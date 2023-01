Oltner Stadtrat soll Veloverkehr in der Hautpgasse möglich machen

Vorstoss Altstadt für Fuss- und Veloverkehr gleichzeitig: Olten soll sich ein Beispiel an andern Städten nehmen Ein Auftrag verlangt, die Oltner Altstadt für den Veloverkehr zu öffnen. Die Initianten wollen damit die Sicherheit für den Zweiradverkehr stärken. Und wie steht es dabei um jene des Fussverkehrs? Urs Huber Jetzt kommentieren 10.01.2023, 16.58 Uhr

Soll nach Möglichkeit geändert werden, ist derzeit aber noch verboten: Velofahrende am Stalden in der Hauptgasse. Bruno Kissling

Mischzonen für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Radfahrende bedürfen offenkundig zusehend einer Regelung. Das ist auch in Olten nicht anders. Bereits in seiner Novembersitzung hat das Gemeindeparlament einen als dringlich eingereichten überparteilichen Auftrag abgelehnt. Dieser hätte das Velofahren in der Winkelunterführung im Schritttempo möglich machen sollen. Nun liegt ein weiterer Auftrag mit ähnlicher Zielvorstellung vor.

Der Auftrag vom 13. November 2022, ausgehend von den Erstunterzeichnerinnen Yael Schindler Wildhaber und Manuela Höfler (beide Grüne), lädt den Stadtrat ein zu prüfen, wie in der Altstadt eine Mischzone für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Radfahrende eingerichtet werden kann.

Masterplan Velo als Ankerpunkt

In ihrer Begründung führen die beiden an, die Stadt arbeite derzeit an einem Masterplan Velo, welcher das Velofahren in Olten sicher und komfortabel machen soll. «Dabei sollen ermittelte Sofortmassnahmen soweit möglich kurzfristig realisiert werden», so ein Zitat aus dem Auftrag.

Die Fahrerlaubnis für Velofahrende, in der Altstadt im Schritttempo verkehren zu können, würde gemäss Auftrag genau dieser Zielsetzung entsprechen. Die jetzige Wegführung über den Klosterplatz sei vor allem für Kinder mit grossen Gefahren verbunden. Die Strecke durch die Altstadt wäre für Velofahrende somit «ein Element für eine sichere Stadtseitenverbindung». Zudem würde der direkte Zugang mit dem Velo zum Gewerbe in der Altstadt ermöglicht.

In diversen andern Städten umgesetzt

Im Weiteren, so argumentieren die Initiantinnen, sei das Velofahren im Schritttempo in Teilen der Fussgängerzonen anderer Städte erlaubt und ausgeschildert. Der Fussverkehr habe dabei immer Vortritt.

Am Zauberwort «Schritttempo» hatten sich die Geister im Gemeindeparlament schon geschieden. Unter anderem wurde moniert, viele Fussgängerinnen und Fussgänger hätten schon jetzt Angst vor zu schnell fahrenden Velos. Und Schritttempo, so war hinter vorgehaltener Hand zu vernehmen, fahre sowieso niemand auf dem Velo.

Eine Gesamtschau vor Augen haben

In seiner Antwort hält der Stadtrat fest, zurzeit würden verschiedene Vorstösse vorliegen, welche die Veloführung in der Innenstadt betreffen. Gleichzeitig würden die Arbeiten am Masterplan Velo umgesetzt. «Es macht daher Sinn, die einzelnen Anliegen nicht isoliert, sondern im Rahmen einer Gesamtsicht zu behandeln, die auch die Interessen der Fussgängerinnen und Fussgänger berücksichtigt», so Stadtpräsident Thomas Marbet.

Dabei werde sich auch herausstellen, ob sich die aufgeführten Beispiele aus anderen Städten mit den lokalen Gegebenheiten in Olten – wie zum Beispiel dem grossen Gefälle am Stalden in der Hauptgasse – vergleichen liessen.

Vorstoss soll erheblich erklärt werden

Demzufolge ist der Stadtrat bereit, das Anliegen im Rahmen des Masterplans Velo zu prüfen. Er empfiehlt dem Gemeindeparlament, den Vorstoss für erheblich zu erklären.

Was es im Mischverkehr zu berücksichtigen gilt? In einer Studie von Pro Velo Schweiz und Fussverkehr Schweiz aus dem Jahr 2007 wird unter anderem festgehalten, eine gemeinsame Führung des Fuss- und Veloverkehrs sei nur an Orten sinnvoll, «wo die bestehenden Wegbreiten und Frequenzen nicht zu einer übermässigen Zahl von aktiven Interaktionen (Ausweichen, Stoppen) von Zufussgehenden und Velofahrenden führen».

Die Studie verweist auch auf die Tempi. «Die Geschwindigkeit der Velos muss niedrig gehalten werden können.» So etwa sollten gemeinsame Flächen kein Längsgefälle aufweisen. Ein Umstand, den Marbet mit Hinweis auf den Stalden andeutet.

Bei unübersichtlichen und gefährlichen Stellen müsse zudem bei der Planung «mit besonderer Sorgfalt» vorgegangen werden, heisst es in der Studie weiter. Und: Mit gestalterischen Mitteln könnten gemeinsame Flächen konfliktarm organisiert werden. «So kann der Einsatz verschiedener Beläge lenkend auf den Veloverkehr wirken, da in der Regel diejenige Fläche gesucht wird, die den geringsten Rollwiderstand aufweist.» Gepflasterte Bereiche etwa würden den Fussgängervortritt visuell unterstützen.

