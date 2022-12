Wangen bei Olten Gemeinde will bis 2027 über 21 Millionen Franken investieren – und trotzdem auf eine Steuererhöhung verzichten Die Stimmbürgerschaft hat an der Gemeindeversammlung gleich zwei Kredite verabschiedet, bei denen es 2023 zu einem Urnengang kommen soll. Auch sonst plant Wangen bei Olten, in den nächsten Jahren kräftig zu investieren. Fabian Muster Jetzt kommentieren 08.12.2022, 19.50 Uhr

Das Schulhaus Hinterbüel 2 wird einerseits saniert (rechts im Bild) und erhält auf der grünen Wiese links einen Erweiterungsbau mit dem Hinterbüel 3. Bruno Kissling

Wangen bei Olten wächst und wächst: Derzeit wohnen rund 5500 Einwohnerinnen und Einwohner in der Agglomerationsgemeinde. Das ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil damit die Steuereinnahmen ebenfalls höher sind: Im nächsten Jahr rechnet die Gemeinde mit 800'000 Franken mehr in diesem Bereich. Fluch, weil damit auch die Ausgaben für Bildung und Soziales, die grössten Posten im Gemeindebudget, weiter ansteigen.

Zudem erhöhen sich auch die Schülerzahlen, sodass die Gemeinde möglichst rasch ein neues Primarschulhaus mit Kindergarten bauen muss.

Insgesamt will die Gemeinde in den kommenden Jahren bis 2027 21,4 Millionen Franken investieren. Und dies, ohne die Steuern zu erhöhen, wie Gemeindepräsidentin Daria Hof und Finanzressortchef Florian Wüthrich auf Nachfrage nach der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend unterstreichen.

Muldendienst wird ab 2024 abgeschafft Ab 2024 soll es in Wangen bei Olten keinen Muldendienst mehr geben. Zehnmal pro Jahr konnte beim Werkhof brennbares Sperrgut (kostenpflichtig) und Bauschutt (kostenlos) entsorgt werden. Dieser Dienst sei stark defizitär, hiess es an der Gemeindeversammlung, und zudem überholt, weil es in der näheren Umgebung professionelle Entsorgungscenter gebe, die werktäglich geöffnet seien. Die Stimmberechtigten sagten Ja zur Abschaffung ab 2024. Nächstes Jahr gibt es noch einen reduzierten Betrieb von fünf Terminen verteilt übers 2023.

Hof zeigt sich allerdings «sehr skeptisch», ob man dieses Ziel erreiche. Wüthrich will die Ausgaben der Gemeinde grundsätzlich durchleuchten, um noch stärker zwischen Notwendigem und Wünschbarem zu unterscheiden.

Tiefer Selbstfinanzierungsgrad von sechs Prozent

Schon das von den 50 Stimmberechtigten mit vier Gegenstimmen verabschiedete Budget 2023 sieht alles andere als rosig aus: Die Gemeinde rechnet mit einem Defizit von einer Million Franken; ursprünglich wies der Voranschlag sogar ein Minus von 1,8 Millionen Franken auf. Die Nettoinvestitionen von knapp 4,4 Millionen Franken müssen grösstenteils mit neuen Schulden finanziert werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad ist mit sechs Prozent dementsprechend tief. Das gemeindeeigene Leitbild gibt einen Zielwert von 80 bis 100 Prozent vor. «Ein solch tiefer Selbstfinanzierungsgrad macht auch uns Bauchweh», sagte Hof. Der Teuerungsausgleich fürs Gemeindepersonal beträgt wie für die Lehrerschaft 1,5 Prozent.

Zwei Volksabstimmungen sind 2023 geplant

Als grösster Brocken in der Investitionsrechnung findet sich die Gesamtsanierung des Schulhauses Hinterbüel 2 für 3,745 Millionen Franken. Am 12. März 2023 können die Wangnerinnen und Wangner an der Urne über dieses Geschäft entscheiden.

Die Sanierung soll bis Sommer 2025 abgeschlossen sein und in drei Etappen jeweils in den Sommerferien erfolgen, damit keine teuren Container als Ersatzschulzimmer nötig sind. Gemäss dem zuständigen Gemeinderat Laurent Karrer hätte dafür zusätzlich nochmals eine halbe Million Franken aufgeworfen werden müssen. In einer ersten Etappe wird das Dach saniert und eine Photovoltaikanlage installiert.

Ebenfalls an der Urne befinden kann die Wangner Stimmbürgerschaft über die Erweiterung des Schulstandorts Hinterbüel, voraussichtlich im Juni 2023. Derzeit geht die Gemeinde von Baukosten von knapp zehn Millionen Franken aus – vergangenen August waren es erst acht Millionen. An der Gemeindeversammlung am Mittwochabend wurde der Planungskredit von 525'000 Franken genehmigt.

Das Siegerprojekt «Wo die wilden Kerle wohnen» des Basler Büros Guerra Clauss Garin Architekten sei in der Zwischenzeit verbessert worden, sodass zwei Schulzimmer mehr Platz haben.

Die weiteren Investitionen sind vom Souverän mit grossem Mehr verabschiedet worden. So das neue Informatikkonzept 2023 bis 2026 mit Ausgaben von 874'000 Franken, zwei Kredite für die Sanierung und Instandstellung des Rebenwegs inklusive Kanalisation von insgesamt 300'000 Franken sowie ein Kredit von 480'000 Franken für die neue Pelletheizung und die Verbesserung der Dämmung im Dach des Schulhauses Alp.

Nachtragskredit fast so hoch wie ursprünglicher Kredit

Eine Überraschung erlebte der Gemeinderat bei den Kosten zum Neubau des Regenbeckens 3, wozu die Gemeinde gemäss der Generellen Entwässerungsplanung verpflichtet ist. Statt der im Jahr 2019 bewilligten 750'000 Franken kostet der Bau nun 600'000 Franken mehr.

Fragen aus dem Plenum, wieso die Kosten aus dem Ruder liefen und was passierte, wenn man den Nachtragskredit ablehnte – es würde noch teurer – , konnte der Gemeinderat zufriedenstellend beantworten; die Versammlung nahm den Nachtragskredit mit nur je einer Gegenstimme und Enthaltung an.

