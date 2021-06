Verzögerungen im Wahlbüro Olten

Wahlen Eineinhalb Stunden nur mit Lochen beschäftigt: Warum die Oltner so lange zum Auszählen ihrer Stimmen brauchten In letzter Zeit hat man in Olten immer lange auf die Resultate der Abstimmungen und Wahlen warten müssen. Wahlbürochef Leander Knapp hat dafür eine Erklärung. Sophie Deck 14.06.2021, 18.50 Uhr

Ein Wahlbüro, in dem Stimmen ausgezählt werden. (Symbolbild) David Egger

Die Oltner Stimmbevölkerung wartete am Sonntag auf die Wahlresultate. Wie alle anderen Gemeinden – jedoch länger. Denn die grösste Stadt im Solothurnischen wurde als letzte Gemeinde im Kanton mit dem Auszählen fertig – mit einem zeitlichen Abstand von knapp zwei Stunden zur zweitletzten Gemeinde.

Dies war bereits am Wahl- und Abstimmungssonntag Anfang März der Fall, als etwa das Kantonsparlament neu bestellt wurde. Damals sorgten IT-Probleme dafür, dass Olten die Ergebnisse erst um 19 Uhr veröffentlichte (wir berichteten).

Grösserer Zeitaufwand wegen alter Maschinen

Doch es gibt noch ein weiteres Problem. «Die Maschinen, die wir zum Auszählen benützen, sind alt und funktionieren nicht mehr richtig», sagt Leander Knapp, Präsident des Wahlbüros, auf Anfrage. Damit meint er Zähl-, Schneid- und Lochmaschinen.

Dies sei schon eine Weile der Fall, werde aber immer auffälliger wegen einer steigenden Stimmbeteiligung und immer mehr Vorlagen pro Abstimmungssonntag in den vergangenen vier Jahren. So habe es das Wahlbüro schon länger nicht mehr geschafft, so schnell zu sein, wie man es sich gewünscht hätte – auch wenn sie nicht immer die Letzten waren.

«Diesen Sonntag fiel eine Zählmaschine ganz aus, die anderen funktionierten nicht richtig», erzählt Knapp.

«Ausserdem haben wir nur eine Lochmaschine. So waren wir am Schluss noch eineinhalb Stunden nur mit Lochen beschäftigt.»

Deshalb hat Knapp am Montag ein Memorandum an den Stadtrat versendet, mit der Bitte, das Problem zur Kenntnis zu nehmen und in neue Maschinen zu investieren.

Kanton: «Wichtiger, dass seriös gezählt wird»

Die Verzögerungen in Olten bei den erwähnten zwei Abstimmungen sind auch dem Kanton aufgefallen. «Wenn der zeitliche Abstand zwischen der zweitletzten und der letzten Gemeinde so gross ist, dann ist es natürlich schon unschön», sagt Staatsschreiber-Stellvertreterin Pascale von Roll. Aber:

«Einer ist immer der letzte. Es ist uns wichtiger, dass seriös gezählt wird. Wir wollen nicht, dass eine Gemeinde pfuscht, weil sie Angst hat, das Schlusslicht zu sein.»

Auch Knapp erwähnt, dass man nicht jede Verzögerung verhindern könne. In seinem Schreiben an den Stadtrat nennt er als Grund für die Verzögerungen auch die Pandemie-Bestimmungen. Mit diesen haben aber die meisten Gemeinden zu kämpfen.

Dazu kommt, dass das Personal im Wahlbüro kürzlich reduziert wurde. Leander Knapp möchte mit der Investition in neue Maschinen aber dort ansetzten, wo man leicht etwas verbessern kann.

«Für uns im Wahlbüro ist das insofern frustrierend, als dass sehr gute Arbeit mit viel Engagement und intensiver Planung geleistet wird und dennoch Verzögerungen entstehen, welche wir nicht direkt beeinflussen können», schreibt er an den Stadtrat. Vielleicht muss Olten also beim nächsten Abstimmungssonntag schon weniger lange warten.