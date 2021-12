Streit um Aufwertung der Dorfstrasse in Wangen bei Olten

Wangen bei Olten Gemeinderat lehnt Vorstoss zur Aufwertung der Dorfstrasse ab – Motionäre kämpfen nun mit Flugblatt für ihre Anliegen Vier Einwohner reichten im Sommer eine Motion ein, mit der sie die Aufwertung der Dorfstrasse in Wangen bei Olten forcieren wollten. Unter anderem war Tempo 30 auf der Kantonsstrasse ein Thema. Der Gemeinderat lehnt die Motion ab – stellt sich aber nicht gegen dessen Ideen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 09.12.2021, 15.00 Uhr

Die Dorfstrasse soll laut einer Motion aufgewertet werden, um attraktiver für das einheimische Gewerbe zu sein. Bruno Kissling

Angepasste Fahrbahnmarkierungen, eine Begrünung mit Bäumen, Kurzzeitparkplätze oder zeitlich beschränkte Nutzungen öffentlicher Fläche für Aktionen des Gewerbes: So stellen sich die vier Einwohner Peter Fritschi, Roland Rötheli, René Frankiny und Urs Hänggi eine Aufwertung der Dorfstrasse vor, die mitten durch Wangen bei Olten führt.

Auch Tempo 30 war ein Thema: Sie brachten eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Kantonsstrasse von der Einmündung In der Ey (beim Café Wälchli) bis zur Einmündung Hinterbüelstrasse (bei der Autowerkstätte Scheidegger) ins Spiel. Vergangenen August reichten sie deswegen eine Motion mit dem Namen «Dorfstrasse mit Herz» beim Gemeinderat ein.

Der Zeitplan ist dort klar bestimmt: Bis Ende Februar 2022 soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, in der neben Leuten aus der Verwaltung auch Gewerbetreibende und externe Fachleute Einsitz nehmen. Bis Ende März 2023 würde mithilfe einer Bachelorarbeit einer technischen Fachhochschule ein Umsetzungskonzept erarbeitet, das im Sommer 2023 dem Souverän vorgelegt werden soll.

Darum lehnt der Gemeinderat die Motion ab

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Motion nicht für erheblich zu erklären. Dies hat er an seiner Sitzung Ende November einstimmig entschieden. Mehrere Gründe führten zu diesem Beschluss. So möchte der Gemeinderat «den Ergebnissen aus der regionalen Testplanung All-Gäu und den Arbeiten im Rahmen der Ortsplanungsrevision nicht vorgreifen», wie es in den Unterlagen für die Gemeindeversammlung vom 15. Dezember heisst. Dort würde nämlich über Tempo 30 auf den Ortsdurchfahrten im Gäu/Untergäu diskutiert.

Die mit der Motion verbundenen zeitlichen und finanziellen Vorgaben stellten zudem «ein zu starres Korsett» dar, welches nicht eingehalten werden könne, heisst es weiter. Die Aufwertung der Dorfstrasse sei ausserdem ein Teil des Gestaltungsplans Zentrum, der überarbeitet werden muss, weil er nach dessen Inkrafttreten im Februar 2012 nicht umgesetzt wurde. Dazu müssten nicht nur die Eigentümer der betreffenden Grundstücke, sondern auch der Kanton als Eigentümer der Dorfstrasse miteinbezogen werden.

Gemeindepräsidentin Daria Hof schreibt auf Anfrage, dass der Gemeinderat die Motion in ihren Ideen nicht ablehne, sondern Willen und Bereitschaft zeige, die Dorfstrasse aufzuwerten.

«Diese Arbeit benötigt noch etwas mehr Zeit als die vom Motionskomitee vorgeschlagenen anderthalb Jahre.»

Entsprechend habe der Gemeinderat den Vorstoss nicht erheblich erklärt und schlage dies auch dem Souverän so vor.

In der Gemeinderatssitzung machte Christian Riesen von der SVP laut Protokoll ausserdem darauf aufmerksam, dass in allen Quartierstrassen ebenfalls Tempo 30 gelten müsste, wenn dieses Geschwindigkeitsregime auf der Dorfstrasse eingeführt würde. «Das ist alles mit sehr grossen Folgekosten verbunden.» Und Bettina Widmer von der SP erwähnte, dass die Motion zu früh käme und mit hohen Kosten verbunden wäre, welche in den nächsten zwei Jahren anfallen würden. «Wir sollten den Beschluss des Kantons abwarten und schauen, ob sich dieser bei der Gestaltung der Hauptstrasse finanziell beteiligt.»

Die Motionäre forderten zudem eine neue Arbeitsgruppe. Dazu sagte Gemeindepräsidentin Daria Hof laut Protokoll, dass bereits eine Arbeitsgruppe Ortsplanungsrevision besteht, die sich mit der Aufwertung der Dorfstrasse beschäftigt. Es sei nicht zielführend, wenn eine weitere Arbeitsgruppe geschaffen würde.

Durchfahrtsverkehr werde «behördenseitig still akzeptiert»

Peter Fritschi vertrat die Motionäre im Gemeinderat. Er ist enttäuscht, dass dieser auf die aus seiner Sicht schnell umsetzbaren Anliegen nicht einging. Sie würden kaum mehr als ein paar Tausend Franken kosten und wären zudem etappierbar – eine Reduktion auf Tempo 30 könnte zum Beispiel später erfolgen. Er sagt auf Anfrage:

«Wenn der Gemeinderat die Ortsplanungsrevision und weitere Planungen abwarten will, verstreichen zehn Jahre, bis etwas passiert.»

Den vier Motionären ist es aber ein grosses Anliegen, das es vorwärtsgeht. Sie haben daher in diesen Tagen ein Flugblatt in alle Haushaltungen verteilen lassen, in dem sie auf ihre Argumente aufmerksam machen und für die Gemeindeversammlung vom 15. Dezember mobilisieren wollen. So machen sie darin auf den «Leidensdruck» aufmerksam, wie sie es formulieren: Die Gemeinde habe eine leistungsfähige Umfahrungsstrasse, die im Juni 2012 eröffnet wurde, mit sieben Millionen Franken mitfinanziert.

«Heute beobachtet man im Dorf einen schleichend stark zunehmenden, unerwünschten Durchfahrtsverkehr, der behördenseitig still akzeptiert wird.» Zudem sei unser heutiges Dorfzentrum «öde und grau» und biete sehr wenig Raum, Komfort und Attraktivität, heisst es weiter. Man wolle daher nicht länger warten mit der Umsetzung.

