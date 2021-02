Wangen bei Olten SVP-Gemeinderat legt Beschwerde ein: Jetzt befinden die Bundesrichter über den Entscheid der Gemeindeversammlung Wangens SVP-Gemeinderat Christian Riesen legt Beschwerde gegen einen Beschluss des Souveräns vom Dezember 2020 ein.

Urs Huber 03.02.2021, 05.00 Uhr

Vor Bundesgericht ist ein Entscheid der Gemeindeversammlung von Wangen bei Olten hängig. Bruno Kissling

«Damit wir uns richtig verstehen: Die Energiestrategie wird von uns mitgetragen. Das Reglement engt aber den finanziellen Spielraum der Gemeinde zu stark ein», sagt Christian Riesen. Auch deshalb hat der SVP-Gemeinderat in Wangen bei Olten in seinem Namen und jenem der SVP-Ortspartei Beschwerde gegen den Entscheid der Gemeindeversammlung im Dezember 2020 eingereicht. Und sonst? Zum einen, so gibt Riesen in einer Medienmitteilung zu verstehen, sei er überzeugt, dass die an der Gemeindeversammlung präsentierten Zahlen «weder im Gemeinderat noch in der zuständigen Finanzkommission in notwendiger Tiefe behandelt wurden».

Nach Auffassung der Partei hätte dieses Geschäft nie der Gemeindeversammlung vorgelegt werden dürfen. Darauf habe schon Christian Waldmeier, ein Parteikollege Riesens und Mitglied der Finanzkommission, an der Versammlung aufmerksam gemacht. Riesen macht den Einwand am Umstand fest, dass zur Energiestrategie keine «belastbaren Zahlen» für alle gemeindeeigenen Liegenschaften vorgelegen hätten. Die Versammlung hatte am 7. Dezember mit grossem Mehr einer solchen samt Reglement zugestimmt. Gemäss Riesen nahmen knapp 2 Prozent aller Stimmberechtigten an der Versammlung teil, was deren Entscheid schmälere.

Item: Künftig sind in Wangen die Ressourcen stärker aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Ab 2030 dürfen gemeindeeigene Liegenschaften nicht mehr mit fossiler Energie beheizt werden. Für Riesen und die SVP insofern ein Problem, als dass in den nächsten 5 Jahren für Wangen Bruttoinvestitionen von rund 20 bis 25 Millionen Franken anstehen. «Das lässt sich nicht ohne Steuererhöhungen stemmen», so Riesen. Unter diesen Umständen müssten sämtliche Investitionen dem Volk transparent vorgelegt werden. «Nur so können Stimmbürgerinnen und Stimmbürger definieren, was und in welchem Umfang realisiert werden soll und ob dafür die Steuern erhöht werden dürfen», meint der Gemeinderat weiter. Gegenwärtig könne davon ausgegangen werden, dass die Steuern um bis zu 15 Punkten angehoben werden müssten.

Die Umsetzung der Energiestrategie allein bedingt keine Steuererhöhung

Eine Äusserung, die Wangens Gemeindepräsidentin Daria Hof nicht bestätigen kann.

«Ich kann weder bestätigen noch dementieren, ob und inwieweit die Steuern erhöht werden müssen.»

Was für die Gemeindepräsidentin jedoch klar ist: «Die Umsetzung der Energiestrategie allein bedingt mit Sicherheit keine solche.» Und zum monierten fehlenden Zahlenmaterial hält Daria Hof fest: «Zu denjenigen Projekten, die konkret sind, lagen Zahlen vor. Zu der vorgesehenen Erweiterung des Schulhauses Hinterbüel hätten dagegen keine Zahlen vorgelegen, weil aktuell gar nicht bekannt sei, in welchem Umfang das Schulhaus ausgebaut werde und wie dementsprechend die Heizleistung auszulegen wäre.

Ähnlich liege der Fall beim Werkhof, dessen auf fossilen Energieträgern basierende Heizung noch mindestens 10 bis 15 Jahre absolut tauglich sei. «Ich habe an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2020 aber stets betont, der Entscheid zur Energiestrategie sei ein Grundsatzentscheid. Und der sei mit Kosten verbunden», erklärt die Gemeindepräsidentin. «Es ist so: In Wangen stehen umfangreiche Investitionen an. Aber wie gesagt: Ob und inwieweit Steuererhöhungen notwendig werden, steht in Abklärungen.» Letztlich befinde der Souverän über die Steuerpolitik der Gemeinde. Im Übrigen habe die Gemeindeversammlung im Jahr 2019 schon zu verstehen gegeben, nicht mehr auf fossile Energieträger setzen zu wollen. Und das bei deutlich grösserer Beteiligung.

Jetzt liegt der Fall beim Bundesgericht in Lausanne

Derzeit liegt die Beschwerde beim Bundesgericht in Lausanne. Gemäss Schreiben des kantonalen Volkswirtschaftsdepartementes nämlich «kann kein kantonales Rechtsmittel gegen kantonale Erlasse inklusive Gemeindereglemente ergriffen werden. Daher ist vorliegend das Bundesgericht die zuständige Beschwerdeinstanz.»

Für Riesen unhaltbar. «Das ist für uns ein schwerer Mangel», kommentiert Riesen diese Tatsache. Man fasse allenfalls einen Volksauftrag oder gar eine Volksinitiative ins Auge, um dies auf kantonaler Ebene zu ändern.