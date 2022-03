Wangen bei Olten: Neues Dorfzentrum soll ein Bijou sein

Wangen bei Olten Gemeindepräsidentin Daria Hof: «Ich machte klar, dass wir kein 08/15-Dorfzentrum wollen, sondern ein Bijou» Nach dem Volksnein zur neuen Unterführung in Wangen bei Olten ging der Gemeinderat über die Bücher, ob das neue Dorfzentrum in der Danzmatt entstehen soll. Gemeindepräsidentin Daria Hof sagt, wieso man nun an dessen Realisierung festhält. Fabian Muster Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf den beiden Grundstücken rechts und links von der Mittelgäustrasse könnte das neue Dorfzentrum in den nächsten fünf Jahren entstehen. Bruno Kissling

Warum will der Gemeinderat das Projekt neues Dorfzentrum auf der grünen Wiese weiterverfolgen?

Gemeindepräsidentin Daria Hof. zvg

Daria Hof: Der Gemeinderat hat an einer Klausurtagung vergangenen November eine Chancen-Risiken-Abwägung vorgenommen: Dabei zeigte sich, dass ein neues Dorfzentrum in der Danzmatt im Vergleich zur Aufwertung der Dorfstrasse ein deutliches Chancenplus aufweist. Wir kommen schneller zum angestrebten Ziel eines neuen Dorfzentrums. Die Bevölkerung hat diesen Wunsch immer wieder geäussert – letztmals an der Zukunftskonferenz im Jahr 2018. Die Vorteile für ein neues Dorfzentrum überwiegen, weil es in der Danzmatt nur drei Liegenschaftsbesitzer gibt, einer davon sind wir; an der Dorfstrasse sind es doppelt so viele – und keiner davon ist die Gemeinde. Dazu kommt der Kanton als Eigentümer der Durchfahrtsstrasse. Parallel dazu hat der Gemeinderat den Auftrag erteilt, den Gestaltungsplan Zentrum an der Dorfstrasse zu überarbeiten, um damit eine umsetzbare Planung aufzugleisen.

Bis wann könnte aus Ihrer Sicht ein erster Teil des neuen Dorfzentrums realisiert sein?

Wenn wir flott vorwärtskommen, dann könnte in drei bis fünf Jahren ein erster Teil stehen.

Es gebe zwei Investoren, die interessiert seien an der Entwicklung der Danzmatt, erwähnten Sie an der Infoveranstaltung. Können Sie mehr dazu sagen?

Die Namen möchte ich natürlich nicht nennen. Aber der eine Investor kommt aus der Region, der andere ist national bekannt. Beide Investoren sind top verlässlich – das haben wir überprüft. Wir hatten bisher konstruktive Gespräche. Dabei machte ich klar, dass wir kein 08/15-Dorfzentrum wollen, sondern ein Bijou. Beide sagten: Jawohl, da sind wir dabei. Auch nach dem Volksnein zur neuen Personenunterführung wollen beide Investoren weiterhin Geld in die Finger nehmen. Ob sie das Projekt Dorfzentrum gemeinsam entwickeln, ist noch nicht klar. Bisher hatten wir die beiden Investoren noch nicht an einen Tisch gebracht.

Existiert eine grobe Schätzung, was die Realisierung des neuen Dorfzentrums insgesamt kosten könnte?

Nein, das ist noch nicht abschätzbar.

Wie viel Geld hat die Gemeinde bisher für die Planung ausgegeben?

Das werden zwischen 30'000 bis 50'000 Franken sein – ohne das separate Projekt der Personenunterführung. Zudem vergab der Gemeinderat kürzlich den Auftrag, den Gestaltungsplan Zentrum zu überarbeiten. Dafür sind 20'000 Franken im diesjährigen Budget eingestellt.

Die Gemeinde will mit dem Grundstück C Geld verdienen, sagten Sie an der Infoveranstaltung. Wie haben Sie sich das vorgestellt?

Wir kauften das Grundstück für eine Million Franken vom Kanton ab – das sind 116 Franken pro Quadratmeter. Das ist ein absoluter Toppreis! Wenn das Grundstück umgezont wird, könnte sich der Wert um ein Mehrfaches steigern. Genauere Angaben wären jedoch spekulativ. Bei einem Verkauf an einen Investor können wir entsprechend jenes Geld verdienen, welches wir dringend für die Schulraumplanung brauchen. Stichwort: Neues Schulhaus beim Hinterbüel für fünf Millionen Franken. Die Alternative wäre eine Steuererhöhung, welche von niemandem gewünscht wird.

Die vom Volk abgelehnte neue Unterführung ist anscheinend immer noch in Planung. Warum?

Die neue Unterführung ist in der Erschliessungsplanung enthalten. Dies, weil die SBB die Ertüchtigung und barrierefreie Ausgestaltung des Bahnhofs zeitlich nach hinten geschoben haben. Dies gibt der Gemeinde die Möglichkeit, ein neues und günstigeres Projekt auszuarbeiten, es erneut in ein Agglomerationsprogramm einzugeben und mit den SBB nochmals wegen einer Kostenbeteiligung zu verhandeln. Wenn der Gemeinderat das Projekt jetzt gänzlich gestrichen hätte, bestünde erst bei der nächsten Ortsplanungsrevision in 15 bis 20 Jahren wieder die Möglichkeit, es aufzunehmen. Das heisst aber nicht, dass wir morgen eine neue Personenunterführung planen.

Sie erwähnten, dass es in Wangen bei Olten keine Apotheke und keinen Kiosk mehr gibt und es wünschenswert wäre, wieder solches Gewerbe anzusiedeln. Ist es dafür nötig, gleich ein neues Dorfzentrum zu bauen?

Es wäre wünschenswert, wenn man solche Läden zurückholen könnte mit dem neuen Dorfzentrum. Das sind meine typischsten Beispiele, aber es gibt noch andere Möglichkeiten wie ein Elektrogeschäft, welches es auch nicht mehr gibt in Wangen. Zudem würde so der geplante Dorfplatz belebt, der dann auch für Feste und Märkte genutzt werden könnte.

Anscheinend hat Coop grosses Interesse an einer Gewerbefläche im neuen Dorfzentrum.

Die jetzige Gewerbefläche an der Dorfstrasse ist sanierungsbedürftig. Der Detailhändler müsste viel Geld investieren. Daher überlegt sich die Coop-Zentrale, die Filiale ins neue Dorfzentrum zu verlegen. Mit der ERO gibts einen regen Durchgangsverkehr und zudem würde es keinen Unterbruch mit der Versorgung geben wie bei einer Sanierung des bestehenden Gebäudes. Der Gemeinderat ist bestrebt, einen Detailhändler im Dorf halten zu können. Unter keinen Umständen möchten wir auch diesen noch verlieren.

Welche weiteren Interessenten haben bei der Gemeinde schon Interesse gezeigt an einer Gewerbefläche im neuen Dorfzentrum?

Da gab es diverse Anfragen von A bis Z. Aber eine Apotheke oder ein Kiosk waren noch nicht darunter – aber wir arbeiten dran: Coop hat ja auch eine eigene Apothekenlinie.

Es gibt auch Kritik am neuen Dorfzentrum in der Danzmatt: Wenn die Coop-Filiale etwa zügelte, dann würde die bestehende Dorfstrasse mit ihren Einkaufsmöglichkeiten noch mehr ausgeblutet. Was sagen Sie dazu?

Das sehe ich nicht so. Mit einer attraktiveren Gestaltung des bestehenden Kerns an der Dorfstrasse böten wir Chancen für neue Angebote. So zieht die Gemeinde vielleicht einen zweiten Detailhändler neben Coop an – von der Bevölkerungszahl genügend gross wären wir. Jetzt sieht die Dorfstrasse manchmal wie ausgestorben aus. Wir kämpften schon dafür, dass vorläufig die Post in Wangen bleibt.

Der Gemeinderat will auch die bestehende Dorfstrasse weiterentwickeln. Mit einer Motion, die allerdings an der Gemeindeversammlung abgelehnt wurde, kamen Vorschläge wie eine Verkehrsberuhigung, Kurzzeitparkplätze und Baumpflanzungen. Was für Ideen hat der Gemeinderat?

Wir wollen den bestehenden Gestaltungsplan Zentrum überarbeiten, damit die geplanten Projekte auch umgesetzt werden können. Mit dem jetzigen Gestaltungsplan, der der Regierungsrat vor zehn Jahren verabschiedet hatte, wurde nur das Mehrfamilienhaus gebaut, wo derzeit die Postfiliale untergebracht ist. Alles andere wurde nicht umgesetzt. Den Inhalt der Motion unterstützt der Gemeinderat, allerdings ist der vorgegebene Zeitplan zu sportlich; zudem braucht es keine neue Arbeitsgruppe dazu, weil die Bearbeitung bereits im Rahmen der Ortsplanungsrevision läuft.

Können Sie etwas konkreter werden punkto Ideen?

Wir müssen die weitere Entwicklung an der Dorfstrasse auch mit den Liegenschaftsbesitzern anschauen. Deren Bedürfnisse werden in die Planung einfliessen. Erste Gespräche haben stattgefunden. Ins Detail kann ich allerdings noch nicht gehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen