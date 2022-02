Malima – der Name reicht weit

Mit der Gründung des Vereins Malima im Jahr 2003 erhielt das damals bereits initiierte Entwicklungsprojekt im westafrikanischen Benin auch auf administrativer Ebene eine Struktur. Die Gründerinnen waren Madeleine Hersperger, Elisabeth Tschanz und Margrit Hodonou, deren Ehemann Isidore aus Benin stammt und als Projektleiter wirkt. Der Name Malima hat seinen Ursprung in den Vornamen der Gründerinnen. In Isidore Hodonous Heimatdorf Djohitin wurden in erster Linie Augenoperationen finanziert und Waisenkinder unterstützt. Bis heute ermöglichte Ma­lima 45 Kindern Schulbildung sowie Berufslehre oder Studium. Bis 2019 betrieb der Verein im ehemaligen Restaurant Wachstube an der Wangner Dorfstrasse eine Brockenstube und war an zahlreichen Antiquitätenmärkten in der Schweiz vertreten. Heute stammen die finanziellen Mittel zur Realisierung des Entwicklungsprojekts aus Mitgliederbeiträgen, Spenden und dem Chartestübli, für das laufend «alles Papierige» wie alte Fotos und Rechnungen, alte und neue Ansichts- und Reklamekarten, Fotoalben sowie Münz- oder Briefmarkensammlungen gesucht werden. Die Kontaktperson: Madeleine Hersperger 079 333 78 91.