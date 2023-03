Wangen bei Olten Malima löst sich nach 20 Jahren auf: Mehr als eine Million Franken gingen in dieser Zeit nach Benin 200 Mitglieder zählt der karitativ tätige Verein aus Wangen bei Olten. Anfang März löst er sich auf – aus zwei Hauptgründen. Urs Huber Jetzt kommentieren 01.03.2023, 12.00 Uhr

Schulkinder aus Benin, die mithilfe von Malima zu Unterricht und Schulhaus kamen. Bild: zvg

Malima? Malima. Was sich wie ein afrikanischer Ortsname oder Begriff aus der im Süden Benins verbreiteten Kwa-Sprache Fongbe anhört, ist nichts anderes als ein Akronym. Entstanden aus den verkürzten Vornamen der drei Gründerdamen. Madeleine (Hersperger), Lisbeth (Tschanz) und Margrith (Hodonou), die Ehefrau des Projektleiters vor Ort in Benin, waren es, die zu Beginn des Jahres 2003 den Verein aus der Taufe hoben.

Benin in Westafrika; im Süden wirkte Malima. Bild: zvg

Das Ziel blieb unverändert: Hilfe zur Selbsthilfe

Sein Ziel blieb über all die Jahre unverändert: sich der menschlichen Nöte in Benin anzunehmen – einem der ärmsten Ländern der Welt – und Waisenkindern eine Schulbildung zu ermöglichen. Und das Trio verstand es ausgezeichnet, stets weitere Kräfte dafür zu gewinnen.

Schliesslich umfasste der Verein Malima zuletzt 200 zahlende und teils auch aktiv mitwirkende Freiwillige. Und die Arbeit war absolut erfolgreich. «In den 20 Jahren haben wir gut eine Million Franken in den Süden Benins überwiesen», weiss Präsidentin Evelyne Mauron. Also durchschnittlich 50’000 Franken pro Jahr.

Präsidentin Evelyne Mauron aus Kappel. Bild: zvg

Anfang März wird der Verein jetzt aufgelöst. Sein Ende stand schon vor fünf Jahren auf der Traktandenliste. «Eigentlich erst fürs Jahr 2024», sagt die Präsidentin. So lange nämlich noch liefen minimale Verpflichtungen für 2 bis 3 Kinder, die unterstützt werden sollten.

«Wir haben unsere Aktivitäten in den vergangenen Jahren schon deutlich reduziert», sagt Evelyne Mauron. Den treibenden Kräften im Verein ging zusehends die Energie aus. Auch altershalber. Nachfolgende zu finden, erwies sich als hoffnungsloses Unterfangen.

Zum Schuss blieb noch das Kartenstübli

Als letzte verbliebene und sichtbare karitative Aktivität wurde das Kartenstübli in Wangen bei Olten auf Ende Dezember geschlossen. Dessen Betreiberin und Malima-Mitgründerin Madeleine Hersperger verstarb im vergangenen Herbst. Nur wenige Monate zuvor verstarb die Mitgründerin Margrith Hodonou.

Im Jahr 2019 ging letztmals eine Brocante über die Bühne. «Bis zu 50 Mal jährlich waren wir mit unserer Ware an Flohmärkten oder Brocantes. Das merkt man natürlich irgendwann», liess die damals schon 75-jährige Madeleine Hersperger diese Zeitung wissen.

«Sie hat dem Verein Malima wesentlich den Stempel aufgedrückt», sagt Evelyne Mauron im Rückblick. Die vielen Karten aus dem Stübli übrigens, die aus einem Legat an den Verein gelangten, sind mittlerweile weitergereicht worden, wie sie sagt. Ans Justinus-Werk in Freiburg. Dieses unterstützt Studierende aus Entwicklungsländern, die bereit sind, nach ihrer Ausbildung in Entwicklungsländern zu arbeiten.

Karten aus dem Stübli gingen ans Justinus-Werk

Das Justinus-Werk weckt und fördert das Verständnis der Weltkirche als solidarische Glaubensgemeinschaft. In diesem Geist sollen Studierende befähigt werden, die drängenden Probleme ihrer Herkunftsländer zu lösen. Und das Werk sorgt für günstige Finanzierungs- und Wohnmöglichkeiten für diese Studierenden hier in Europa.

Vor 20 Jahren noch hatte sich die Malima-Hilfe auf medizinische Erstversorgung von Kindern und die Vergabe von Mikrokrediten an junge Unternehmende im Süden Benins beschränkt.

Berufe erlernt mithilfe von Malima

Der Schuhmacher. Bild: zvg

Der Malima-Wirkungskreis umfasste die Region um Ouidah, eine Stadt mit rund 45’000 Einwohnerinnen und Einwohnern, knapp drei Kilometer vom Golf von Guinea entfernt. «Wir ermöglichten damit etwa einem Coiffeur oder einem Schuhmacher die Firmengründung, eine Schneiderin kam zu einem Atelier», erzählt Evelyne Mauron. Alle drei sind übrigens noch immer im Geschäft.

Seit Beginn der Tätigkeiten unterstützte der Verein Waisenkinder und ermöglichte ihnen eine Schulbildung, ein Fundament zur Selbsthilfe. Vor etwa zehn Jahren starteten der Bau einer Schule sowie die Beschaffung von weiterer schulischer Infrastruktur. «Die Schulküche ist noch nicht ganz fertig», sagt die Präsidentin.

Aber: Viele aus der Malima-Schülerschaft kamen in den Genuss einer Grund- und fachspezifischen Ausbildung und einer beruflichen Anschlusslösung. «Die Hilfe zur Selbsthilfe war eine Hauptabsicht des Vereins», erklärt die Präsidentin. Das habe er weitgehend umzusetzen verstanden.

Konto bleibt noch ein paar Wochen offen

Jetzt endet das Projekt Malima am 4. März. Der Verein hört auf zu existieren. Eine Idee, die ihre Wurzeln in familiären Verbindungen hatte, trug über zwei Jahrzehnte Früchte. «Ein paar Wochen wird unser Konto noch betrieben, dann lösen wir es auf», sagt Evelyne Mauron. Das verbliebene Geld finde auch nach der Auflösung seinen Weg nach Benin, meint die Präsidentin bestimmt.

