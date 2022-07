Eigener Solarstrom für die Schule Kleinwangen in Wangen bei Olten

Wangen bei Olten Aus den Steckdosen der Schule Kleinwangen fliesst jetzt Solarstrom Auf dem Dach der Turnhalle Kleinwangen steht seit kurzem eine Solaranlage. Damit realisiert Wangen bei Olten ein weiteres Projekt seiner Energiestrategie – und profitiert erst noch von günstigen Konditionen. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Gemeinderat Martin Blapp hat bei der Montage der Solaranlage auf dem Turnhallendach mitangepackt. Rahel Künzler

Vor kurzem wurde die alte Gasheizung im Schulhaus Kleinwangen in Wangen bei Olten durch zwei Wärmepumpen ersetzt. Diese beziehen die Energie zum Heizen aus dem Grundwasser; an heissen Sommertagen könnten sie auch kühlen. Der Betrieb der Pumpen benötigt allerdings einiges an Strom.

Aus diesem Grund hat die Schule vergangene Woche eine zweite Neuheit erhalten: Auf dem Flachdach der Turnhalle steht jetzt eine Fotovoltaikanlage. Diese versorgt künftig nicht nur die Wärmepumpen mit grünem Strom. Zumindest während dem Sommerhalbjahr vermag der Solarstrom den gesamten Energiebedarf der Schule abzudecken.

Martin Blapp, Gemeinderat der Grünen in Wangen bei Olten sagt: «Weil in der Schule tagsüber am meisten Strom verbraucht wird, ist hier eine Solaranlage besonders sinnvoll.» Über den Energieverbrauch der Schule ist Blapp bestens informiert. Denn er ist gleichzeitig Co-Geschäftsführer der Solargenossenschaft Solaar, die sich bei der Gemeinde erfolgreich um den Auftrag der Fotovoltaikanlage beworben hat.

Solaranlage ist grösser als geplant ausgefallen

Zuerst die bessere Isolation des Schulgebäudes, dann die Wärmepumpe und nun eine Solaranlage: Dies alles sind Schritte, die sich aus dem sogenannten «Energiereglement» der Gemeinde ableiten. Dieses trat im Dezember 2020 in Kraft und schuf eine verbindliche Grundlage für die Sanierung von Gemeindegebäuden – abgestimmt auf die Energiestrategie 2050 des Bundes.

Das Reglement sieht vor, dass in Neubauten – und falls sinnvoll – in bestehenden Gebäuden zwingend Solarenergie eingebaut wird. Und zwar so viel, dass übers Jahr gesehen mindestens 20 Prozent des gesamten Energieverbrauches gedeckt sind. Die Anlage auf dem Turnhallendach sei sogar noch etwas grösser dimensioniert, so Blapp.

Genossenschaft setzt auf Eigenarbeit bei der Montage

Die Solargenossenschaft konnte das Bauprojekt unter dem festgelegten Budget von 43'000 Franken realisieren. Generell kann sie Solaranlagen günstiger als marktüblich anbieten, weil sie die Auftraggebenden wie auch weitere Genossenschaftsmitglieder bei den Montagearbeiten einspannt.

Das Prinzip: So viele Arbeitsstunden wie bei der Installation der eigenen Solaranlage anfallen, müssen die Auftraggebenden später bei weiteren Projekten der Genossenschaft abarbeiten.

Bei der Solaranlage der Schule Kleinwangen haben jedoch keine Gemeindeangestellten mitgearbeitet, sagt Blapp. In diesem Fall konnten die Kosten so tief gehalten werden, weil die Genossenschaft die Installation auf dem Gemeindegebäude gleichzeitig als Weiterbildungsprojekt für ihre festangestellten Bauleiter und Planer nutzte.

