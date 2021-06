Wangen bei Olten Kreisbauamt übernimmt neuen Werkhof: Schnickschnack sucht man hier vergeblich Das Kreisbauamt II hat in Wangen bei Olten den neuen Werkhof samt Administration übernommen. Dessen herber Charme überrascht positiv. Urs Huber 24.06.2021, 19.10 Uhr

Der neue Werkhof des Kreisbauamts II in Wangen bei OIten. Bruno Kissling

Der Regen muss ein Fingerzeig von oben gewesen sein am Donnerstagmorgen. Einer, der zumindest einem Umstand gerecht wurde. Das in Wangen bei Olten erstellte neue Werkhofgebäude des Kreisbauamtes II verfügt nämlich über eine Regenwasserfassung, aus der diejenigen Fahrzeuge betankt werden, die in der Strassenreinigung zum Einsatz kommen. Dass der Regen eben zur Schlüsselübergabe des neuen Gebäudes fiel, war zumindest terminlich eine Meisterleistung.

Es ist bekannt: Gut Ding will Weile haben

Mehr als ein Dutzend Jahre hat der Prozess gedauert, bis die Baute – unweit des Wangner ERO-Kreisels gelegen – in Betrieb genommen werden konnte. Die reine Bauzeit für das knapp 7,6 Mio. Franken teure Projekt betrug rund 14 Monate. «Das ist fast immer so; die eigentliche Bauzeit ist meist kurz; aber bis es soweit ist, können Jahre vergehen. Die Planungen für den neuen Werkhof begannen vor 15 Jahren», so Regierungsrat und Baudirektor Roland Fürst.

«Bis Mitte Ende Juli werden Administration und Werkhof in Wangen komplett vereint», gibt Pius Schenker als Leiter des Kreisbauamtes II zu verstehen. Der Werkhof verlässt damit seine Räumlichkeiten am Chesslerweg in Härkingen, die Administration die ihrigen am Amthausquai in Olten.

Kantonsingenieur Peter Heiniger nannte diese bevorstehende Zusammenführung des Kreisbauamtes II «einen echten Gewinn». Zusammenführen, was zusammengehört eben. Und Kantonsbaumeister Guido Keune gab zu verstehen: «Wir haben die Kreditlimite einhalten können und blicken auf eine unfallfreie Bauzeit zurück. Wie’s in Härkingen weitergeht, ist noch offen.»

Impressionen von der Schlüsselübergabe und Bemerkungen von Regierungsrat Roland Fürst zur Geschichte des neuen Werkhofes:

Für die rund 30 Werkhofmitarbeitenden war’s ebenfalls ein Freudentag. Mit 30 Dienstjahren einer der Erfahrensten unter ihnen, Konrad Gubler aus Lostorf, meinte etwa: « Der Neubau bedeutet doch eine wesentliche Arbeitserleichterung für uns. Und natürlich freuen wir uns darüber und empfinden ihn auch als ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung unserer Arbeit.» Die Mitarbeitenden im Kreisbauamt II sind für Unterhalt und Pflege von rund 240 km Kantonsstrasse verantwortlich.

Eine neue Heimat für die «Rotjacken» vom Kreisbauamt II. Bruno Kissling

Was den Werkhof so besonders macht

Der neue Werkhof in Wangen bei Olten ist in mehrfacher Hinsicht ein bemerkenswerter Bau. Nicht umsonst bekam der von Fürst das Etikett «Vorzeigeprojekt» umgehängt. Die Baute besteht aus einem Betriebsgebäude mit einem Büro- und Werkhoftrakt sowie zwei grossen Salzsilos für den Winterdienst.

Hinzu kommen ein Soletank, Umschlag- und Lagerflächen sowie Parkplätze. Das Betriebsgebäude mit Liftanlage verfügt über zwei Obergeschosse und ein Untergeschoss, der Werkhoftrakt ist eingeschossig.

Der Neubau entspricht dem Minergie-P-ECO Standard: Es wurden Recyclingbeton und –kies sowie Schweizer Holz verbaut sowie eine Wasser-Wärmepumpe, eine PV-Anlage und wie bereist erwähnt, eine Regenwasserfassung für die Strassenreinigung installiert.

Beeindruckend für den Besuchenden: zum einen die angewandte Bautechnik in Mischbauweise mit Beton und grösstenteils in Holz. Zum andern zieht sich durch alle Räumlichkeiten, auch durch jene der Administration, ein überraschend nüchterner, aber dennoch «herber Charme à la Werkhof».

Schnickschnack sucht man da vergeblich. Sämtliche Installationsinfrastruktur etwa ist in Auf Putz-Manier angebracht, was wiederum die Industrieatmosphäre verstärkt. Sie sorgt für eine überraschend behagliche Nüchternheit. Noch ausstehend ist übrigens der künstlerische Beitrag. Dessen Kosten liegen im Prozentbereich der gesamten Bausumme.

