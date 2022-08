Vorkehrungen Der Fahrplan für den Oltner Ländiweg stimmt – der fürs dortige Mikroklima auch? Acht Baumgruppen sollen an der Oltner Passage zwischen Bahnhofterrasse und Holzbrücke als Hitzeschild und Schattenspender wirken. Urs Huber Jetzt kommentieren 11.08.2022, 17.30 Uhr

Jetzt noch Baustelle, aber in vier Monaten ist die Attraktivierung des Oltner Ländiweges abgeschlossen. Bruno Kissling

Alles perfekt am Ländiweg in Olten: Weder befindet sich die Baustelle in Verzug, noch droht das Projekt finanziell aus dem Ruder zu laufen. Das Parlament hatte für die Attraktivierung des gut begangenen Weges 3,88 Mio. Franken bewilligt. Die städtische Baudirektion hat auf Anfrage bestätigt, der terminliche und finanzielle Fahrplan werde eingehalten.

Das heisst konkret: Der Weg kann nach einer Bauzeit von knapp elf Monaten im kommenden Spätherbst seiner Bestimmung übergeben werden.

Gibts ausreichend Schatten für heisse Sommertage?

Was in Tagen wie diesen besonders interessiert: Gibts am Ländiweg auch ausreichend Schattenplätze? Urs Kissling, Leiter des städtischen Tiefbauamtes, meint auf Anfrage: «Die Frage der möglichen Temperaturen im Sommer dort war schon im Vorfeld des Projektes dringliches Thema.»

Auf der ganzen Länge des Ländiweges sind darum je acht Baumgruben vorgesehen, in denen Grünbepflanzungen auf einer Fläche von jeweils 16 Quadratmetern mit einer Tiefe von mindestens 1,5 Metern vorgesehen sind. Gemäss Kissling werden die Bäume mit einer ausladenden Krone eine Höhe von 3 bis 4 Metern erreichen. «Die Bäume sind, im Gegensatz zu jenen droben auf dem Bahnhofquai, zwar weniger hoch, dafür voluminöser», so Kissling weiter. Was so viel heisst wie: schattenspendender.

Glacévelo, Buvette oder gar anderes

Für das Mikroklima am Ländiweg ist also vorgesorgt. Noch offen dagegen ist die Bespielung des eigentlichen Geländes zwischen Bahnhofterrasse und Holzbrücke. Wie Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage erklärt, hätten sich drei Anbieter dafür interessiert, den Ländiweg mit Konsumationsangeboten zu bereichern. Dietler sagt:

«Es ist für alle Beteiligten nicht einfach, einen guten Mix auf dem Gelände anzusiedeln, welcher den beiden Aufgaben gerecht wird.»

Zum einen nämlich soll die Passage für den Langsamverkehr offen stehen, zum andern aber auch eine gewisse Verweilqualität aufweisen. «Derzeit laufen Gespräche zwischen der Verwaltung und den interessierten Parteien», so der Stadtschreiber weiter. Frühestens Ende August könnte der Entscheid fallen, wem die Belebung der Passage anvertraut wird.

Grössere Gastroangebote hat der Stadtrat im Grundsatz bereits zu Beginn des Projektes ausgeschlossen, da diese den freien Verkehrsfluss behindern könnten. Ein, zwei Buvetten in Ergänzung zu flexiblen Angeboten wie etwa einem Glacevelo liegen gemäss Stadtrat aber allemal drin, weil er auch für einen lebendigen Ländiweg eintritt. Inwieweit noch andere Ideen zur Bereicherung des Weges vorliegen, ist offen.

Offen ist auch, ob das Verweilangebot lediglich auf das Sommerhalbjahr beschränkt bleibt. «Das ist sicher abhängig vom Angebot und von der Wirtschaftlichkeit grundsätzlich», weiss Dietler. Die Stadt sei sich bewusst, dass die potenziellen Betreiber auch kommerzielle Überlegungen anzustellen hätten.

Anschubfinanzierung ist keine vorgesehen

Dem Vorhaben eines belebten und dennoch durchgängigen Ländiwegs haftet etwas durchaus Pionierhaftes an. Auch behaftete mit einem gewissen unternehmerischen Risiko für die Betreiber. Eine Anschubfinanzierung von Seiten der Stadt jedenfalls ist keine vorgesehen, wie Dietler weiter erklärt. Für einen gewissen Spielraum würden allenfalls die anfallenden Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Raumes sorgen.

