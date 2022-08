Kunstmuseum Olten: Das müssen Sie zur Volksabstimmung wissen

Am 25. September Soll das neue Kunstmuseum Olten inklusive Wohn- und Geschäftshaus an der Kirchgasse weitergeplant werden? Das müssen Sie zur Volksabstimmung wissen Die Stadt Olten soll ein neues Kunstmuseum erhalten. Zudem soll der bisherige Standort der Institution in ein Wohn- und Geschäftshaus umgebaut werden. Am 25. September entscheidet die Oltner Stimmbevölkerung über den Projektierungskredit – hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage. Fabian Muster Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Haus der Fotografie (ex-Naturmuseum) neben dem Kunstmuseum (rechts) in der Kirchgasse in Olten. Patrick Lüthy

Die beiden bürgerlichen Parteien FDP und SVP haben erfolgreich das Referendum gegen den Gemeindeparlamentsentscheid von Ende Juni ergriffen: 538 gültige Unterschriften von 400 benötigten wurden gesammelt. Nun kommt die Vorlage zum Kunstmuseum Olten an die Urne.

Die Oltnerinnen und Oltner entscheiden an der Urne über den Projektierungskredit in Höhe von 2,5 Millionen Franken. Mit diesem Geld soll das neue Kunstmuseum und das angedachte Wohn- und Geschäftshaus an der Kirchgasse 8, dem jetzigen Standort der Institution, bis zur Baureife geplant werden. Das heisst, aus dem bisherigen Grobprojekt mit einer Kostengenauigkeit von +/- 20 Prozent soll ein Bauprojekt mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10 Prozent entstehen.

Derzeit gibt es erst eine Kostenschätzung von 13,7 Millionen Franken für das neue Kunstmuseum und 9,1 Millionen für das Wohn- und Geschäftshaus, was einem Total von 22,8 Millionen entspricht. Aber: Das Projekt könnte wegen der erwähnten Kostenungenauigkeit dereinst auch 20 Prozent mehr, also bis zu 27,4 Millionen kosten; entsprechend aber auch 20 Prozent weniger, also 18,2 Millionen.

Erst bei einem Volks-Ja am 25. September wird das bestehende Siegerprojekt «Vedo dove devo» des Architekturteams aus Basel und der Landschaftsarchitekten aus Zürich stärker ausgearbeitet und die Detailplanungen auch für das geplante Wohn- und Geschäftshaus vorgenommen.

Laut Zeitplan würde das Gemeindeparlament im September 2023 über den Baukredit für beide Projekte entscheiden; die obligatorische Volksabstimmung wäre Stand jetzt für den November 2023 terminiert. Sagt der Souverän auch zum Baukredit Ja, wäre die Realisierung des neuen Kunstmuseums sowie der Umbau der Kirchgasse 8 zu einem Wohn- und Geschäftshaus ab Mitte 2024 vorgesehen; die Inbetriebnahme ab Anfang 2026.

Visualisierung Zvg/Filippo Bolognese Images

Das ist die grosse Frage, die je nach politischer Sichtweise unterschiedlich beantwortet werden kann. Grundsätzlich hätte die Stadt Olten mit der Kirchgasse 8 und 10 immer noch zwei Liegenschaften mitten in der Innenstadt, die stark sanierungsbedürftig sind und nicht weiterentwickelt werden können. Auch das Kunstmuseum als Institution mit seiner Sammlung bestünde weiterhin.

Stadtpräsident Thomas Marbet. Bruno Kissling

Aus Sicht des Stadtpräsidenten Thomas Marbet würde ein Volksnein das Kunstmuseum nicht infrage stellen. «Es geht um einen Planungskredit. Der Stadtrat hat keinen Auftrag erhalten, das Kunstmuseum abzuschaffen.» Er habe bisher auch niemanden gehört, der kein Kunstmuseum wolle, sagt Marbet. Die Planungen für den Werterhalt der beiden Gebäude würden allerdings wieder von vorne beginnen. Das Gemeindeparlament hat für die Machbarkeit, das Betriebskonzept sowie den Architektur- und Investorenwettbewerb bisher eine halbe Million Franken bewilligt. Dieses Budget wurde laut der Baudirektion noch nicht ausgeschöpft.

Es könnte sein, dass sich ein Teil der Gegnerschaft des bisherigen Projektierungskredits auch gegen das Kunstmuseum an sich wendet. Sie könnten mit gutem Recht argumentieren, dass gewisse Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein Nein in die Urne gelegt haben, weil sie grundsätzlich kein Kunstmuseum wollen. Ein Vorstoss zur Abschaffung der 120 Jahre alten Institution im Gemeindeparlament könnte folgen; eventuell gepaart mit der Idee, das Haus für Fotografie, das derzeit im ehemaligen Naturmuseum als Zwischennutzung untergebracht ist, von der Stadt aus zu institutionalisieren, auszubauen und stärker finanziell zu unterstützen.

Das Kunstmuseum mit seiner Sammlung existiert bereits seit 120 Jahren. Bruno Kissling

Ein anderer Teil der Gegnerschaft würde wahrscheinlich Vorschläge bringen, wie ein neues Kunstmuseum aussehen könnte, um das touristische Potenzial stärker zu fördern, wie es etwa Region-Olten-Tourismuschef Deny Sonderegger in seinem Meinungsbeitrag verlangt. Eventuell erweitert mit der Idee, ein Haus der Künste zu prüfen, in dem unterschiedliche Vereine und Institutionen ihre Ausstellungen realisieren könnten – nicht nur das Kunstmuseum und seine Sammlung. Der Verein International Photo Festival Olten, der derzeit das Haus der Fotografie betreibt, hätte in einem solchen Konzept ebenso Platz wie junge Kunstschaffende oder private Galerien.

Zudem dürfte auch der Standort des Kunstmuseums wieder zur Debatte stehen: Soll ein neues Kunstmuseum an einem so zentralen Ort in der Kirchgasse stehen oder könnte die Stadt Olten mit einem Bau in Bahnhofsnähe oder auf der rechten Aareseite nicht auch frische Impulse für solche Quartiere setzen?

Mit anderen Worten: Die Diskussionen um das Kunstmuseum würde wieder von vorne beginnen – auch grundsätzliche um dessen Existenz. Wie lange der Kunstmuseums-Betrieb nach einem Volksnein im maroden heutigen Gebäude noch aufrechterhalten werden könnte, ist unklar.

Es ist bei Grossprojekten üblich, dass der Projektierungskredit, um ein Vorhaben detailliert zu planen, rund 10 Prozent des Baukredits ausmacht; im jetzigen Fall sind es 11 Prozent – derzeit betragen die Grobkosten für das neue Kunstmuseum plus das Wohn- und Geschäftshaus wie erwähnt 22,8 Millionen Franken.

Neben der Stadthalle entsteht die neue Schulanlage Kleinholz. Patrick Lüthy

Die Projektierungskredite der vergangenen beiden Grossprojekte der Stadt Olten waren ähnlich hoch, der prozentuale Anteil an den Gesamtkosten einmal tiefer und einmal höher: Für die neue Schulanlage Kleinholz kosteten die Planungen 2,22 Millionen, was 8,8 Prozent der Gesamtkosten ausmachte (der Baukredit selbst schlug mit 39,8 Millionen zu Buche); bei den Planungen für den neuen Bahnhofplatz hat das Gemeindeparlament im September 2020 2,7 Millionen Franken bewilligt, was 11,3 Prozent an den Gesamtkosten ausmacht (der Anteil der Stadt Olten am Bauprojekt liegt derzeit bei 23,9 Millionen).

Baudirektionsleiter Kurt Schneider erklärt, dass der Aufwand höher ist für die Projektierung für einen Umbau respektive die Ergänzung bereits bestehender Gebäude wie dem neuen Kunstmuseum sowie dem Wohn- und Geschäftshaus mit verschieden Grössen und Räumen; dies etwa im Vergleich zu einem Schulhaus, das auf der grünen Wiese mit relativ einfachen und repetitiven Grundrissen neu gebaut werden kann.

Der bisherige Standort an der Kirchgasse 8 weist einen dringenden Sanierungsbedarf auf: Das Haus hat keinen Lift, die Räume sind zu wenig hoch und die Tragfähigkeit der Böden ist nicht mehr gegeben, wie eine Zustandsanalyse ergeben hat. Das Gebäude, das nur unter Ensembleschutz steht, könnte aufgrund der zahlreichen Abweichungen vom Ursprungszustand laut der Altstadtkommission und der kantonalen Denkmalpflege sogar ganz abgerissen und neu gebaut werden.

Das ehemalige Naturmuseumsgebäude an der Kirchgasse 10 hingegen – das erste Schulhaus der Stadt – steht unter kantonalem Denkmalschutz und die Bausubstanz ist intakt; Eingriffe etwa in die Raumhöhen sind nicht zugelassen. Wegen der emotionalen Bindung und seiner Repräsentativität als Monumentalbau an zentraler Lage eigne sich die Liegenschaft, weiterhin von der Stadt genutzt und nicht an Dritte verkauft zu werden, argumentiert der Stadtrat.

Zudem habe das Gebäude für einen Museumsbetrieb gute Voraussetzungen mit hohen, aber unterschiedlich grossen Räumen, die mit einem Anbau Richtung Platz der Begegnung zusätzlich ergänzt werden können. Daher hat die Oltner Regierung sich für einen Umzug des Kunstmuseums an die Kirchgasse 10 entschieden. Die Ausstellungsfläche bleibt etwa gleich gross, die Nutzfläche vergrössert sich um rund 20 Prozent, weil Depot, Materialraum und Werkstatt neu im gleichen Gebäude untergebracht wären. Der Betrieb als Ganzes soll aber quantitativ nicht wachsen.

Für das neue Kunstmuseum hat das Gemeindeparlament zudem auf Antrag der FDP ein Kostendach von 14 Millionen Franken beschlossen. Aus diesem Grund wurde das Siegerprojekt bereits überarbeitet: Es wird auf das zweite Untergeschoss und auf die vollständige Unterkellerung des bestehenden Gebäudes verzichtet, um die Vorgabe einhalten zu können. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist in diesem Betrag die derzeit hohe Teuerung.

Stadtbaumeister Schneider sagt auf Anfrage, dass bei einer strengen Auslegung des Kostendachs das Projekt weiter reduziert werden müsste. Es wäre aber auch möglich, die Bauteuerung auf die 14 Millionen dazu zu schlagen; darüber werde das Parlament und die Stimmbevölkerung später mit dem Baukredit entscheiden. Abgewartet werden müsste aber sowieso, wie sich die Teuerung bis zur Vorlage des Baukredits entwickle.

Der Stadtrat hatte ursprünglich die Idee, die Liegenschaft an der Kirchgasse 8 im Baurecht an einen Investor abzugeben, der im Parterre mit der Fensterfront eine öffentliche Nutzung wie Gastro oder Detailhandel sowie in den oberen Geschossen Büros (1. Stock) und Wohnungen (weitere Stockwerke) entwickelt. Von den 38 Interessenten reichte allerdings kein einziger ein Angebot ein; so kam der Stadtrat Mitte Mai auf seinen Entscheid zurück und will das Gebäude, bei dem ebenfalls ein Anbau vorgesehen ist, nun selbst entwickeln. Der Nachteil: Die Stadt muss nun selbst Geld für die Investition in die Finger nehmen. Der Vorteil: Es ist eine optimale Koordination mit dem Projekt neues Kunstmuseum möglich.

Das Gebäude des Kunstmuseums Olten ist in einem schlechten baulichen Zustand. Bruno Kissling

Zudem schafft die Stadt mit der strikten Trennung zwischen den beiden Gebäuden an der Kirchgasse 8 und 10 die Voraussetzung dafür, dass die sanierte Liegenschaft dereinst auch verkauft werden könnte, falls die Politik dies so möchte. Bisher sind die beiden Gebäude nämlich verflochten, weil das Kunstmuseum vier Räume des ehemaligen Naturmuseums nutzt.

Die definitive Nutzung im Erdgeschoss ist noch nicht bestimmt und soll mithilfe spezialisierter Immobilienentwickler festgelegt werden. Das Angebot solle bestmöglich auf die Nachfrage und die Wirtschaftlichkeit abgestimmt werden, heisst es. Die Weiterentwicklung der Liegenschaft an der Kirchgasse 8 ist aber nur möglich, wenn das Kunstmuseum ins Nachbarhaus Nummer 10 zieht.

Das Haus der Fotografie setzt mit seinen Ausstellungen immer wieder für Aufsehen: Zuletzt mit den Fotos des Schweizer Marlboro-Werbefotografen Hannes Schmid. Bruno Kissling

Der Stadtrat hat im ersten Halbjahr 2022 den Vertrag für die Zwischennutzung des ehemaligen Naturmuseumsgebäude mit dem Verein International Photo Festival bis Ende 2023 verlängert. Bis dann überlässt die Stadt Olten das Gebäude an der Kirchgasse 10 dem Verein kostenlos. Danach müsste eine andere Lösung her, weil das Kunstmuseum zügeln soll.

Eine konkrete Alternative sei aber noch nicht spruchreif, sagt Christoph Zehnder. Man sei aber mit der Stadt, aber auch mit anderen Partnern im Gespräch über mögliche Liegenschaften, die infrage kämen. Zur Abstimmung über den Projektierungskredit will sich Zehnder nicht äussern. Er unterstreicht aber, dass Olten seiner Ansicht nach ein Kunstmuseum brauche.

Im Gemeindeparlament Ende Juni hat das Mitte-links-Bündnis aus SP/Junge SP, Olten jetzt!, Grüne sowie die Fraktion Mitte/GLP/EVP die beiden bürgerlichen Parteien FDP und SVP überstimmt; der Entscheid fiel mit 25 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die weitere Projektierung. Die Befürworterschaft hat inzwischen ein Pro-Komitee gegründet mit bekannten Persönlichkeiten wie den beiden alt Regierungsräten Walter Straumann (CVP) und Peter Gomm (SP) im Kernteam sowie weiteren Personen aus Politik, Wirtschaft und Kultur aus der Region Olten.

Das Kunstmuseum habe heute schon eine überregionale Bedeutung und Ausstrahlungskraft und ein Umzug mit Neubau würde die die Innenstadt aufwerten, wird argumentiert. Zudem sei das Kunstmuseum eine Plattform für regionale Kunstschaffende und ein Ort der Begegnung für die Bevölkerung.

Die beiden bürgerlichen Parteien FDP und SVP, die zusammen mit dem früheren SVP-Kantonsrat Rolf Sommer erfolgreich das Referendum zustande brachten, kämpfen gegen die weitere Projektierung. Sie wollen verhindern, dass weitere 2,5 Millionen Franken für die Planung ausgegeben werden für ein Projekt, das in ihren Augen neu aufgegleist werden müsste – vorausgesetzt, die Stadt Olten unterhält überhaupt weiterhin ein Kunstmuseum.

