Wangen bei Olten: Neues Schulhaus kostet 10,5 Millionen Franken

Wangen bei Olten Neues Schulhaus Hinterbüel 3 kostet bereits 10,5 Millionen – die Bauteuerung macht der Gemeinde zu schaffen Es braucht in Wangen bei Olten mehr Schulraum wegen der steigenden Schülerzahlen. Das Neubauprojekt Hinterbüel 3 kommt zuerst vor die Gemeindeversammlung, dann an die Urne – falls es nicht in der Eintretensdebatte scheitert. Fabian Muster Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

So könnte das neue Schulhaus Hinterbüel 3 mit Kindergarten im Vordergrund aussehen. Visualisierung: zvg

Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung: Diese aus der Fussballwelt übernommene Weisheit lässt sich derzeit gut auf Wangen bei Olten übertragen. Die Stimmbevölkerung hat vor zwei Wochen die Sanierung des Schulhauses Hinterbüel 2 für knapp 4 Millionen Franken mit über 80 Prozent gut geheissen.

Nun steht mit dem Neubau des Schulhauses Hinterbüel 3 die nächste Abstimmung im Bildungsbereich bevor. Am Montag, 27. März, entscheiden die Wangnerinnen und Wangner zuerst an der eigens für dieses Geschäft einberufenen Gemeindeversammlung, ob für 10,5 Millionen Franken ein Projekt für neue Kindergarten- und Primarschulklassen aufgegleist werden soll. Am 18. Juni ist der Urnengang dazu geplant.

Schülerzahl wächst und wächst

Daria Hof, Gemeindepräsidentin Wangen bei Olten. Bild: zvg

Ein Neubau ist dringend, vor allem wegen der rasch wachsenden Zahl der Schülerinnen und Schüler. Der Gemeinderat untermauert dies in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung: Gab es zu Beginn des Schuljahres 2020/21 noch 503 Kinder und Jugendliche, so stieg die Zahl aufs Schuljahr 2022/23 auf 595 Kinder und Jugendliche. «Wir hatten in den vergangenen Jahren einen wahnsinnigen Anstieg aufgrund des Bevölkerungswachstums», erklärt Gemeindepräsidentin Daria Hof.

Bei der Vorstellung des Siegerprojekts «Wo die wilden Kerle wohnen» des Basler Büros Guerra Clauss Garin Architekten im vergangenen August ging Daria Hof noch davon aus, dass Provisorien nötig würden, um die rasch wachsende Schülerschar unterzubringen. Ursprünglich sollte das Schulhaus nämlich schon im Sommer 2024 stehen. Das ist unter den jetzigen Voraussetzungen – Lieferverzögerungen in der Baubranche und Einsprachemöglichkeiten – allerdings nicht mehr realistisch. Ob es deswegen Container braucht, darauf will sich Hof derzeit nicht festlegen. «Unser Ziel ist es, dass der Neubau bis zum Schulbeginn 2025/2026 steht.»

Kosten für Neubau sind doppelt so hoch

Kostenmässig ist das Projekt teurer unterwegs. Zu Beginn ging der Gemeinderat im Finanzplan von Investitionen von 5 Millionen Franken aus. Letzten Spätsommer bei der Vorstellung des Siegerprojekts rechneten die Behörden noch mit einem Beitrag von 8 Millionen. Nun sind es bereits 10,5 Millionen inklusive Kostenreserve. Warum kam es innert kurzer Zeit zu dieser Steigerung?

Ein Blick in die neue Bibliothek im neuen Schulhaus Hinterbüel 3. Visualisierungen: zvg Ein Blick in ein neues Klassenzimmer im neuen Schulhaus Hinterbüel 3. Ein Blick in ein neues Kindergartenzimmer im neuen Schulhaus Hinterbüel 3. Einblicke in die Bibliothek, in ein Klassenzimmer und in ein Kindergartenzimmer.

Gemeindepräsidentin Hof führt die Verdoppelung der Kosten auf mehrere Faktoren zurück. Ein Löwenanteil macht die Teuerung aus, die in den vergangenen drei Jahren wegen Corona und den damit verbundenen Lieferschwierigkeiten, aber auch wegen des Ukraine-Kriegs nochmals stark gestiegen ist – im vergangenen Jahr um etwa 8,3 Prozent. Ebenfalls verursachen gewisse Anpassungen beim ursprünglichen Projekt höhere Kosten. So gibt es nun zwei zusätzliche Klassenräume. Im Gegensatz dazu wird die geplante Bibliothek auf die geforderte Grösse im Wettbewerbsprogramm verkleinert. Insgesamt werden neu sechs Klassenzimmer sowie zwei Kindergärten entstehen.

Höhere Reserve bei Bruttokredit vorgesehen

Die Gesamtinvestitionen betragen laut einer Kostenschätzung des Generalplanteams 9,74 Millionen Franken für den Neubau, dies mit einer Kostengenauigkeit von plus/minus 15 Prozent. Darin ist bereits eine Kostenreserve von 3 Prozent enthalten. Zusätzlich hat der Gemeinderat entschieden, den Bruttokredit auf 10,5 Millionen Franken zu steigern, um so die Kostenreserve auf 10,5 Prozent zu erhöhen. Die Reserve beträgt in absoluten Zahlen nun rund 1,1 Millionen. In den Gesamtkosten bereits enthalten sind die an der vergangenen Gemeindeversammlung genehmigten Planungskosten von 525'000 Franken.

«Es ist nicht unser Ziel, den Betrag voll auszuschöpfen», sagt Daria Hof. Man wolle so vor allem einen Nachtragskredit verhindern, der vielleicht sogar zu einer zweiten Urnenabstimmung führen könnte. Die Schwelle liegt in der Gemeinde bei nur 1,5 Millionen.

Hinterbüel 3, das neue Schulhaus inklusive Kindergarten, kommt auf der Länteliwiese zu stehen, die bereits im Besitz der Gemeinde Wangen bei Olten ist. Bild: Bruno Kissling

Trotz eines weiteren Millionenkredits innerhalb von wenigen Wochen geht die Gemeinde weiterhin davon aus, die Investitionen mit dem bisherigen Steuerfuss von 119 Prozent stemmen zu können. Die Pro-Kopf-Verschuldung werde zwar massiv zunehmen, so die Gemeindepräsidentin, doch der Gemeinderat gehe laut Finanzplan in den nächsten fünf Jahren von keiner Steuererhöhung aus.

Was passiert bei einem Nein an der Gemeindeversammlung? Falls der Souverän auf das Geschäft eintritt, kommt das Projekt trotzdem vors Volk – mit einer Empfehlung zur Ablehnung. Wird auf das Projekt in der Abstimmung nicht eingetreten, ist es gestorben.

Wie es dann weitergeht, ist noch unklar. «Es gibt keinen Plan B», sagt Daria Hof. Der Prozess müsste nochmals von Vorne beginnen. Der Bedarf an neuem Schulraum sei aber weiterhin vorhanden. «Je länger es dauert, desto grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass es Provisorien braucht – und desto teurer wird es unter dem Strich.»

