Thomas Marbet will in den Nationalrat 2023

Wahlen 2023 Oltner Stadtpräsident Thomas Marbet will Nationalrat werden Die SP Amtei Olten-Gösgen geht mit zwei Kandidaturen ins Rennen für den Nationalrat. Neben Thomas Marbet tritt auch Gemeindeparlamentarierin Daniela Minikus an. Adrian Kamber 03.02.2023, 05.00 Uhr

Thomas Marbet, Nationalratskandidat, Kantonsrat und Oltner Stadtpräsident. Bruno Kissling

Der seit 2021 amtierende Oltner Stadtpräsident Thomas Marbet will in den Nationalrat. Dies gibt die SP-Stadtpartei anlässlich ihrer Parteiversammlung vom 31. Januar bekannt. Der 55-Jährige war zuvor acht Jahre Vizestadtpräsident und ist seit 2015 Mitglied im Kantonsrat. Im Nationalrat will er eine «starke Stimme für soziale Verantwortung auf Gemeindeebene» sein, wie es in der Mitteilung heisst.

Zudem nominiert die Stadtpartei auch Daniela Minikus. Sie ist Mitglied in der Baukommission und seit 2021 im Gemeindeparlament. Die Partei will mit ihren Kandidaturen den Oltner SP-Nationalratssitz zurückerobern, wie sie schreibt. Die Amtei-Partei wird die definitiven Nominationen am 8. März vornehmen.

Daniela Minikus und Thomas Marbet wollen in den Nationalrat. zvg