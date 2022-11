Viva Cello Vom Barock bis zum Bossa Nova: Zwölf Meistercellisten spielen sich durch die Musikgeschichte Weit spannte sich der Bogen der Musikstücke. 12 Meistercellisten aus Berlin begeisterten das Oltner Publikum im Konzertsaal. Peter Kaufmann Jetzt kommentieren 03.11.2022, 15.00 Uhr

Viva Cello: Begeisternde Cello-Klänge brachten das Publikum im Konzertsaal zum Jubeln. Stadttheater Olten

Wie tönt der «Bolero», wenn er auf 12 Celli gespielt wird? Also ohne Klarinette, ohne Oboe, Flöte, Posaune oder ein anderes Blasinstrument? Wäre Maurice Ravels Orchester-Meisterstück nicht so bekannt, hätten wohl viele Konzertbesucher gedacht, diese lebhaft musizierte, nur wenig gekürzte Cello-Fassung sei das Original. Glaubhaft entwickelte sich durch die abwechslungsreichen Klänge der Führungsinstrumente jener unglaubliche Sog, der das Tanzstück so unwiderstehlich macht.

Wobei allerdings das riesige Schluss-Crescendo im Vergleich mit der mächtigen Orchesterfassung fast etwas abfiel. Oder war es den Musikern zuliebe bewusst etwas sanfter gespielt worden? «Der Bolero geht in den Arm», konstatierte jedenfalls der Augsburger Meistercellist Andreas Fleck. Der AZ-Medien-Kulturpreisträger 2011 führte mit dem nötigen Witz, aber auch sehr informativ durch den Konzertabend.

Vielseitiges Instrument

Fast lehrbuchmässig zeigten die Meistercellistinnen und -cellisten, was sich aus den vier Saiten und fünf Oktaven dieses oft verkannten Streichinstruments herausholen lässt. So waren beispielsweise öfters wunderschöne Vibrati zu hören wie etwa im Zweikampf der beiden Solisten im Stück «Violoncelle, vibrez!» des Italieners Giovanni Sollima. Ein Vibrato sei, so meinte Fleck, wie der «Lippenstift in einem schönen Gesicht».

Doch das Cello ist ja auch ein hölzerner Klangraum und diesen kann man mit der Hand oder dem Bogen als Schlaginstrument beklopfen oder sonst wie rhythmisch bearbeiten: Das Medley «Folk off!» von James Barralet begann jedenfalls mit Gamelan-Musik aus Bali und endete mit rassigen Puszta-Klängen aus Ungarn.

Wie sich mit den warmen Tönen der Celli die Gefühle der Menschen ansprechen lassen, zeigten gleich drei Stücke: Richard Wagners Liebestod-Finale aus der Oper «Tristan und Isolde», Edward Elgars «Nimrod» aus den Enigma-Variationen und das Finale aus der Tondichtung «Don Quixote von Richard Strauss. Trocken kommentierte Andreas Fleck:

«Sterben mit Cello ist angenehmer als ohne.»

Wie Viva Cello begann

Seit über 100 Jahren ist es üblich, dass zwölf Cellisten gemeinsam Kammermusik spielen. 1920 komponierte Julius Klengel den «Hymnus» op. 57 für diese besondere Formation und zu Ehren des damaligen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker.

Als das Stück vor genau einem halben Jahrhundert endlich fürs Radio eingespielt werden sollte, wurde das Cello-Register des Berliner Toporchesters damit betraut. Seither besteht diese Formation in wechselnder Besetzung, zu der zudem – wie in Olten – immer wieder Gastmusiker und Solisten hinzugezogen werden.

Klengels stille, aber öfters gespielter Lobeshymne eröffnete passenderweise das Oltner Konzert. Aber auch das 6. Brandenburgische Konzert BWV 1051 von Johann Sebastian Bach erklang in einer virtuosen Fassung für sechs Violincelli.

Das Publikum jubelt

Nach so viel Klassik und Spätromantik gab es dann zum Schluss südamerikanische Rhythmen zu hören. Die «Variacoes Brasileiras», ein mitreisender Bossa Nova des zeitgenössischen deutschen Komponisten Wilhelm Kaiser-Lindemann, seien laut Andreas Fleck «sauschwer, sollen aber locker klingen». Das taten sie denn auch und rissen das Publikum buchstäblich von den Sitzen.

Die Standing Ovation und die Jubelrufe der begeisterten Konzertbesucher waren für die Musikerinnen und Musiker der beste Beweis, dass ihre unbändige Freude am Musizieren in den Saal übergesprungen war. Mit einer ebenso aufregenden Zugabe schlossen sie das gehaltvolle Konzert ab: Mit dem wunderschönen, lyrischen Instrumentalstück «Fuga y Misterio» aus der kleinen Tango-Oper «Maria de Buenos Aires» des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla.

