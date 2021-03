Wangen bei Olten Brunnenmeister geht nach 34 Jahren in Pension: «Ich war viele Jahre allein unterwegs» Alois Wanner, Brunnenmeister von Wangen bei Olten, tritt Ende Monat in den Ruhestand. Nun schaut er auf eine teilweise einsame, aber sehr positive Zeit zurück. Urs Huber 31.03.2021, 05.00 Uhr

Brunnenmeister Alois Wanner, Wangen, mit seinem Laufbrunnen an der Mittelgäustrasse aus dem Jahre 1899. Bruno Kissling

Er ist eigentlich der klassische Vertreter einer mechanikaffinen Männerwelt und sagt über sich: «Ich bin ein Chnüübli und Tüftler.» Einer, der sich Werkzeuge für spezielle Aufgaben zurecht macht, Schrauben-schlüssel so umformt, dass sich mit ihnen, abgestimmt auf die Situation, ordentlich arbeiten lässt. Er lächelt. Noch bis Ende März ist er der offizielle Brunnenmeister in Wangen bei Olten. Die letzten 34 Jahre so quasi Herr über die gesamte Wasserversorgung im Dorf. Alois Wanner, eine mehr als bekannte Person, übers Wangen hinaus. Jetzt geht er in Pension.

Die Bilanz ist eine sehr positive

«Es war schön, ich würde es wieder machen», sagt er nach mehr als drei Jahrzehnten im Amt. Dann spreizt er Daumen und Zeigefinger knapp 2,3 cm auseinander. «So viel war irgendwie unschön dabei, gemessen am Ganzen.» Und um das Ganze zu verdeutlichen, hebt er seinen rechten Arm gute anderthalb Meter über Boden. Er nickt. All die Kontakte, die unter-schiedlichen Problemstellungen von der Planung bis zur konkreten Lösung, das habe ihm gefallen. «Ich konnte es gut mit den Leuten», meint er. Vergessen ist die dauernde Pikettbereitschaft, 365 Tage, 24 Stunden; vergessen die privaten Feiern, die durch eine Alarmmeldung unter- oder gar abgebrochen werden mussten. Wanner sagt zwar, man verkrafte solches in jungen Jahren wohl besser. Aber heutzutage erinnert er sich mit einem breiten Lachen an all die überraschenden Intermezzi.

Im Juni 1987 war’s, als der damals 29-jährige gelernte Mechaniker die Stelle antrat. «Ich habe mich auf ein Inserat hin beworben und fragte mich noch, ob ein Nichtbürger überhaupt eine Chance auf die Stelle hätte.» Er hatte. Dass er später mit seiner Familie auch Bürger von Wangen wurde: für ihn ein Zeichen der Wertschätzung seinem Arbeitgeber gegenüber, eben die Bürgergemeinde Wangen. Sie ist verantwortlich für die Wasser-versorgung im Dorf. Ein Modell, welches zusehends seltener wird.

«In vielen Ortschaften ist diese Aufgabe mittlerweile an die Einwohnergemeinden übergegangen»,

sagt Wanner leicht bedauernd.

Wenn Wanner an der Türe schellte, waren Probleme in Verzug

Tauchte Alois Wanner unangemeldet an der Haustüre auf, wussten die Leute Bescheid. Sie konnten ahnen, dass «öppis ned guet isch», wie er am Wohnzimmertisch sitzend zu verstehen gibt. Wasserverluste etwa, Rohrbrüche, manchmal auch nur die Meldung, das Wasser müsse kurzfristig abgestellt werden. «Natürlich hatten die Leute wenig Freude, aber was will man machen?», reicht er nach. Gelegentlich standen die Gärten der betroffenen Hauseigentümer in voller Pracht, wenn etwa dringende Grabarbeiten auf deren Grundstück notwendig wurden. Die Frage «Was muss man als Hauseigentümer nun machen?» rückte dann in den Vordergrund.

Vieles hat der Brunnenmeister, wenn’s denn der Hauseigentümer wünschte, erledigt und die entsprechenden Firmen aufgeboten, die Arbeiten koordiniert. «Auch dies empfand ich als meine Aufgabe», sagt er. Differenzen führten gar einmal dazu, dass ein Liegenschaftsbesitzer über ihn ein Hausverbot verhängte. «Es wurde umgehend nichtig, als sich ironischerweise just dort ein Problem ergab», erinnert er sich lächelnd. Damit müsse man leben können. Diese Geschichte war eigentlich längst vergessen. Aber beim Aufräumen seines Büros tauchte ein entsprech-endes Papier wieder auf und brachte die Erinnerung zurück.

Wanner hat sich immer als Dienstleister verstanden. Den Leuten helfen und sie beraten. Bindeglied sein zwischen Einwohnern als Wasserbezüger und der Bürgergemeinde als Wasserlieferant. «Egal wo dich die Leute treffen: Du bist und bleibst für sie der Brunnenmeister.» Das Dorf kennt er schier wie seine Hosentasche. «Die Leute allerdings kenne ich längst nicht mehr alle.» Kein Wunder: Die Bevölkerungszahl ist in den letzten drei Jahrzehnten von 4'100 auf 5'300 angewachsen.

Lange Jahre war Wanner allein zuständig

«Ich war als Brunnenmeister viele Jahre allein unterwegs», sagt er noch. Das sei nicht immer einfach gewesen.

«Ich musste mir ein Netzwerk von Fachleuten erarbeiten, mit denen sich Probleme diskutieren liessen, allenfalls Ratschläge zu bekommen waren.»

Andere Brunnenmeister, Bau- und Bautechnikfirmen wurden für ihn, der in Wangen aufwuchs und im Haus seiner Grosseltern wohnt, seine Gesprächs- und Ansprechpartner. «Mein Beziehungsnetz reicht weit. Ich geb’s gerne an Nachfolger Stefan Santschi weiter.» Für ihn habe er stets ein offenes Ohr.

Und jetzt: pensioniert. Wanner wirkt zufrieden. «Wissen Sie, ich bin befreit vom Pikettdienst, wir können jetzt in aller Ruhe in die Ferien fahren, einen Ausflug machen. Und im und ums Haus herum gibt es immer was zu tun.» Auch etwas Mechanisches warte immer. Und sei’s bloss der Willys Jeep, Jahrgang 1943, den er eigenhändig restauriert hat. «Alte Autos wecken sein Interesse», wirft Ehefrau Ruth ein. Und manchmal liest er im Liegestuhl auch einfach einen Krimi. Etwa unter Meeresrauschen am Strand. «Ich bin aber keine Wasserratte», sagt der im Sternzeichen Fisch geborene Brunnenmeister noch. «Aber ich bin gerne am Meer.»