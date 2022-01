Forstreviere kämpfen mit Preisen und überraschenden Nachfragen

Verkehrte Welt Besuch im Forstrevier Unterer Hauenstein: Wenn das Abfallholz plötzlich mehr Wert hat als Qualitätsholz Forstreviere kämpfen mit hoher Holznachfrage und ungewöhnlicher Preisentwicklung: Ein Besuch im Forstrevier Unterer Hauenstein. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Pflege und Schutz des Waldes werden in den nächsten Jahren definitiv nicht einfacher», sagt Georg Nussbaumer, Leiter des Forstbetriebs Unterer Hauenstein. Fabio Baranzini / Oltner Tagblatt

«Achtung!», ruft Tobia Marti laut. Die Motorsäge heult auf und kurze Zeit später fällt die Buche. Rund 3,3 Tonnen Holz krachen zu Boden. Ein paar nahe stehende Bäume geraten ins Wanken. Ein paar Äste brechen, als der 25 Meter hohe Baum fällt. Ein Blick auf den Stamm der nun am Boden liegenden Buche zeigt: Im Innern war der Baum hohl. «Das ist wegen der Weissfäule», sagt Georg Nussbaumer, Betriebsleiter des Forstbetriebs Unterer Hauenstein (FUH). «Wenn wir sie hätten stehen lassen, hätte sie umknicken und im dümmsten Fall einen Velofahrer oder Spaziergänger verletzten können. Um das zu verhindern, haben wir sie gefällt.»

Nutzholz, Industrieholz und Co.

An diesem Morgen werden in Olten entlang des geteerten Velowegs Ruttiger an der Aare sieben Bäume gefällt. Die Mitarbeiter von Georg Nussbaumer schneiden die gefällten Bäume zurecht und platzieren sie entlang des Wegs. Dabei unterscheiden sie drei Holzarten: Nutzholz, Industrieholz und Energieholz (siehe Bilder und Erklärungen unten). Die Holzdepots werden mit einer Nummer versehen und vom Forstbetrieb abtransportiert, sobald sie verkauft sind.

Nutzholz ist das qualitativ beste Holz. Preis pro Kubikmeter: rund 85 bis 90 Franken. Fabio Baranzini / Oltner Tagblatt

Energieholz dient der Wärmegewinnung. Preis pro Kubikmeter: rund 70 Franken. Fabio Baranzini / Oltner Tagblatt

Industrieholz: Rohstoff für Papierherstellung oder Produktion von Spanplatten. Preis pro Kubikmeter: rund 55 Franken. Fabio Baranzini / Oltner Tagblatt

Die Holznachfrage ist im Moment sehr hoch. Insbesondere beim Energieholz – eigentlich das qualitativ schlechteste Holz – ist sie massiv gestiegen. «Holz war während vieler Jahre ein unglaublich günstiger Rohstoff. Der Käufer konnte in den letzten 30 Jahren praktisch selbst bestimmen, wie viel Holz zu welchem Preis er einkauft. Dies, weil die Verfügbarkeit enorm hoch war», sagt Georg Nussbaumer. «Jetzt stehen wir an einem Wendepunkt. Weil die Nachfrage nach Energieholz – also Holz, das für die Energiegewinnung verbrannt wird – explosionsartig gestiegen ist, liegen derzeit auch die Preise für Energieholz deutlich höher als früher.»

Lukrativ, aber nicht nachhaltig

Das führt zu einer sonderbaren Situation: Das Energieholz – das aus den Ästen der Bäume gewonnen wird und somit das minderwertigste Holz ist – kann zu einem Preis von rund 70 Franken pro Kubikmeter verkauft werden. Zum Vergleich: Das qualitativ bessere Industrieholz bringt nur rund 55 Franken pro Kubikmeter ein und das Nutzholz, das die beste Qualität aufweist, ist mit 85 bis 90 Franken nur unwesentlich teurer als das Energieholz. Werden die höheren Aufwände für die Verarbeitung der gefällten Bäume zu Nutz- und Industrieholz miteingerechnet, ist das Energieholz dasjenige, welches mit dem grössten Gewinn verkauft werden kann.

«Wenn wir also nur aufs Geld schauen würden, würden wir unser Holz ausschliesslich als Energieholz verkaufen»,

sagt Georg Nussbaumer. So hätte man am wenigsten Aufwand und am meisten Gewinn. «Aber das macht aus ökologischer Sicht keinen Sinn. Es wäre viel nachhaltiger, wenn wir das Holz zuerst in der Industrie, als Baustoff oder als Möbel einsetzen würden und erst danach für die Energiegewinnung.»

Damit dieser Kreislauf – im Jargon Kaskadennutzung genannt – wieder zur Anwendung kommt, müssen die Preise für Industrie- und Nutzholz deutlich ansteigen. «Dafür braucht es aber ein Umdenken bei den Verarbeitern von Industrie- und Nutzholz. Die sind derzeit teilweise noch nicht bereit, wesentlich höhere Preise zu bezahlen, beklagen sich aber gleichzeitig über Lieferengpässe. Wenn sie die Preise substanziell anheben würden, hätten sie auch wieder genügend Holz», sagt Nussbaumer.

Wald befindet sich im Spannungsfeld

Die gefällte Buche im Ruttiger bringt etwa 3,5 Kubikmeter Holz. Insgesamt schlägt der Forstbetrieb Unterer Hauenstein jedes Jahr 11000 Kubikmeter Holz. Mehr ist nicht erlaubt, weil ansonsten mehr Holz geschlagen wird, als jährlich nachwächst. Georg Nussbaumer kümmert sich mit seinen fünf Mitarbeitenden um knapp 2300 Hektaren Wald in den Gemeinden Olten, Trimbach, Winznau, Lostorf, Wisen und Hauenstein-Ifenthal.

Zu dieser Arbeit gehört weit mehr als der jährliche Holzschlag, der jeweils von September bis Februar ansteht. Auch die Pflege und der Schutz des Waldes gehören zu den Aufgaben. Und das ist mit Blick in die Zukunft eine grosse Herausforderung. Denn der Wald befindet sich im Spannungsfeld verschiedener Faktoren. Durch die Klimaerwärmung muss er aktiv umgestaltet werden, damit er sich an die neuen Bedingungen anpassen kann.

Pflege und Schutz werden nicht einfacher

Zugleich muss Holz als Rohstoff in genügender Menge zur Verfügung stehen. Allerdings gibt es auch Gebiete mit sogenannten Schutzwäldern, wo der Schutz vor Steinschlägen und Erdrutschen im Vordergrund steht. In diesen Waldabschnitten kann nur beschränkt Holz geerntet werden. Und zu guter Letzt soll der Wald auch noch ein Naherholungsgebiet sein für die Bevölkerung.

«Die Pflege und der Schutz des Waldes werden in den nächsten Jahren definitiv nicht einfacher», sagt Georg Nussbaumer. Immerhin: Wenn Holz als Energieträger und Rohstoff wieder interessanter ist, werden durch den Holzverkauf auch wieder mehr finanzielle Mittel frei für den Schutz und die Pflege des Waldes.

«Wir können nicht einfach endlos Holz ernten» Ein Blick in den Forstbetrieb Niederamt Im Forstbetrieb Niederamt sind die Holzschlagarbeiten für diese Saison bereits beendet. Knapp 10000 Kubikmeter Holz dürfen Betriebsleiter Daniel Kleger und seine vier Mitarbeitenden pro Jahr in den Wäldern von Eppenberg-Wöschnau, Schönenwerd, Gretzenbach, Däniken, Dulliken, Starrkirch-Wil, Nieder- und Obergösgen sowie Erlinsbach SO, Stüsslingen und Kienberg schlagen. Dieses Kontingent haben sie in diesem Jahr nicht voll ausgeschöpft. Genau wie im Forstbetrieb Unterer Hauenstein ist auch im Forstbetrieb Niederamt die Nachfrage nach Energieholz zuletzt angestiegen. «Das hängt speziell damit zusammen, dass die Gemeinde Dulliken ihre Schnitzelheizung ausgebaut hat und entsprechend mehr Hackholz benötigt», so Betriebsleiter Daniel Kleger. «Wir haben aber auch noch Anfragen von anderen Gemeinden bekommen, die Hackholz benötigen.» Das stellt den Forstbetrieb Niederamt vor neue Herausforderungen. «Wir können nicht einfach endlos Holz ernten, das wäre nicht nachhaltig», sagt Kleger. «Wir müssen uns bewusst sein, dass es eine Grenze gibt im Bezug auf die Menge Holz, die wir pro Jahr schlagen können.» Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Energieholz weiter steigt. Das kann Auswirkungen auf den Industrie- und Nutzholzsektor haben. «Wir möchten weiterhin auch den Industrie- und Nutzholzsektor beliefern. Aber der Arbeitsaufwand für Energieholz ist im Vergleich viel kleiner. Entsprechend spielt der Preis eine wichtige Rolle. Der muss für Industrie- und Nutzholz steigen», sagt Kleger. Aktuell kann der Forstbetrieb Niederamt noch alle Märkte vollumfänglich beliefern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen