Vortragswettbewerb 240 Sekunden wie im Rausch: Oltner holt mit Rede über seinen Vater den ersten Platz bei einem Speaker Slam in Deutschland Bei 7. Internationalen Speaker Slam in Deutschland räumt der Oltner Frederic Kaiser einen Award für die beste Rede ab. Er hat dabei ein besonders emotionales Thema gewählt für seine vierminütige Rede. Denise Donatsch 29.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frederic Kaiser zu seiner Rede: «Ich war sehr nervös, habe mich dann aber fallen lassen und mit dem Publikum verbinden können.» zvg/Dominik Pfau

Ohne ihn zu fragen, meldete Frederic Kaisers Vater seinen Sohn zum 7. Internationalen Speaker Slam im deutschen Mastershausen an. Dies aus dem Grund, weil er an das bis dahin unentdeckte Talent seines Sohnes glaubte. «Ich war schon überrascht und habe mich auch gefragt, was ich da überhaupt soll», bemerkt Kaiser, der seinem Vater für seine Initiative im Nachhinein sehr dankbar ist. Speaker Slam ist ein Vortragsrede-Wettbewerb, bei dem sich Auftretende zu einem Thema, das ihnen am Herzen liegt, sprechen und das Publikum von sich überzeugen müssen.

Der in Olten wohnhafte Verkaufsberater im Bereich der Medizintechnik hat bereits in seiner Vergangenheit die eine oder andere Bühnenerfahrung sammeln können: Er stand etwa für Firmenevents oder Hochzeiten als Schauspieler auf der Bühne. Ebenfalls lebte er seine Lust am Kreativen durch das Produzieren von Filmen aus, in welchen die neusten medizintechnischen Errungenschaften vorgestellt wurden. Ein internationaler Auftritt in dieser Dimension war aber komplett neu für den 38-Jährigen. «Ich habe ein Problem mit Personenkult, ich finde das einfach blöd.» Mit dementsprechend grossem Widerstand sei er darum nach Mastershausen gefahren, da er dem Kult rund um den Hauptinitiator des Slams, Hermann Scherer, kritisch gegenüberstehe. «Für mich ist jeder Mensch gleich viel wert, egal was dieser macht. Jemanden derart aufs Podest zu heben, ist mir fremd.»

Frederic Kaiser zeigt den gewonnenen Award. Hier im Gespräch mit dieser Zeitung. Denise Donatsch

Trotz seiner inneren Widerstände entschied sich Kaiser Mitte September, an den jährlich stattfindenden Event im Bundesland Rheinland-Pfalz zu fahren – zu gross war der Reiz, sein Können als Entertainer in diesem Setting auf die Probe zu stellen. Der unerwartete Erfolg überwältigt ihn auch noch Tage später. «Ich war Nummer 60 von 80 Speakern, was für meine Nerven nicht gerade förderlich war.» Sehr hilfreich sei ein Coach gewesen, der hinter der Bühne den Teilnehmenden geholfen habe, ruhig, aber gleichzeitig fit für den Auftritt zu bleiben. Für seinen gerade einmal vier Minuten andauernde Auftritt, welcher via Livestream auf der ganzen Welt mitverfolgt werden konnte, entschied sich Kaiser für ein persönliches Thema. «In diesen 240 Sekunden ist es die Aufgabe, die Menschen möglichst emotional zu berühren.» Intuitiv habe er darum gewusst, dass dies nur mit einer Rede gelingen werde, die auch seine eigene Gefühlswelt in Wallung bringe.

Frederic Kaiser während seiner vierminütigen Rede. zvg/Dominik Pfau

Deswegen wählte er eines der wichtigsten Erlebnisse seines Lebens: «Die ersten Jahre meines Lebens habe ich mit meiner Mutter verbracht und mir nichts sehnlicher gewünscht, als auch einen Vater zu haben.» Mit sieben Jahren ging sein Wunsch schliesslich in Erfüllung, seine Mutter lernte Kaisers künftigen Papa kennen. «Bei unserer ersten Begegnung habe ich zu meinem Vater hochgeschaut und ihn gefragt: Wirst du jetzt meine Mama heiraten?» Ein Jahr später sei dies denn auch der Fall gewesen, womit sich Kaisers Wunsch erfüllte. Aufgrund dieser bedeutsamen Erfahrungen sei für den mittlerweile zweifachen Vater schnell festgestanden, dass er seine 240 Sekunden diesem Menschen widmen werde, der ihn vom ersten Moment an wie einen eigenen Sohn angenommen habe.

«Geilste Rede, die ich je auf der Bühne gesehen habe»

Den Auftritt erlebte Kaiser in einer Art Rauschzustand, in dem er selbst wieder zum siebenjährigen Kind wurde. «Ich war sehr nervös, habe mich dann aber fallen lassen und mit dem Publikum verbinden können.» Ein magischer Zustand sei in der Halle entstanden. Während bloss vier Minuten habe es praktisch die gesamte Zuhörerschaft vor lauter Emotionen geschüttelt. Dementsprechend positiv sei das Feedback ausgefallen. Hermann Scherer höchstpersönlich gratulierte Kaiser via Sprachnachricht mit den Worten: «Das war die geilste Rede, die ich je auf der Bühne gesehen habe. Ich bin begeistert von dir. Das ist grosses Kino.»

Frederic Kaiser (links) mit Hermann Scherer, dem Initiator des Vortragswettbewerbs. zvg/Dominik Pfau

Trotz dieser Worte voller Lob von einem der führenden Vortragsredner Deutschlands selbst bleibt Kaiser auf dem Teppich. «Ich bin Realist und habe nicht vor, mich in Illusionen zu verlieren.» Dranbleiben wolle er aber dennoch, weshalb er nächstes Jahr im Sommer an einem viertägigen Seminar am «Lee Strasberg Institute», einer Schauspielschule in New York, teilnehmen werde. Und auch für Anfragen von Firmen oder Privatpersonen, die ihn als Speaker buchen möchten, sei er absolut offen.