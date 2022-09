Viele Teilnehmer Kunstmarkt Olten: von Corona-Nachwehen keine Spur Der 49. Kunstmarkt auf der Oltner Holzbrücke ist eröffnet. Über 60 Künstlerinnen und Künstler sind dabei. Urs Huber Jetzt kommentieren 09.09.2022, 21.00 Uhr

Ein gut besuchter Kunstmarkt auf der Holzbrücke in Olten. Es ist seit 1971 die 49. Ausgabe. Bruno Kissling

So viel vorweg: Die letzten Jahre standen alles andere als im Zeichen des traditionellen Kunstmarkts auf der Oltner Holzbrücke. In den Jahren 2020 und 2021 verhinderte Corona dessen Durchführung, 2018 der seinerzeitige Brückenbrand beziehungsweise die Reparaturarbeiten. So hat 2019 der vorläufig letzte Markt stattgefunden. Der Organisator der Veranstaltung, Christof Schelbert, hatte damals diese Zeitung lachend wissen lassen: «Der 50. kommt einfach nicht.»

Ziel rückt wieder einen Schritt näher

Jetzt rückt das Ziel des Jubiläumsmarktes doch wieder einen Schritt näher: Am Freitag nämlich wurde die 49. Auflage lanciert. Iris Schelbert, Administratorin des Marktes, gibt zu verstehen:

«Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl Teilnehmenden.»

Erst hätte sie noch leicht gebangt, ob allenfalls die Nachwehen von Corona nicht viele von einer Teilnahme abhalten würden. Aber nein. «Wir hatten fünf Anmeldungen mehr als Plätze zu vergeben.» Der Umstand, dass jetzt nicht alle Standplätze besetzt sind, ist Krankheitsfällen zuzuschreiben. Das komme halt auch immer wieder vor, so Schelbert.

Auch festzustellen ist: Unter den Teilnehmenden zeichnet sich ein leiser Generationswechsel ab. Von den 62 Künstlerinnen und Künstlern sind deren 13 erstmals dabei. Frischlinge. Eine von ihnen: Monika Aerni aus Fulenbach. Seit zehn Jahren stellt sie ihre Bilder aus, hat auch schon in Galerien ausgestellt, am Kunstmarkt in Zofingen teilgenommen. Und jetzt erstmals in Olten.

«Der Markt ist eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen; übrigens auch solche unter den Ausstellenden.»

Und: Es gebe immer wieder Besuchende, die auf der Suche nach neuen Bildern, Motiven, Techniken seien. Nach Werken, die eher den Geist und das Portemonnaie eines jüngeren Publikums ansprechen würden. Die Atmosphäre in Olten findet Monika Aerni sehr gut. Und die Teilnahmebedingungen ebenso. Noch nicht mal 100 Franken seien während der beiden Markttage für den Standplatz fällig, meint sie. Da habe sie schon andere Erfahrungen gemacht.

Ein Mann der ersten Stunde

Fritz Breiter aus Langendorf dagegen ist kein Frischling, nein. Er hat überhaupt noch keinen Kunstmarkt ausfallen lassen, ist seit 1971 jedes Mal dabei.

Was sich verändert hat? «Eigentlich nicht viel», meint er. Schon immer seien Schulbuben vorbeigekommen und hätten zueinander gesagt, da wolle einer 50 Franken für ein Werk, das sie auch selber machen könnten.» Breiter lacht. Er hat übrigens keinen Stuhl dabei, ist die ganze Zeit auf den Beinen. Er finde es unangebracht, wenn die Besuchenden stehen müssten und er sitzen könne. Nein, das mache ihm gar nichts aus.

Er gehe auch nie ins Restaurant während des Marktes. «Wenn ich am Sonntagmorgen daheim merke, dass mich deswegen nichts schmerzt, dann weiss ich: Nächstes Jahr mache ich wieder mit.» Breiter bemalt unter anderem gebrauchte Briefcouverts mit den unterschiedlichsten Motiven. Die Umschläge hat er eigens aufbewahrt. Oder die Rückseite alter handgeschriebener Briefe.

Der Mann ist 83-jährig und macht seiner Einschätzung nach «Recyclingkunst». So jedenfalls bezeichnet er seine Arbeiten. Aber die Leute würden’s gar nicht merken. Er lacht.

Kunstmarkt am Samstag, 10. September 2022: 10 bis 22 Uhr

