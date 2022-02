Wangen bei Olten: In der Muhrmatt entstehen 56 Wohnungen

Vier Komplexe In Wangen bei Olten entstehen 56 Wohnungen: Es soll Einheiten zur Miete und zum Kaufen geben Der Investor rechnet frühestens im Frühling 2023 mit einem Baustart in Wangen bei Olten. Urs Huber Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Muhrmatt: Auf gut 7700 Quadratmetern Fläche entstehen 56 Wohnungen. Bruno Kissling

Es ist bestimmt keine Sensation mehr, wenn ein Immobilienunternehmen auf gut 7700 Quadratmetern Fläche vier Wohnkomplexe mit insgesamt 56 Mietwohneinheiten zu erstellen gedenkt. Aber: Das Bauprojekt beweist immerhin, dass die seinerzeitigen Einschätzungen des offiziellen Wangen sich zu bewahrheiten scheinen.

Im April 2016 hatte der Gemeinderat von Wangen bei Olten der Bildung einer Arbeitsgruppe zugestimmt. Auslöser dafür war die enorme sich anbahnende Bautätigkeit auf dem Gemeindegebiet, abzulesen an der grossen Anzahl an Gestaltungsplänen, die damals in der Entstehung oder bereits in der Vorprüfung waren. Schlussfolgerung: In den nächsten fünf bis acht Jahren sei mit einer Zunahme der Haushaltungen gegenüber dem Stand vom 1. Januar 2016 um mindestens 14 Prozent zu rechnen.

Muhrmatt war schon eingerechnet

Was damals schon auf der «Rechnung» war: Die Überbauung Muhrmatt, wo vier Gebäudekomplexe mit bis zu fünf Vollgeschossen und je einem Attikageschoss entstehen. Man rechnet, wie die noch bis zum 11. Februar aufliegenden Papiere ausweisen, bei einer Vollbelegung der entstehenden Kapazitäten mit Wohnraum für insgesamt 112 Personen. Baubeginn wird frühestens im Frühling 2023 sein.

Die Bauherrschaft gibt auf Anfrage zu verstehen, attraktive 2,5-, 3,5- und 4,5-Zimmer Wohnungen zu realisieren. Und zwar sowohl im Stockwerkeigentum als auch zur Miete. Und weiter: Der genaue Wohnungsmix sei noch nicht festgelegt, aber die Wohnfläche werde sich zwischen 50 und 120 Quadratmeter bewegen.

Grundwasserwärmepumpe im Einsatz

Beim Projekt in der Muhrmatt kommt als Energieträger voraussichtlich eine Grundwasserwärmepumpe zum Einsatz, möglicherweise kombiniert mit einer Fotovoltaikanlage. Erschlossen wird das Viergestirn über die Mittelgäustrasse. Die Wohnanlage wird mit einer Tiefgarage versehen, welche mit einer Handvoll oberirdischer Besucherparkplätzen im Westen des Grundstücks ergänzt wird.

Besonderheit: Die Tiefgarage mit insgesamt 63 Stellplätzen wird, ganz im Zeichen der strombetriebenen Fahrzeuge, mit mehreren Stellplätzen samt Lademöglichkeiten für E-Mobile geplant.

Auch die Umgebung wird gemäss Auskunft der Bauherrschaft, der Manser Group AG in Arbon, in diverse Zonen aufgegliedert. So ergänzen sich Spielbereich, Spielrasen und Quartierplatz als Begegnungszone.

«Wir planen familienfreundliche Wohnungen.»

Spielen auf dem Areal sei möglich und gleichzeitig würden auch Ruhezonen geschaffen, um den Bedürfnissen aller Bewohner gerecht zu werden. Die Gebäudehöhen erstrecken sich, wie die Auflagepapiere auf der Bauverwaltung verraten, zwischen 11 und 30 Meter.

Gemeindepräsidentin von Wangen bei Olten, Daria Hof. Bruno Kissling

Derzeit befindet sich das Baugebiet noch in der Zone W3 (dreigeschossige Wohnzone), soll aber durch eine Umzonung in die Zone W5 (fünfgeschossige Wohnzone) gelangen. Gemeindepräsidentin Daria Hof erklärt auf Anfrage:

«Die vorgesehene Umzonung erfolgt im Rahmen der Ortsplanungsrevision.»

Interessanterweise legen die aufliegenden Papiere auch dar, dass die im Westen an den Baugrund grenzenden Parzellen 247 und 2870 für Wohnbauten auf absehbare Zeit eher weniger in Frage kommen. Und zwar deshalb, weil die Nähe zur Bahnlinie und die damit verbundenen Immissionen Lärmauflagen bedingen, die nur sehr schwer zu erfüllen sind.

Die Versickerungspflicht entfällt Verzichtet werden kann indessen auf die Versickerungspflicht von unverschmutztem Abwasser. Das Regenwasser soll in die nahe Dünnern geleitet werden können, wie der generelle Entwässerungsplan vorsieht.

