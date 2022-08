Oltner Schöngrundquartier erhält kein Ruftaxi

Vorstoss «Deutliche Kosten»: Kein Ruftaxi für das Oltner Schöngrundquartier Das Schöngrundquartier ist nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Christine von Arx (SP) fordert nun ein Ruftaxi für Einwohnende. Der Stadtrat will jedoch andere Lösungen prüfen. Lavinia Scioli 12.08.2022, 18.00 Uhr

Das Schöngrundquartier liegt teilweise an steiler Hanglage und ist nicht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Bruno Kissling (Archiv)

Bislang ist das Oltner Schöngrundquartier, welches teilweise an steiler Lage liegt, nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Christine von Arx (SP) sieht entsprechend Handlungsbedarf. In einem Vorstoss macht von Arx dem Stadtrat deshalb den Vorschlag, ein Ruftaxi für «ältere Einwohnerinnen und Einwohner oder anderweitig mobilitätseingeschränkte Personen» anzubieten. Denn ältere Einwohnende würden nur unter «erschwerten Bedingungen» in die Innenstadt gelangen.