Wangen bei Olten Gemeinde soll mithilfe von Investoren neues Dorfzentrum erhalten – so könnte es aussehen Bisher hat die Gemeinde Wangen bei Olten kein eigentliches Dorfzentrum, wo die Bevölkerung sich trifft, einkauft und auch einmal grössere Anlässe stattfinden können. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Die ersten Eckpunkte sind nun bekannt. Fabian Muster 20.03.2021, 05.00 Uhr

Auf 4 Baufeldern mit 24000 m2 Fläche zwischen der Umfahrung und der Dünnern soll das neue Dorfzentrum entstehen. In der Bildmitte der denkmalgeschützte Pfefferlihof, der ins Projekt einbezogen werden soll. Bild: Bruno Kissling

Wangen bei Olten mit 5300 Einwohnerinnen und Einwohnern hat bisher kein eigentliches Zentrum. Das soll sich ändern: Im Gebiet Danzmatt südlich der Bahnlinie will die Gemeinde zusammen mit Investoren in den nächsten Jahren Gewerbeüberbauungen und Wohnungen sowie Freiflächen mit einem Dorfplatz erstellen. Erste Eckpunkte des Projekts sind nun bekannt.

Warum soll es in Wangen bei Olten ein neues Dorfzentrum geben?

In der Bevölkerung gibt es schon lange den Wunsch nach einem Ort, wo sich die Bevölkerung trifft, zentral einkaufen kann und auch Anlässe stattfinden könnten. Bei der öffentlichen Mitwirkung zum räumlichen Leitbild kam dies deutlich zum Ausdruck, dass ein solches Dorfzentrum fehlt. Der Gemeinderat nimmt nun den Wunsch aus der Bevölkerung auf.

Gemeindepräsidentin Daria Hof macht sich für das Dorfzentrums-Projekt stark.







Bruno Kissling

Wo ist das Dorfzentrum geplant?

Das neue Dorfzentrum soll im Gebiet Danzmatt südlich der Bahnlinie und in direkter Nähe zum Bahnhof entstehen. Von den vier Baufeldern mit insgesamt 24000 Quadratmetern, auf denen das Projekt geplant ist, gehört allerdings nur eines der Gemeinde Wangen bei Olten, nämlich das Grundstück mit dem Pfefferlihof (Baufeld C auf dem Entwicklungskonzept). Das heisst, die anderen Grundstückbesitzer müssten bereit sein, mitzumachen und ihr Land der Gemeinde oder einem Investor zu verkaufen. Für Gemeindepräsidentin Daria Hof ist «das Projekt Dorfzentrum eine grosse Chance, um die beiden Dorfteile Klein- und Grosswangen zu verbinden und die Grenze zu überwinden», sagt sie in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Hier das Baufeld C, das der Gemeinde gehört mit der Hostet, die zum Teil erhalten werden soll und wo ein Spielplatz angedacht ist. Bruno Kissling

Wie könnte das neue Dorfzentrum aussehen?

Der Gemeinderat hat schon relativ konkrete Vorstellungen, wie das Dorfzentrum aussehen könnte. Zentral dafür sind die beiden Baufelder B und C. Auf dem Baufeld C, das der Gemeinde gehört, wird der denkmalgeschützte Pfefferlihof, der Bauerngarten und ein Grossteil der Hostet stehengelassen und in die geplante Mischnutzung zwischen Wohnen und Gewerbe integriert. In der Hostet könnte etwa ein Spielplatz entstehen. Gebaut werden sollen aus Sicht der Gemeinde kleinere Wohnungen für Pendler, aber auch grössere Einheiten für Familien. Ebenfalls angedacht ist, im Dorfzentrum betreute Alterswohnungen mit den entsprechenden Servicedienstleistungen anzubieten – bisher existiert ein solches Angebot ausser im Altersheim Marienheim nirgends. Die endgültige Nutzung hängt gemäss Hof jedoch auch von den Interessen der Investoren ab. Als Ersatz für das Bärezunfthüsli, das derzeit auf Baufeld B steht und abgerissen werden soll, ist auf dem Baufeld C ein Pavillon geplant, der von den Vereinen genutzt werden kann. Auf dem Baufeld B ist ein reines Gewerbegebäude mit einer Erdgeschossebene von bis zu 1200 Quadratmetern vorgesehen. Das soll Platz bieten für einen grösseren Detailhändler. In den weiteren Gewerberäumlichkeiten könnte eine Drogerie oder eine Apotheke einziehen oder ein Kiosk, den es in Wangen nicht mehr gibt. Zudem ist auf dem Baufeld B vor dem grossen Gewerbegebäude ein Dorfplatz geplant, der zu den Geschäftszeiten als Parkplatz fürs Gewerbe genutzt werden kann. Ferner werden Einstellhallen erstellt mit unterirdischen Parkplätzen.

Was ist auf dem Baufeld A und D geplant?

Auf dem Baufeld A, das bisher nicht überbaut ist, und dem Baufeld D kann sich die Gemeinde ebenfalls Gewerbe vorstellen. Auf dem Baufeld D steht derzeit ein nicht vollständig genutztes Gewerbegebäude, das der Firma Senn AG aus Oftringen gehört.

Wie sieht die ÖV-Erschliessung aus?

Mit der Nähe zum Bahnhof existiert für das neue Dorfzentrum bereits eine gute ÖV-Anbindung. Zudem soll der Bus, der vom Gäu her Richtung Olten fährt, neu an der Umfahrungsstrasse ERO gleich nach dem Kreisel halt machen. So sei man näher am Bahnhof und die Bevölkerung von Kleinwangen habe so auch eine bessere Anbindung an den überregionalen ÖV, sagt Gemeindepräsidentin Hof. Diesen Wunsch hat die Gemeinde gegen den Willen des Kantons durchgesetzt. Dieser wollte ursprünglich keine Haltestellen an der ERO. Ebenfalls geplant ist, die bestehende Unterführung in Richtung Westen zu verlegen und nach dem Behindertengesetz barrierefrei neu zu erstellen. Durch die Trennung der Verkehrsbereiche für Velos und Fussgänger wird die Langsamverkehrsachse aufgewertet und sicherer. Der Souverän soll das Projekt Ende April an einer Gemeindeversammlung mit Urnengang Mitte Juni genehmigen. Derzeit betragen die Kosten dafür 7,6 Millionen Franken brutto, wovon die Gemeinde aber im besten Fall netto nur rund die Hälfte selbst bezahlen muss. Der Rest soll via Bundes- und Kantonsgelder im Rahmen des Agglomerationsprogramms vierter Generation AareLand fliessen.

Hier die Sicht auf das Baufeld B, wo der neue Dorfplatz entstehen soll. Bruno Kissling

Wie sieht die Erschliessung mit dem Auto aus?

Das neue Dorfzentrum befindet sich gleich neben der Umfahrungsstrasse ERO und wird vom Kreisel her erschlossen. Mit den neuen Gewerbebetrieben kommt es auch zu Mehrverkehr. «Das ist normal», sagt Christian Riesen, der im Gemeinderat für Verkehr und Raumordnung zuständig ist. In seinen Augen könnte es aber auch zu Entlastungen kommen, weil die Bevölkerung weniger ausserhalb Wangens einkaufen müsste. Mit dem neuen Dorfzentrum ist auf der unteren Dünnernstrasse ein Tempo-20-Regime inklusive Begegnungszone vor dem Baufeld C denkbar. Ein separates Projekt, worüber der Gemeinderat ebenso nachdenkt, sind Revitalisierungsmassnahmen an der südlich vom Dorfzentrum gelegenen Dünnern.

Wie hoch sind die Kosten für die Gemeinde?

Gemeindepräsidentin Hof geht davon aus, dass für die Gemeinde netto keine Kosten übrigbleiben. Die Honorarkosten für das Entwicklungskonzept, das vom Büro BSB+Partner mit Werk 1 Architekten und Planer AG aus Olten ausgearbeitet wurde, betragen bisher 25000 Franken. Was die Gemeinde an Investitionen für Planung, Erstellungskosten für den angedachten Vereinspavillon, den Spielplatz oder die Dünnern-Revitalisierungsmassnahmen vorsieht, sollen via Einnahmen durch das Planungsausgleichsgesetz oder durch Verkauf oder Baurechtszinsen des eigenen Grundstücks wieder reingeholt werden. Gemäss Hof sollen vor allem Investoren dafür sorgen, dass das Generationenprojekt in Wangen bei Olten zum Fliegen kommt. Derzeit gebe es zwei Investoren, die an der Entwicklung des Areals interessiert seien. «Ein Investor möchte mit hoher Wahrscheinlichkeit das Land übernehmen und mit uns entwickeln», hiess es kürzlich in einem Bericht des Gemeinderats. Das grösste Baufeld C mit 8600 Quadratmetern etwa, dass der Gemeinde gehört, soll verkauft oder im Baurecht an einen Investor abgetreten werden. Man habe nur Schweizer Investoren an der Angel, die einen Bezug zu Wangen haben, sagt Hof. Die Gesamtkosten wurden im jetzigen Status des Projekts noch nicht berechnet.

Wie sehen die weiteren Schritte aus?

Die Gemeinde will in den kommenden Monaten das Projekt weiter konkretisieren. Mit den Grundstückbesitzern der Baufelder A, B und D sei man bereits in Kontakt getreten und habe das Projekt sowie die Ideen und Wünsche der Gemeinde vorgestellt, sagt Gemeindepräsidentin Hof. Das Projekt sei mehrheitlich «auf grosses Interesse» gestossen. Für die Entwicklung des gesamten Areals gibt es zudem eine Gestaltungsplanpflicht. In Diskussion ist auch ein vorgeschaltetes Konkurrenzverfahren beispielsweise in Form eines Architekturwettbewerbs, um eine gewisse gestalterische und städtebauliche Qualität zu erreichen, so Leiter Bauabteilung Mirco Pittroff. Nicht zuletzt muss das Baufeld B und C noch umgezont werde, weil es derzeit in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen liegt und damit nur für öffentliche Zwecke wie Schulhausbauten oder ähnlichem gebraucht werden darf. «Die neuen Zonenvorschriften sind in Diskussion», sagt Hof dazu. Die Bevölkerung wird sich via Mitwirkung bei der Ausarbeitung der Gestaltungspläne äussern können. Zudem können die Anwohner bei der Auflage der Gestaltungspläne und später bei den Baugesuchen ihre Bedenken via Einsprachen äussern. Die Umsetzung der Baufelder B und C soll laut Pittroff gleichzeitig erfolgen. Der früheste Starttermin für einen ersten Teil des Projekts ist in seinen Augen das Jahr 2024 mit einer Bauzeit von bis zu zwei Jahren.

Das Baufeld B und C soll als erstes bebaut werden. Im Hintergrund rechts der denkmalgeschützte Pfefferlihof, der ins Projekt integriert wird. Bruno Kissling

Was sagen die anderen Grundstückbesitzer zum Projekt?

Das Baufeld A als Alleineigentum dem früheren Landwirt und das Baufeld B als Erbengemeinschaft gehören beide der Familie Pfefferli. Diese will sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zum Projekt äussern, hiess es auf Anfrage. Ein Verkauf der beiden Grundstücke sei bisher kein Thema. Man habe aber Kenntnis vom Projekt. Auch Beat Senn, Geschäftsführer der Senn AG aus Oftringen und Verwaltungsratspräsident der Senn Immobilien und Finanz AG, welcher das Baufeld D gehört, ist von der Gemeinde über das Projekt informiert worden. Es sei dort in Bahnhofsnähe sicher «an der richtigen Lage». Senn zeigt sich auch offen, das Grundstück zu verkaufen, um das Projekt nicht zu blockieren. Selbst als Investor auftreten, um das Projekt mitzuentwickeln, will die Senn AG aber nicht, wie er festhält: «Wir sind keine Immobiliengesellschaft; das ist nicht unser Kerngeschäft.»