eignen.»

Heute ist das anders, vollkommen anders. Der 60-jährige Bruno Schöpfer ist der einzige Mann im achtköpfigen Vorstand. Ein Problem? «Nein, wir haben es ausgesprochen gut miteinander», sagt der Mann. Und für die einstige Präsidentin des Vereins, Pia Frey, gilt das Abseitsstehen der Frauen sowieso nur für die Vorstandsarbeit. «Frauen haben doch zu Hause den Garten gemacht», sagt sie vor dem Hintergrund von knapp drei Jahrzehnten Erfahrung in der Vorstandsarbeit, davon 17 Jahre als Vorsitzende.

Immer schon ein sehr aktiver Verein gewesen

2015 war sie als Präsidentin zurückgetreten. Heute ist sie noch ganz normales Mitglied des Vereins. Manchmal helfe sie noch ein bisschen beratend mit, sagt sie. Aber sie lobt ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger. «Wissen Sie: Der Verein war immer sehr aktiv, hat sich immer um neue Themengebiete bemüht, und zwar erfolgreich», sagt die bald 70-jährige Ex-Präsidentin.

Wie sehr sich doch der Obst- und Gartenbauverein Wangen-Rickenbach gewandelt hat. Damals, 1923, war er fast einer Not gehorchend aus der Taufe gehoben worden. 1922 nämlich litt das Land – so wenigstens die Überlieferung – unter einer regelrechten Obstschwemme. Gewisse Exportmöglichkeiten blieben damals verwehrt. Aufgrund der schlechten Baumpflege soll das Obst dermassen gelitten haben, dass es mehrheitlich nur noch für Obstbrände verwendet werden konnte. Dem musste entgegengewirkt werden.

Ein breites Band an Themen

Wer heute einen Blick auf das Jahresprogramm wirft, dem wird die Wirkungsbreite klar. Obstbaumschnittkurse stehen noch immer auf dem Programm. Zum Jahresstart und Jahresende. Ob das nicht langweilig wird im Lauf der Jahre? «Nein, gar nicht», weiss Schöpfer. «Wissen Sie, früher gab es ausschliesslich Hochstammbäume, heute gibt's auch die Niederstamm- und etwa Spindelbäume.» Zudem versucht man sich auch in der Pflege von Reben. Die würden alle eine andere Schnitttechnik verlangen.

Auch im Schnitt der Rebstöcke bilden sich die Vereinsmitglieder weiter. zvg

Zwischen den Schnittkursen liegen Themenkreise wie biologische Spritzmittel, einheimische Kräuter, die Herstellung von Kräutersalben, das Gärtnern mit Kindern, Thema Ansäen, und Kreativwerkstätten. Stets unter fachmännischer Anleitung.

Und auch Geselliges kam und kommt nicht zu kurz. Mit der damaligen Präsidentin Frey trat etwa der «Sommergrill für die Daheimgebliebenen» auf den Plan. Es gab und gibt bis auf den heutigen Tag Risotto. Von allen sehr geschätzt, wie die Meinung geht.

Aber von Veränderungen war das Obst- und Gartenbauwesen schon immer begleitet. Anders liesse sich der Umstand, dass sich der Verein an Mitglieder so gut hält, nicht erklären. Auch wenn um die Jahrtausendwende ihre Zahl noch um rund 200 höher lag. Die späten 1950er-Jahre etwa brachten die vermehrte Zuwendung zu Gemüsegarten und Blumen. Das lockte vermehrt Frauen in den Verein.

Der Klassiker: Das Bäumeschneiden will gelernt sein. zvg

Auch trat der biologische Gartenbau auf den Plan, das Thema Biodiversität, der Einsatz von Kompost, die Konservierung von Früchten und das Einmachen. «Den Garten als Reich wahrnehmen», dürfte noch heute die Maxime der Vereinsmitglieder sein.

Ganz sicher stimmt dies für Schöpfer und Frey. In ihren Gärten findet sich schier alles, was Gartenliebhabende sich so vorstellen: Kartoffeln, Lauch, Bohnen, Tomaten und und und. Blumen natürlich auch. «Wir sind eigentlich Selbstversorger», sagt Pia Frey. Ausser Rüebli gedeiht bei Freys alles. «Der Boden dafür ist bei uns einfach nicht geeignet», sagt die erfahrene Ex-Präsidentin. Einen kleinen Makel darf das Gartenleben doch haben.

