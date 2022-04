Vorstoss Darf das Hallenbad des HPSZ Olten für Externe – darunter Rheumakranke und Menschen mit Handicap – geschlossen werden? Kantonsrätin Marianne Wyss kämpft gegen die Schliessung des Hallenbad des Heilpädagogischen Schulzentrums (HPSZ) Olten aus Sicherheitsgründen. Die dortige Infrastruktur, etwa das besonders warme Wasser, sei auch für andere Menschen hilfreich. Urs Huber Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Hallenbad des Heilpädagogischen Schulzentrums HPSZ Olten an der Aarauerstrasse mit senkbarem Bassinboden und einer Wassertemperatur von 34 Grad. Bruno Kissling

«Kann das Hallenbad des HPSZ Olten, das aus Steuergeldern bezahlt wurde, für externe Nutzer und Nutzerinnen, Mieterinnen und Mieter geschlossen werden?» Genau eine jener Fragestellungen, welche Marianne Wyss, SP-Kantonsrätin aus Trimbach, in ihrem Vorstoss an den Regierungsrat formuliert hat. «Ich frage mich: Geht das wirklich?», sagt Marianne Wyss.

Marianne Wyss. Zvg

Nützlich für nachschulischen Aktivitäten

Natürlich ist die Frage rhetorischer Art. Denn, wie die Kantonsrätin zu verstehen gibt, sei die «aktuelle Situation, nicht nur aus meiner Sicht, absolut nicht befriedigend». Grund: «Die Infrastruktur des Hallenbads bei der HPSZ Olten wäre absolut brauchbar für die ausserschulische Nutzung.»

Nur, was den speziellen Reiz der Anlage ausmacht, erschliesst sich Aussenstehenden vielleicht nicht so leicht. Aber im fraglichen Hallenbad lässt sich die Wassertiefe flexibel einstellen und die Wassertemperatur liegt mit deutlich über 30 Grad über jenen in üblichen Hallenbädern. Balsam für die Nutzenden. Aber: Seit August 2021 können Externe davon nicht mehr profitieren.

Langjährige Gäste wie Procap vor die Tür gesetzte

Sie erhielten im Sommer 2021 die Mitteilung, das Hallenbad werde jetzt durch eine externe Firma betreut. Damit liege die Gesamtverantwortung nicht mehr beim internen Hausdienst. Deshalb könne das Bad auch nicht mehr an externe Nutzende vermietet werden. Die Sicherheit ausserhalb der regulären Schulzeit sei nicht mehr gewährleistet.

Neben der Rheumaliga, der Herzrehabilitationsgruppe, der solothurnischen Diabetes Gesellschaft und einem Babyschwimmen gehörte auch Procap mit aktuell 26 Teilnehmenden zu den wöchentlich Nutzenden. «Eine angenehme Wassertemperatur verleitet unsere Teilnehmenden zum längeren Verbleib im Wasser», so eine Sprecherin von Procap auf Anfrage. Dieser ermögliche ein zielgerichteteres Bewegungstraining und die flexibel einstellbare Wassertiefe helfe jeweils bei spezifischen Übungen.

Für Procap ist die Situation insofern ungünstig, als dass keine wirkliche Alternative zum Hallenbad der HPSZ gefunden werden konnte. Das Bad in Wangen bei Olten etwa sei eher zu klein und das Wasser zu kalt. Bad Ramsach sei allenfalls eine Möglichkeit, wenn auch viel aufwendiger zu erreichen. Zudem würden sich dort ruhesuchende Badegäste vom Lärm der Teilnehmenden von Procap mitunter gestört fühlen. Das sei zum Teil verständlich.

Der grösste Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz erhofft sich jetzt von Wyss’ Vorstoss das Ende der Ungewissheit und geht davon aus, dass sich in naher Zukunft eine Lösung hinsichtlich der geforderte Sicherheitsmassnahmen nach Schulschluss ergibt.

Mit rund 220 Teilnehmenden nahm auch die Rheumaliga das Hallenbad wöchentlich mit 15 Lektionen in Anspruch, die wohl grösste externe Nutzerin.

Das neue Regime stösst sauer auf

«Für uns ist die aktuelle Regelung nicht so richtig nachvollziehbar», meint Dorothea Arnold von der Geschäftsstelle in Solothurn. Warmes Wasser sei sehr wohltuend für Rheumakranke. Und wer bis zu den Schultern im Wasser steht, dies weiss man, der wiegt nur noch rund 10 Prozent des eigentlichen Körpergewichts.

«So kommt es zu einer wesentlichen Entlastung der Gelenke»,

sagt Arnold. Die unter dieser Erleichterung ausgeführten Übungen ermöglichen eine schonende Mobilisierung und die Bewegungserhaltung der Gelenke; wichtig für die Betroffenen.

An Alternativen zum Standort Olten aber fehlt es auch der Rheumaliga. So setzt man spätestens per Mitte August 2022 auf eine Wiederaufnahme der Aktivitäten an alter Stelle. Von der Antwort des Regierungsrates gibt man sich derweil eher enttäuscht.

«Mir fehlt darin eben der zeitliche Horizont»,

so Dorothea Arnold.

Tatsächlich spricht die Regierung in ihrer Antwort auf Wyss’ Vorstoss davon, die Departemente Bau und Justiz sowie Bildung und Kultur mit Abklärungen beauftragt zu haben: Nämlich unter welchen Bedingungen und finanziellen Folgen für die Benutzenden das Bad künftig wieder öffentlich vermietet werden kann. Allerdings ohne Angabe von Fristen.

Auf die von Wyss gestellte Eingangsfrage geht der Regierungsrat in seiner Antwort wenigstens indirekt ein. «Das Hallenbad der HPSZ Olten wurde ursprünglich als Therapiebad für die Schülerinnen und Schüler gebaut.» Und: Mehrere Indizien würden darauf schliessen lassen, dieses sei ausschliesslich für den internen Gebrauch gebaut worden.

