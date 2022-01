Dulliken muss für Altlastensanierung des Hug-Areals bluten

Verwaltungsgericht Dulliken hat sich an der Sanierung des Hug-Areals zu beteiligen Standortgemeinde der einstigen Schuhfabrik Hug zahlt knapp 38'000 Franken an die Beseitigung von Altlasten auf dem Firmengelände Urs Huber Jetzt kommentieren 28.01.2022, 18.00 Uhr

Das Gelände im Vordergrund hat Dulliken auf eigene Kosten sanieren lassen, hatte bis Anfang der 1930er-Jahre aber auch jenseits der sichtbaren Mauer Abfall gelagert und verbrannt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Ab Mitte der 1930er-Jahre stellte die Firma Hug in Dulliken Schuhe her. Das Ende der Produktion in der «Hugi», wie der Betrieb im Volksmund genannt wurde, folgte knapp 50 Jahre später, nämlich ausgangs der 1970er-Jahre. So jedenfalls liest sich die lokale Wirtschaftshistorie im Urteil des solothurnischen Verwaltungsgerichts.

Denn gut 40 Jahre nach Produktionsende ist das Firmengelände beziehungsweise dessen Befreiung von Altlasten zum Thema für die Rechtsprechung geworden. Das Verwaltungsgericht hatte jüngst darüber zu befinden, inwieweit die Kostenverteilung für die vollzogene Sanierung auf dem einstigen Firmengelände rechtmässig sei.

Der Streitwert: 379664.35 Franken

In aller Kürze: Der Streitwert beläuft sich auf 379664.35 Franken. Aufgeschlüsselt wurde dieser vom Bau- und Justizdepartement auf drei Parteien; auf Antrag der aktuellen Grundstücksbesitzerin, einer Immobilienfirma aus dem zürcherischen Dietikon.

Die Nachfolgefirma A der einstigen «Hugi» hat sich zu 70 Prozent (265'764 Franken) an den Kosten zu beteiligen, wurden doch auf dem Firmengelände in den Produktionsjahren Abfälle aus der Schuhproduktion verbrannt. Die Einwohnergemeinde Dulliken, welche ebenfalls im südwestlichen Teil des fraglichen Geländes bis zu Beginn der 1930er-Jahre Siedlungsabfälle ablagerte und gemäss Erwägungen des Verwaltungsgerichts regelmässig verbrannte, soll sich mit 10 Prozent (37'966 Franken) beteiligen. 20 Prozent der Kosten (75'932 Franken) sollten der aktuellen Grundstücksbesitzerin belastet werden.

Urteil angefochten, aber ohne Erfolg

Zwei Parteien fochten den vom Bau- und Justizdepartement errechneten Verteilschlüssel an. Erfolglos, wie dem Verwaltungsgerichtsentscheid zu entnehmen ist. Das Urteil betätigt den Kostenverteiler uneingeschränkt.

Während die Hug-Nachfolgefirma A grundsätzlich bestritt, dass die Immobilienfirma aus Dietikon legitimiert sei, eine Kostenverteilungsverfügung zu erlangen, hob sie auch hervor, eine frühere Besitzerin des Grundstücks habe seinerzeit ihre Kostenpflicht an der Sanierung bekannt. Von einer solchen findet sich in dem von A zitierten Schreiben allerdings nichts. Das Verwaltungsgericht hält fest, die seinerzeitigen Grundeigentümer würden ihre Verpflichtung zur Durchführung der Sanierungsmassnahmen jeweils zwar bestätigen, doch sei damit noch nicht über die definitive Kostentragpflicht entschieden. «Diese erfolgt nach den Grundsätzen des Verursacherprinzips», hält das Verwaltungsgericht fest.

War die Sanierung notwendig?

Weiter bestritt die Firma A die Notwendigkeit der getroffenen Sanierungsmassnahmen. Diesem Einwand konnte das Verwaltungsgericht ebenfalls nicht folgen. Wie das Urteil verrät, sei zwar im Grundwasser kein Chrom nachzuweisen gewesen, doch sei dies auch nicht notwendig für die Qualifikation des Standorts als Altlast. Es genüge dafür der Überwachungsbedarf, der aufgrund der Chromwerte bestand und «andererseits die konkrete Gefährdung des Schutzguts». Der Zweck der Sanierung bestehe nicht in der Herabsetzung der Konzentrationswerte im Grundwasser, sondern darin, eine Mobilisierung der Schadstoffe und die damit verbundene Belastung des Grundwassers zu verhindern, so das Verwaltungsgericht.

Die Einwohnergemeinde Dulliken ihrerseits wollte mit ihrer Beschwerde gänzlich aus der Kostenpflicht entlassen werden, was das Verwaltungsgericht mit der Feststellung quittierte, bislang habe sich Dulliken vorinstanzlich nie gegen die Verantwortung als Mitverursacherin der Altlastensanierung dargestellt.

«Insofern fragt man sich, ob sie mit ihrer erstmals vor Verwaltungsgericht erhobenen Rüge überhaupt zu hören ist»,

so ein Zitat aus dem Urteil. Dulliken hatte sich in der Beschwerde dahin gehend geäussert, dass die Ablagerung von Kehricht vor 1932 nicht zur Sanierungsbedürftigkeit der Altlast beigetragen habe. Und was meint Dullikens Gemeindepräsident?

«Wir haben uns einfach auf den Standpunkt gestellt, das unmittelbar an das Hug-Grundstück angrenzende Gemeindegrundstück komplett auf eigene Rechnung saniert zu haben»,

so Walter Rhiner auf Anfrage. Und damit den Verpflichtungen auch nachgekommen zu sein. Die Gemeinde werde den Gerichtsentscheid nicht anfechten. Die beiden andern Parteien waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Anwalt der Firma A gab zu verstehen, er sei dem Anwaltsgeheimnis verpflichtet. Ob der Entscheid allenfalls ans Bundesgericht weitergezogen wird, steht demnach noch offen.

