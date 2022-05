Wangen bei Olten Pfarrer Bruno Waldvogel: «Ich bin noch immer etwas wild» Pfarrer Bruno Waldvogel verlässt Ende Juli seinen Wirkungsort Wangen bei Olten. Aber von Ruhestand will der fast 61-jährige nichts wissen. Urs Huber Jetzt kommentieren 29.05.2022, 05.00 Uhr

Der reformierte Pfarrer Bruno Waldvogel vor seiner Heimstätte, der reformierten Kirche von Wangen. Bruno Kissling

Er gehört zu jenen, die von sich behaupten können, mancherlei Hüte zu tragen. Natürlich, nicht alle zu selben Zeit. Bruno Waldvogel, Jahrgang 1961, ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wangen bei Olten und leidenschaftliches Multitalent: Pfarrer, Lehrer, Autor, Filmemacher. Er war etwa Autor der Episode «Der erste Preis» in der populären Sitcom «Fascht e Familie». Das waren die 1990er-Jahre.

Lehrer übrigens war er früher; seine erste Tätigkeitssparte. «Lehrer war und Pfarrer bin ich sehr gerne» sagt der fast 61-Jährige. «Autor und Filmemacher mit Leidenschaft, wenn Zeit dafür ist.»

Ende Juli ist Schluss mit Pfarrer

Nun naht Ende Juli das Finale seiner Pfarrerzeit in Wangen. Nicht nur dort, sondern grundsätzlich. «Was, ein paar Jährchen vor der Pensionierung?», fragt sich manch einer. Für Waldvogel nichts Aussergewöhnliches. Als 30-Jähriger wurde ihm klar, dass er Pfarrer werden sollte. Warum sollte er jetzt als fast 61-Jähriger nicht noch einmal einen neuen Schwerpunkt ausserhalb des Pfarramts setzen?

Wer seine Biografie kennt, kommt zum Schluss: Der Entscheid ist irgendwie logisch. Er hat den dynamischen Dreh verinnerlicht. Bezeichnet sich als einen mit Biss, der Disziplin nicht vor sich herträgt, sondern lebt. Und: Ihrer vier «k» werden künftig sein Wirken prägen: kreativ, künstlerisch, kulturell, kirchlich.

Pfarrer Bruno Waldvogel im Innern der reformierten Kirche von Wangen. Bruno Kissling

Unter diesen Prämissen hat sich der Mann wohl immer positioniert, als Pfarrer, Ehemann und dreifacher Familienvater, der selber als Waisenkind von Pflegeeltern aufgenommen und später adoptiert wurde. Waldvogel ist Kind einer griechischen Mutter und eines italienischen Vaters. Dies und mehr hat er entdeckt über seine leiblichen Eltern. Das «Mehr» wäre eine Geschichte für sich.

Die vier «k» als Dauerbegleiter

Aber zurück zu seinem vorzeitigen Rücktritt, den er nicht in Ruhe anzutreten gedenkt. Da kommen die vier «k» wieder ins Spiel. In Olten will er sich in diesem Bereich versuchen. Das Projekt wäre eigentlich spruchreif, hat aber in der Stadt noch kein Zuhause. Und trotzdem: Bei allem Zug nach vorne, nach Veränderung, drängt sich die Frage auf, weshalb einer wie er seine Schäfchen zurücklässt. Evangelischer Pfarrer ist nur Primus inter Pares Er lacht.

«Wissen Sie, bei der evangelisch-reformierten Kirche ist der Pfarrer im Gegensatz zu den Römisch-Katholischen lediglich der Primus inter Pares, der Erste von Vielen, die - so wie er - zur geistlichen Gestaltung der Gemeinde berufen sind»,

wie Waldvogel sagt. «Ich lebe gerne auf Augenhöhe!» Obwohl, privilegiert ist er schon. Denn wer - wie er sagt-, Teil der göttlichen Schöpfung und damit auch Teil deren Herrlichkeit ist und dies erst noch mit dem eigenen Glücksgefühl in Zusammenhang bringt, hat so manchem Pessimisten, gegenüber einen grossen Vorteil.

Vor knapp sieben Jahren aus Basel gekommen

Im Oktober 2015 war er mit seiner Frau und drei Söhnen von Basel nach Wangen bei Olten gekommen. Einen Schwerpunkt legte er neben den klassischen pfarramtlichen Tätigkeiten auf Bildung und Unterstützung von Hauskreisen. Kleingruppen von Menschen, die miteinander zuhause gemeinsam beten, singen, in der Bibel zu lesen oder einfach geistliches Leben teilen.

Waldvogel sagt, er habe daran gearbeitet, dass das praktische Gemeindeleben über alle Generationen hinweg gestärkt und eigenständig werden konnte in den fast sieben Jahren seines Wirkens.

«Meine Frau hat mich dabei sehr unterstützt.»

Vieles ist dabei entstanden: 10 Kinderwochen, ein offener Jugendtreff, Erwachsenenbildung, Glaubenskurse. Etwas, was er zusammen mit seiner Frau schon in der Gellertkirche in Basel praktiziert habe. In den zwei Jahrzehnten dort hatte er mit seinem Pfarrkollegen mehrere Hundert Freiwillige als Mitarbeitende gewonnen, woraus dann über 60 Hauskreise entstanden waren.

Bruno Waldvogel blickt auf ein knapp siebenjähriges Wirken in Wangen zurück. Bruno Kissling

Aber, bei allem Schönen, bei all den wertvollen «biografischen Begegnungen», wie Waldvogel persönliche Begegnungen nennt: Der Pfarrer, der mit jedem Wort den Hauch von Schaffhauser Mundart versprüht, ist eben ein vollendeter Unruheherd, Suchender und Findender zugleich. «Ich bin noch immer etwas wild», sagt er von sich.

Waldvogel sehnt sich nach einer Kirche der Bescheidenheit, ohne institutionellen Ballast. Kirche und Staat sollten getrennt sein, so wie das etwa schon in Basel der Fall ist. Dabei wünsche er sich eine zwar machtlose, aber kraftvolle Gemeinschaft im Sinne von Christus. Denn nach seinem Empfinden sei die «Hochblüte» der offiziellen Landeskirchen längst vorbei.

«Unsere Kirche wird zu einer Minderheitenbewegung. Dabei ist es wichtig, sich in unseren Ansprüchen auf das Wesen unseres ‹Chefs› auszurichten»,

meint Waldvogel. «So sollten Hierarchien flach gehalten, Schlichtheit und Demut als Tugend gelebt werden.» Und – da sei ihm wichtig – nie die Leidenschaft für Gott und Menschen zu verlieren.

Den Menschen einfach gern haben

Einfach ausgedrückt: Menschen gern haben, auch wenn man es immer wieder mal mit Heuchelei oder Fassade zu tun hat. «Ach», antwortet Waldvogel auf die Heuchlerfrage, «die gibt’s doch überall. Sehen Sie sich bloss mal um in Politik, Kultur und Wirtschaft. Heuchelei kann zwar schmerzen, aber man lernt damit umzugehen. Denn in jedem von uns steckt doch etwas davon.»

Er sei noch immer etwas wild, meint Bruno Waldvogel zu seiner Person. Bruno Kisslin

Die vielleicht etwas hilflos wirkende Frage, ob er nicht doch im Pfarramt mithelfen wolle, das kirchliche Leben umzugestalten, lässt Waldvogel ein bisschen zögern: «Der Kirche steht eine grosse Aufgabe bevor, die aber durchaus voller Chancen ist.» Er wisse nicht, ob die Kirche in Olten diesen inneren Turnaround schaffen könne. «Aber bei Gott ist ja nichts unmöglich».

Er hat begonnen, aufzuräumen

Für ihn sei das Thema nicht abgeschlossen. «Für die Gemeinde ist es eine sehr schwierige Situation. Ich hoffe, dass ich mit meiner Frau in anderer Funktion mithelfen kann.» Am 3. Juli feiert Waldvogel in Wangen bei Olten Abschiedsgottesdienst. Schon jetzt hat er begonnen, aufzuräumen. «Unglaublich, was sich da im Lauf der Zeit alles ansammelt!», meint er noch.

