Wahrzeichen Napoleon, Munzinger und Kommandant Fischer: Als die Oltner Holzbrücke wegen eines drohenden Einmarsches mutwillig abgefackelt wurde Bild: Bruno Kissling Am 4. März 1798 zündeten Berner Truppen den bedeutenden Flussübergang an, weil man der französischen Revolutionsarmee den Einmarsch erschweren wollte. Das Ereignis jährt sich zum 225. Mal. Zeit für eine kleine Rückblende auf die Tage des grossen Brückenbrandes. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Olten und seine Holzbrücke. Was wäre die Stadt nur ohne sie? Sie ist das Wahrzeichen schlechthin. Klar, es gibt auch noch andere Sehenswürdigkeiten. Die Altstadt mit dem Ildefonsturm, die Stadtkirche, die St. Martinskirche. Auf Tripadvisor, einer Internetseite, welche die Sehenswürdigkeiten von Städten nach ihrer Beliebtheit auflistet, steht aber die Holzbrücke mit grossem Abstand auf Platz eins.

Grosse wirtschaftshistorische Bedeutung: Die alte Holzbrücke war früher die «Nabelschnur» der Stadt Olten. Bild: Bruno Kissling

Und fragt man die Oltnerinnen und Oltner nach den Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt, so ist die Holzbrücke selbstverständlich die meistgenannte. Kein Zweifel, die 78 Meter lange Holzkonstruktion über die Aare hinweg gehört zu einem nicht unmerklichen Teil auch zur Identität der Stadtbewohnenden.

Entsprechend gross war auch die Betroffenheit, als die Brücke am 28. März 2018 brannte. Das Feuer ging weit über die vereinzelten Glimmbrände der Vorjahre hinaus. Einige Schaulustige äusserten an diesem Tag gar die Angst, dass die gesamte Brücke den Flammen zum Opfer fallen könnte. Dem Einsatz der Feuerwehr sei Dank, dass es nicht zum Äussersten kam. Dennoch: Das von weggeworfenen Zigaretten verursachte Feuer hatte Schäden in Millionenhöhe zur Folge. Und es rief den Oltnerinnen und Oltnern wieder die Verletzlichkeit ihres Wahrzeichens ins Bewusstsein.

2018 sorgte der Brand der historischen Brücke schweizweit für Schlagzeilen. Bild: Bruno Kissling

In der über 700-jährigen Historie der Holzbrücke gab es unzählige grössere und kleinere Brände. Der bedeutsamste war aber wohl jener vom 4. März 1798. Bei diesem Vorfall kann man gar fast von einem Bürgerkrieg in Olten sprechen. Im Zentrum steht dabei ein Berner, der die Stadt vor den einmarschierenden Franzosen verteidigen sollte, am Ende aber das genaue Gegenteil bewirkte.

Am 4. März 2023 jährt sich der Brückenbrand zum 225. Mal. Doch welche Umstände führten überhaupt dazu? Wie war die Stimmung am Vorabend der Revolution? Und wie verlief die Feuernacht? Wagen wir doch nach einer kurzen Einordnung einen Zeitsprung in die Tage vor dem verheerenden Brand.

Die Schäden nach dem Brand 2018 waren massiv. Bild: Bruno Kissling

Die Franzosen in der Schweiz

Anfang 1798 ist die französische Revolutionsarmee auf Befehl Napoleons schon in einigen Gebieten der alten Eidgenossenschaft vorgerückt und hält sie besetzt. Frankreich will die Schweiz zu einem Satellitenstaat umformen. Sie soll als «Pufferzone» zum verfeindeten Österreich dienen. In der Schweiz sehen aber auch einige Leute die Invasoren als willkommen an. Gerade in den damaligen Untertanengebieten verspricht man sich durch die Revolution ein Ende der alten Patrizier- und Aristokratenherrschaft. Anhänger dieser Revolution sind die sogenannten Patrioten.

Olten ist 1798 Untertan der Solothurner, man wird vom oberen Kantonsteil regiert. Entsprechend gibt es in der etwas über 1000 Einwohner zählenden Stadt viele solcher Patrioten. Bei der Landbevölkerung um Olten sieht es anders aus: Sie ist der Solothurner Regierung treu. Den neuen republikanischen Ideen kann man wenig abgewinnen, sofern man überhaupt mit ihnen in Kontakt kommt.

Frisch nach der abgeschlossenen Restauration 2019 sah man der Brücke die geflickten Stellen gut an. Bild: Remo Fröhlicher

Olten im Winter 1798

Bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres ist die Stimmung in Olten angespannt. In der Silvesternacht und am Sebastianstag kommt es bereits zu Auseinandersetzungen und Schlägereien zwischen Patrioten und Altgesinnten. Einen vorläufigen Höhepunkt erreicht die Stimmung aber am Jahrmarkt vom 29. Januar.

Der von Solothurn eingesetzte Major Glutz, der in Olten für Ruhe sorgen soll, hat alle Hände voll zu tun. An mehreren Orten in der Stadt kocht die Wut über die Patrioten hoch. Mehrfach gelingt es ihm nur knapp, Prügeleien oder Schlimmeres zu verhindern. Am Abend wird sogar das Wirtshaus Halbmond von rund 200 Leuten umstellt. Die Menge wirft mit Steinen die Fenster ein und stört sich an den dort beherbergten französischen Husaren. Dem «Halbmond»-Wirt, einem Patrioten, trachtet man gar nach dem Leben. Wohl nur mit etwas Glück schafft es Glutz, auch diese Meute zu zerstreuen.

Der Tag zeigt: Es brodelt in Olten. Regimetreuen Bauern und Bürgern passt das «aufwieglerische» Verhalten und Bestreben der Patrioten ganz und gar nicht.

Im Februar wird es dem Rat in Solothurn zu viel: Er erlässt die Order, alle Patrioten festzunehmen. Diejenigen aus dem Raum Olten werden in Solothurner Gefängnisse überführt.

Das Bild zeigt Olten um 1795. Entsprechend handelt es sich um die Holzbrücke vor dem Brand. Gabriel Lory der Ältere, Bleistift und Aquarell. Bild: Kaspar Ruoff/Kunstmuseum Olten

Die grosse Feuernacht

Anfang März präsentierte sich die Lage für die Oltner wie folgt: Zwischen Solothurn und dem grossen Bern bestand seit 1789 ein militärischer Verteidigungspakt. Doch das Bündnis ist der französischen Übermacht, die unter General Schauenburg von Basel aus dem Norden vorrückt, nicht gewachsen. Nach mehreren Gefechten gibt die Solothurner Regierung am 3. März auf und kapituliert. Schauenburg installiert eine «Patriotenregierung». Einen Tag später wird auch Bern kapitulieren.

In Olten, wo sich die Solothurner auf den bernischen Rückhalt verlassen, ist der Berner Hauptmann Karl Fischer von Reichenbach mit rund hundert Infanteristen stationiert. Er soll eigentlich für die Ostflanke die festen Aareübergänge sichern, damit die Franzosen den Bernern von dort nicht in den Rücken fallen können. Doch mit dem Einmarsch in Solothurn ist dieser Plan hinfällig. Am 3. März steht die Invasionsarmee bereits in Oensingen.

Kommandant Fischer sieht sich gezwungen, seinen Plan zu ändern. Er begibt sich zusammen mit seien Truppen und führungslosen solothurnischen Milizen auf die rechte Aareseite. Mit dabei auch eine Gruppe Landstürmer – diese Bauern wurden kurz zuvor über entzündete Hochfeuer mobilisiert. Nun will Fischer zusammen mit dieser Verstärkung die Holzbrücke Stück für Stück abtragen, um den Franzosen den Einfall in den Aargau zu erschweren. Der Rest soll angezündet werden, was beim ersten Versuch aber nicht gelingt. Den Landstürmern gefällt das Vorhaben: Sie wollen den verhassten Oltner Patrioten damit eine Lektion erteilen.

Als die Oltner begreifen, was Fischer – der sie ja eigentlich verteidigen sollte – vorhat, versuchen sie, ihn davon abzubringen. Ein Feuer würde die ganze Stadt gefährden, klagen sie. Zudem sei noch weit und breit kein Franzose zu sehen. Doch Fischer ist nicht mehr von seinem Plan abzubringen. Jetzt lässt er sogar Pechkränze auf die Brücke bringen, die das Feuer noch weiter anheizen sollen.

Ausschnitt aus einem Stich von David Herrliberger, 1756: Rechts ist das Torhaus zu sehen, das es seit dem Brand 1798 nicht mehr gibt. Bild: Kunstmuseum Olten

In der Stadt bereitet sich derweil Panik aus: Die Häuser an der Brücke werden evakuiert. Einige Stadtbewohner nehmen sogar eine Flinte zur Hand und beschiessen nun Fischers Truppen, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Der Berner denkt aber nicht daran, aufzuhören. Er lässt zwei sogenannte Kartätschen in Stellung bringen. Mit den beiden Kanonen schiesst er nun zurück, um die «Verteidiger» in der Stadt in Deckung zu zwingen. Und so kommt es, wie es kommen musste.

Feuerlöscheimer der Stadt Olten aus den 1790er Jahren: Auch der sechsjährige Josef Munzinger wird wohl mit einem solchen hantiert haben. Bild: Historisches Museum Olten

Unter dem Kanonenfeuer brennt die alte Holzbrücke am 4. März bis auf die Stützpfeiler ab. Das Feuer greift weiter um sich: Auch die beiden Brückenkopfbauten, die Metzgerei und das Pfarrhaus brennen nieder. Die Stadtbewohnerinnen und -bewohner sind die ganze Nacht hindurch mit Löscharbeiten beschäftigt.

In Reih und Glied stellen sie sich auf und reichen Wassereimer um Wassereimer weiter, um die Stadt zu retten. Auch Frauen und Kinder helfen mit. Eines davon ist der sechsjährige Josef Munzinger. Fünfzig Jahre später wird der Bub übrigens Mitglied des ersten Bundesrats der modernen Schweiz.

Der Brand trifft mitten ins Herz

Nach dem verheerenden Brand sitzt der Schock bei den Oltnerinnen und Oltner tief. Man wurde nicht nur von den ursprünglichen Verteidigern beschossen: Auch von den Dorfbewohnern fühlt man sich verraten. Die ganze Nacht haben sie sturmgeläutet, doch von den Dörflern kam kein einziger, um ihnen bei der Brandbekämpfung zu helfen.

Ein Zeitgenosse schildert: «Diese einzige Nacht vom 4. auf den 5. März erschütterte in Olten die bisherige Achtung und das Zutrauen, welches das alte Regiment genossen hat, sehr stark, und man vergass sich so sehr, dass man offen den Feind herbeiwünschte, damit er uns vor den eigenen Landsleuten errette.»

Genau das geschieht nun auch. Am 6. März gelingt es den Oltnern, Hauptmann Fischer in Gewahrsam zu bringen. Sie zwingen ihn dazu, sein Kommando niederzulegen. Und schon am Tag darauf ist das einst Undenkbare Tatsache: Die Franzosen ziehen feierlich in Olten ein. Eine Oltner Delegation soll ihnen sogar eine Viertelstunde entgegengeritten sein, um den «Erlösern» den trikoloregeschmückten Stadtschlüssel zu überreichen.

Für Hauptmann Fischer endete diese tragische Episode damit, dass er nach Solothurn gebracht wurde und noch bis Ende Mai in Haft blieb. Und für die Oltner?

Natürlich stellten sich die Besatzer nicht als das heraus, was man sich vielleicht erhoffte. Erst als die französische Herrschaft endete, wurde 1803 das Gesuch um eine neue Holzbrücke bewilligt. Und so erstellte Blasius Baltenschwiler bis 1804 das zu grossen Teilen heute noch so bestehende Oltner Wahrzeichen: die Holzbrücke.

Querschnitt der Holzbrücke mit eingefärbten Bauphasen: Die rot markierten Teile stammen noch aus 1803, die graubraun eingefärbten (über der Wasserlinie) stammen von der Sanierung 2019. Kantonale Denkmalpflege Solothurn

Quelle: Der Blick in die Vergangenheit stützt sich und zitiert aus dem Artikel «Stadt und Distrikt Olten in der Helvetik» von Peter Schärer, erschienen im Jahrbuch für Solothurnische Geschichte, Band 52 (1979).

