Volksabstimmung: Oltner FDP-Stadtrat schert bei Steuerfrage aus

Volksabstimmung Oltner Stadtrat ist sich bei Budget 2022 uneins: FDPler Benvenuto Savoldelli will Firmensteuern nicht um 10 Punkte erhöhen Die Oltner Regierung hat nur mehrheitlich fürs Budget 2022 inklusive Steuererhöhung gestimmt: FDP-Stadtrat und Finanzdirektor Benvenuto Savoldelli schert aus und hält Anstieg des juristischen Steuerfusses auf 118 Prozent für zu hoch. Fabian Muster Jetzt kommentieren 17.01.2022, 19.04 Uhr

Benvenuto Savoldelli ist gegen die Steuererhöhung für Firmen von 10 Punkten. Bruno Kissling

Die am 13. Februar anstehende Volksabstimmung übers Budget 2022 inklusive Steuererhöhung war am Montagmorgen bei der traditionellen Jahresmedienkonferenz des Stadtrats allgegenwärtig: Mehrere Projekte werden deshalb verzögert (siehe Box ganz unten). Inhaltlich hat Stadtpräsident Thomas Marbet aber nur kurz unter «Generelle Ziele» über den Urnengang gesprochen: Es sei für den Stadtrat wichtig, die Budgetblockade zu überwinden.

«Die Bevölkerung will ein attraktiveres Angebot, weil dies die Stadt ebenfalls attraktiver macht.»

Auf Nachfrage ergänzte er, dass es für den Stadtrat wichtig sei, möglichst rasch ein rechtskräftiges Budget 2022 zu haben. Falls die Stimmbevölkerung an der Urne Ja sagt, ist das Budget nach einer kurzen Einsprachefrist Mitte Februar bereits rechtskräftig. Ob der Stadtrat in corpore selbst nochmals vor die Medien tritt – wie beim letzten Budgetreferendum vor drei Jahren, konnte Marbet gestern nicht sagen.

Wieso es vielleicht nicht klappt mit dem Gang vor die Medien: Der Stadtrat ist sich uneins übers Budget 2022, vor allem über die vom Gemeindeparlament anders gewichtete Steuererhöhung. Statt je 4 Punkte mehr für Privatpersonen und Firmen wie vom Stadtrat ursprünglich vorgeschlagen, sollen der Steuerfuss für natürliche Personen nur 2 Punkte auf 110, derjenige für juristische Personen aber gleich um 10 Punkte auf 118 Prozent erhöht werden.

Das bedeutet eine ungleich stärkere finanzielle Belastung für die Firmen: Sie würden insgesamt 1,55 Millionen Franken mehr zahlen, die Privatpersonen nur 950'000 Franken. Notabene: Rund 80 Prozent der Steuereinnahmen von insgesamt 73 Millionen stammen von Privatpersonen, nur knapp 20 Prozent von Firmen (Stand 2020).

Neues Rekordhoch bei Zahl ansässiger Unternehmen

Die Oltner Regierung hat sich daher nur «mehrheitlich für eine Annahme des vorliegenden Budgets 2022 ausgesprochen», wie in einer Mitteilung der Stadtkanzlei von Mitte Dezember steht. Im fünfköpfigen Stadtrat ist Finanzdirektor Benvenuto Savoldelli der einzige bürgerliche Vertreter. Das FDP-Mitglied kann sich nicht anfreunden mit einer Erhöhung des juristischen Steuerfusses gleich um 10 Punkte.

«Das tönt nach wahnsinnig viel und ist ein schlechtes Zeichen nach aussen.»

Derzeit würden immer wieder Topfirmen nach Olten zügeln, einige davon überlegen sich laut Savoldelli sogar, ihren Hauptsitz in die Stadt zu verlegen. Er erwähnt als Beispiel eine Firma aus dem Kanton Zug. «Das zeigt, das unser derzeitiges steuerliches Umfeld konkurrenzfähig ist.» Als weitere Pluspunkte nennt er die verkehrstechnisch günstige Lage und Büromieten, die noch bezahlbar seien.

Ein Stadtrat schert in der Steuerfrage aus (von links): Nils Löffel, Thomas Marbet, Marion Rauber, Benvenuto Savoldelli und Raphael Schär-Sommer. Bruno Kissling

Derzeit zählt die Stadt Olten so viele Firmen wie noch nie. «Die Anzahl der juristischen Personen mit Sitz in Olten hat in der Periode 2020 zugenommen und ist auf einem neuen Rekordhoch», heisst es im letztjährigen Verwaltungsbericht der Finanzdirektion. Gab es im Jahr 2010 1157 ansässige Unternehmen, so waren es zehn Jahre später deren 1616, also 40 Prozent mehr. Und dies trotz eines juristischen Steuerfusses, der inzwischen um 8 Punkte höher liegt als 2010 mit damals noch 100 Prozent.

Savoldelli gibt sich daher auch zurückhaltend, ob tatsächlich Firmen bei einem höheren Steuerfuss wegziehen würden. «Es stimmt, dass Firmen mit verschiedenen Standorten relativ schnell ihren Hauptsitz ändern könnten; ob sie dies dann wirklich tun, ist eine andere Frage.» Eine Erhöhung um 4 Punkte auf 112 Prozent, wie es der Stadtrat ursprünglich für die Firmen vorsah, hatte die Unterstützung Savoldellis. «Das war ein vernünftiger Vorschlag des Stadtrats.»

Oltner Jahresprogramm 2022: Einige Projekte sind ohne Budget noch blockiert Bei der Vorstellung des Jahresprogramms 2022 am Montag verwiesen die fünf Stadträte bei ihren Ausführungen immer wieder auf den budgetlosen Zustand, der seit Anfang Jahr herrscht. Deswegen können mehrere Projekte nicht gestartet respektive werden blockiert, wie es in der Mitteilung heisst: Für die Fortsetzung der Ortsplanrevision braucht es mehr Mittel, sobald das Gemeindeparlament im ersten Halbjahr über das räumliche Leitbild befunden hat. Auch für die Projektierung weiterer Schritte in der Schulraumplanung, der Stadtteilverbindung Hammer und der Sanierung des Kremationsofens sowie für ein Betriebs- und Nutzungskonzept für die Dreifachturnhallen Stadthalle, Kleinholz und Giroud Olma sind Ausgaben des noch nicht genehmigten Budgets 2022 nötig. Vorläufig noch nicht ausgelöst werden können die Erarbeitung des geplanten Konzepts zur frühen Förderung der Kinder im Vorschulalter, die Ausschreibung einer neuen Geschäftsverwaltungssoftware für die Stadtverwaltung und die geplante Umfrage beim städtischen Personal. Auch für die Umsetzung allfälliger definitiver baulicher Massnahmen der Verkehrsberuhigung im Säliquartier, über die nach der aktuell laufenden Umfrage in der Quartierbevölkerung im neuen Jahr entschieden werden soll, muss ein rechtskräftiges Budget abgewartet werden. Vom budgetlosen Zustand nicht betroffen ist der Neubau der Schulanlage Kleinholz, deren Baubeginn laut Stadträtin Marion Rauber im April erfolgen soll. Auch für die laufende Vorprojektphase des Neuen Bahnhofplatzes Olten sowie für die Attraktivierung des Ländiwegs und des Aareufers beim Pontonierhaus stehen die erforderlichen finanziellen Mittel wegen früherer Parlamentsentscheide bereit. Das Gleiche gilt für die Ausarbeitung einer Parlamentsvorlage zum Projektierungskredit Erneuerung Kunstmuseum und für den parallel dazu laufenden Investorenwettbewerb für die Liegenschaft Kirchgasse 8. Auch die neue Fachstelle Energie, Klima und Umwelt soll ihre Arbeit Mitte Jahr aufnehmen; gegen den Parlamentsentscheid ist kein Referendum ergriffen worden. (otr)

