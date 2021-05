Wangen bei Olten Bestehendes aufwerten statt Neues bauen: Das sind die Ideen von drei Wangner Bürgern Drei Privatpersonen wehren sich gegen eine neue Unterführung und das geplante Dorfzentrum in Wangen bei Olten. Sie befürchten eine massive Verschuldung der Gemeinde. Fabian Muster 21.05.2021, 05.00 Uhr

In Wangen bei Olten soll auf der grünen Wiese ein neues Dorfzentrum entstehen. Dagegen regt sich nun Widerstand. Drei Privatpersonen setzen sich dafür ein, die Dorfstrasse mit ihren Läden aufzuwerten – mit einer Tempo-30-Zone. Bruno Kissling

Auf Wangen bei Olten kommen in den nächsten Jahren hohe Investitionen zu: Der Gemeinderat rechnet mit Gesamtausgaben bis 2031 von 22 bis 25 Millionen Franken, wie es kürzlich in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 28. April hiess. Als erster Brocken fällt die neue Unterführung an, die brutto 7,6 Millionen Franken kostet.

Netto soll die Gemeinde dank finanzieller Unterstützung der SBB sowie von Bund und Kanton noch zwischen 3,3 und 4,6 Millionen zum Projekt beitragen müssen. An der erwähnten Gemeindeversammlung haben die rund 80 Stimmberechtigten das Projekt klar unterstützt. Am 13. Juni kommt es an die Urne.

René Frankiny, Urs Hänggi und Roland Rötheli (von links) sind gegen den Bau einer neuen Unterführung (im Hintergrund die bisherige Unterführung). Bruno Kissling

Gegen das Neubauprojekt regt sich nun Widerstand. Mit René Frankiny, Urs Hänggi und Roland Rötheli wehren sich drei Privatpersonen gegen das Vorhaben, das in ihren Augen derzeit nicht nötig und noch nicht ausgereift ist. Nicht nötig, weil die bestehende Unterführung ihren Dienst bis zu einer allfälligen Sanierung in 15 bis 20 Jahren weiterhin tue.

Nicht ausgereift, weil die Sicherheit der Fussgänger und Velofahrer auf der Nordseite der neuen Unterführung mit einem zusätzlichen Strassenübergang aufs Spiel gesetzt werde. Zudem sei die Bahnhofstrasse im Bereich des Aufgangs nur noch einspurig befahrbar. Ferner ist laut René Frankiny planerisch und bautechnisch nicht geprüft worden, ob die bestehende Unterführung verbreitert und der Aufgang nordseitig verbessert werden könnte. Auch eine Kostenberechnung dazu fehle. Ausserdem seien die SBB gesetzlich sowieso gezwungen, den Bahnhof barrierefrei auf eigene Kosten neu zu gestalten.

Aus ihrer Sicht sollen andere Investitionsprojekte vorgezogen werden –ohne Steuererhöhung: Vor allem die nötige Erweiterung des Schulhauses Hinterbüel inklusive angedachter Doppelturnhalle mit Festbetriebsmöglichkeit mit einer groben Kostenschätzung von 12 bis 18 Millionen Franken sind wegen der regen Bautätigkeit in der Gemeinde zuerst zu realisieren. «Die Schule und die Vereine haben grosses Interesse an einer solchen Halle», sagt Rötheli. In den nächsten Jahren kämen auch diverse Strassensanierungen inklusive Kanalisationen sowie Heizungsanlagen dazu, die wegen des neuen Energiereglements auf erneuerbar umgestellt werden müssten.

Hoher Steuerfuss schon jetzt

Sie befürchten wegen der Investitionen in den nächsten Jahren das Risiko einer «massiven Überschuldung der Gemeinde». So habe der Gemeinderat bereits selbst angekündigt, dass der Steuerfuss deswegen zeitweise um 5 bis 10 Punkte erhöht werden müsste. «Das macht Wangen weniger attraktiv für Zuzüger», ist Rötheli überzeugt. Bereits jetzt sei die Gemeinde nämlich mit einem Steuerfuss von 119 Prozent über dem kantonalen Durchschnitt von derzeit 116,9 Prozent. Urs Hänggi sagt:

«Wir schaffen all diese Investitionen in unserer finanziellen Lage nicht»,

Bestätigt sehen sie sich auch durch Aussagen des Finanzverwalters, die er an der Gemeinderatssitzung Anfang März gemacht hat. «Wenn wir sagen, wir möchten keine Steuererhöhung, dann bedeutet dies, dass wir ein Fremdkapital von 14 Millionen Franken brauchen. Alle Kennzahlen, welche wir im Leitbild hinterlegt haben, werden missachtet», heisst es im Protokoll. Und: «Wir gehen mit der Finanzierung ans absolute Limit. Es bleibt kein Freiraum für unvorhergesehene Ausgaben.»

In bisheriger Kernzone soll Tempo 30 gelten

Doch noch mehr Sorgen bereiten den drei Herren, die alle bereits im Pensionsalter sind, das geplante Dorfzentrum, das neu auf der Danzmatt mithilfe von Investorengeldern entstehen und Wangen bei Olten gemäss Gemeindepräsidentin Daria Hof nichts kosten soll. Es ist in ihren Augen aus mehreren Gründen ein Projekt, das sehr in Frage gestellt werden muss.

Zum einen würde die bisherige «Kernzone» – wie sie es nennen – an der Dorfstrasse mit Coop-Supermarkt, Post-Filiale, Bank, Gemeindekanzlei, Gastrobetrieben und weiteren Läden konkurriert. Das seien alles Gewerbler, die seit Jahren Steuern in Wangen zahlen, sagen sie. Zum anderen gäbe es mit dem neuen Dorfzentrum wieder mehr Verkehr in Wangen bei Olten, den man mit der neuen Umfahrung ERO eigentlich ausserhalb des Dorfes verbannt haben will.

Ferner befürchten sie, dass weitere «Planungs- und Bautätigkeiten» auf die Gemeinde zukommen, die Kosten verursachen und wiederum eine Steuererhöhung nötig machen könnten. So sind sie der Meinung, dass der Begegnungsbereich und der erwähnte Pavillon für die Vereine im neuen Dorfzentrum kaum ein Investor bezahlen wird. Nicht zuletzt haben sie ein Problem damit, dass das kürzlich mit einer neuen Heizung ausgestattete Gebäude der Bärenzunft – Hänggi und Rötheli gehören zu deren führenden Mitgliedern – dem neuen Dorfzentrum weichen müsste.

Das Bärenzunfthüsli müsste dem neuen Dorfzentrum weichen. Bruno Kissling

«Wenn ein Investor einsteigt, bestimmt dieser, was rentiert und was gebaut wird», sagt René Frankiny. «Ein Zentrum kann man nicht einfach bauen, das muss wachsen», sagt Roland Rötheli. Und Urs Hänggi ergänzt: «An der Dorfstrasse gibt’s bereits jetzt leerstehende Liegenschaften.»

Sie schlagen daher vor, die bestehende Kernzone mit den genannten Geschäften aufzuwerten. Die Durchfahrt soll mit einer Temp-30-Zone, die sich der Kanton neu auch für solche Kantonsstrassen vorstellen kann, unattraktiver gestaltet und den Verkehr auf die Umfahrungsstrasse ERO geleitet werden. Zudem fordern sie die Behörden auf, Kontakt aufzunehmen mit den Liegenschaftsbesitzern an der Dorfstrasse.

«Wir sind überzeugt, dass Freiräume geschaffen werden für zusätzliches Gewerbe oder auch Erneuerungen von bestehenden Einkaufsmöglichkeiten, wenn endlich eine Planungssicherheit über die nächsten Jahrzehnte geschaffen wird und dann auch Bestand hat», schreiben sie in ihrem Argumentarium, das sie interessierten Bürgerinnen und Bürgern zukommen liessen.

Die bisherige Kernzone mit den Läden an der Dorfstrasse soll mit einer Tempo-30-Zone aufgewertet werden. Eine neues Dorfzentrum links der Bahnlinie auf der Danzmatt (links im Bild) braucht es in den Augen der drei Privatpersonen nicht. Bruno Kissling

René Frankiny, Urs Hänggi und Roland Rötheli wollen verhindern, dass mit einem Ja zur neuen Unterführung an der Urne die Weichen für die finanzielle Zukunft Wangens in die falsche Richtung gestellt werden. Denn die Millionen, die für dieses Projekt ausgegeben würden, fehlten in ihren Augen dann für die wichtigeren Investitionen in den Ausbau der Schulinfrastruktur.