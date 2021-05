Wangen bei Olten Gemeindepräsidentin zur Abstimmung der neuen Unterführung: «Niemand zahlt gerne mehr Steuern» Gemeindepräsidentin Daria Hof sagt, dass es auch ohne Neubau der Unterführung in Wangen bei Olten zu seiner Steuererhöhung kommen könnte. Fabian Muster 26.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daria Hof ist Gemeindepräsidentin von Wangen bei Olten seit 2017. In der neuen Unterführung gäbe es separate Verkehrsbereiche für Velos und Fussgänger. Zvg

Am 13. Juni befindet die Wangner Stimmbevölkerung über die neue Unterführung für brutto 7,6 Mio. Franken. Netto soll sie dank Unterstützung der SBB sowie von Bund und Kanton noch zwischen 3,3 und 4,6 Mio. Franken kosten. Die Gemeindepräsidentin Daria Hof nimmt Stellung zur Vorlage und zu den Argumenten der Gegnerschaft.

Sie sprechen von der einmaligen Chance, wenn es um die neue Unterführung geht. Nun gibt es Widerstand. Drei Privatpersonen sagen, dass die Unterführung auch in 15 bis 20 Jahren noch saniert werden kann, weil sie ihren Dienst noch so lange tut. Was sagen Sie dazu?

Daria Hof: Die Kosten werden wir so oder so haben, ob Wangen jetzt eine neue Unterführung baut oder erst in 15 bis 20 Jahren das bisherige Bauwerk saniert. Laut groben Schätzungen kostet eine Sanierung ca. 2 Millionen, dazu kommt noch der Aufwand für ein Provisorium über die ERO und die Gleise während der Schliessung. Unter dem Strich könnte eine Sanierung die Gemeinde netto etwa gleich viel kosten wie ein Neubau jetzt. Zudem kann es sein, dass eine Sanierung schon früher nötig wird oder die Gemeinde wie jetzt die SBB gezwungen wird, die Unterführung barrierenfrei zu gestalten. Das hiesse, dass zum Beispiel eine Steigung von mehr als 10 Prozent bei den Rampen nicht mehr zugelassen wäre. Weil das mit der jetzigen Unterführung nordseitig nicht möglich ist, landen wir dann vielleicht wieder beim heutigen Projekt mit Bruttokosten von 7,6 Millionen. Ob dann die SBB finanziell noch etwas dazu beitrügen, wenn sie ihren Teil schon barrierenfrei gestaltet hätten und wieder anpassen müssten, wage ich zu bezweifeln. Und die Chance, Gelder aus dem Agglomerationsprogramm zu erhalten, ist massiv kleiner, weil es nicht mit anderen Partnern wie den SBB abgestimmt ist.

Die Gegner wollen andere dinglichere Investitionen in die Erweiterung der Schulinfrastruktur vorziehen und befürchten, dass alle Investitionen für die Gemeinde zusammen nicht finanzierbar sind respektive eine massive Steuererhöhung droht, was Wangen unattraktiver für Neuzuzüger machen würde. Wie sehen Sie das?

Niemand zahlt gerne mehr Steuern. Wenn sich hingegen ein Dorf weiterentwickeln will, müssen gewisse Investitionen getätigt werden. Und in Wangen ist es derzeit der Fall, dass die Finanzkennzahlen bei jeder Investition über 2 Millionen pro Jahr nicht eingehalten werden. Dann wäre jedes Vorhaben, das mehr kostet, ein Ding der Unmöglichkeit. In den nächsten 10 bis 15 Jahren kumulieren sich tatsächlich mehrere Projekte: Es braucht eine Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Hinterbüel und mindestens eine Turnhalle. Eine Doppelturnhalle mit Möglichkeit für einen Festbetrieb hingegen ist nicht zwingend nötig. Aber für eine Gemeinde in unserer Grösse ist das fast ein Muss. Ein Thema ist eine solche Halle bereits seit den 1970er-Jahren, als eine solche im Zusammenhang mit dem Neubau der Schule in Kleinwangen abgelehnt wurde. Die Idee ist also nicht neu.

Das heisst, dass am Schluss keine Doppelturnhalle inklusive Festbetriebsmöglichkeit finanzierbar sein könnte, wenn die Gemeinde nun eine neue Unterführung baut, wie dies unter anderem von den drei Gegnern der Unterführung befürchtet wird?

Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Die Frage ist eher, wie lange die Gemeinde eine Sanierung der Unterführung hinauszögern kann, falls nun ein Neubau abgelehnt würde. Da spielt man auch mit der Sicherheit der Leute, welche die Unterführung benutzen.

Können Sie sagen, wie lange die Unterführung noch sicher benutzt werden kann?

Wir wissen, dass ein solches Bauwerk 70 bis 80 Jahre hält; nun ist die Unterführung bereits über 50 Jahre alt. Was bekannt ist, dass es an einigen wenigen Stellen Risse gibt. Ob wir die alte Unterführung erst in 20 bis 30 Jahren oder früher sanieren müssen, kann man derzeit aber nicht sagen. Dazu wäre eine Zustandsanalyse nötig.

Die Gegner der Unterführung bringen auch das Areal Danzmatt ins Spiel. Würde man die Unterführung neu bauen, auch wenn kein neues Dorfzentrum geplant wäre?

Die beiden Projekte haben grundsätzlich miteinander nichts zu tun. Klar hätte eine neue Unterführung einen positiven Effekt auf ein neues Dorfzentrum. Aber ein Dorfzentrum in der Danzmatt kann realisiert werden, auch wenn die bestehende Unterführung bleibt.

Sie sagten im Vorfeld, dass für die Finanzierung der Unterführung alleine keine Steuererhöhung nötig wird, sondern neue Schulden aufgenommen werden könnten.

Dieses Wort gilt immer noch. Sogar die Sanierung des Hinterbüelschulhauses läge noch mit dem bestehenden Steuerfuss drin. Aber alles, was an neuen Projekten im Schulbereich gewünscht ist, ist Stand jetzt ohne Steuererhöhung nicht möglich. Das Gesamtpaket mit allen Projekten ist finanziell nicht tragbar. Dies wäre es jedoch auch nicht, wenn die neue Unterführung nicht gebaut würde. Mit der Schulraumplanung können die Finanzkennzahlen, welche aktuell im Investitionsplan sind, ohne Steuererhöhung nicht eingehalten werden.

Der Finanzverwalter Matthias Bähler sagte aber Anfang März laut Protokoll in der Gemeinderatssitzung, dass man die Steuern um 5 Punkte auf 124 Prozent erhöhen müsste. Ansonsten würde die Gemeinde mit der neuen Verschuldung ans «absolute Limit» gehen und es bestünde kein Freiraum für Unvorhergesehenes. Ist das kein Widerspruch?

Nein, ich unterstütze diese Aussagen. Der Finanzverwalter sagte dies im Zusammenhang mit dem Gesamtpaket an Investitionen in den nächsten zehn Jahren von bis zu 25 Millionen Franken. Und da ist zeitweise eine Steuererhöhung von 5 bis 10 Punkten wahrscheinlich unumgänglich, wie es in der Broschüre zur Abstimmung vom 13. Juni ebenfalls geschrieben steht. Der Gemeinderat prüft dies stetig und wird, wenn nötig und zu gegebener Zeit, einen entsprechenden Antrag an die Gemeindeversammlung stellen.